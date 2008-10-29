Уголовное дело экс-начальника ГУВД Волгоградской области
Приговор Михаилу Цукруку во второй раз оставлен в силе (Волгоградская область)
Волгоградский областной суд отклонил надзорную жалобу адвокатов экс-главы ГУВД по региону. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области 29 октября, рассмотрев жалобу адвокатов Михаила Цукрука о...
29 октября 2008
Приговор главе ГУВД Волгоградской области оставлен без изменений
Приговор руководителю ГУВД Волгоградской области, обвинявшемуся в превышении должностных полномочий, оставлен без изменений, а кассационная жалоба адвокатов Михаила Цукрука - без удовлетворения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение вынес 26 августа Волгоградский областной суд...
26 августа 2008
Защита экс-главы ГУВД Волгоградской области намерена обжаловать приговор суда
Защита Михаила Цукрука осталась недовольна вынесенным приговором в отношении их подзащитного. Об этом заявила 9 июля адвокат экс-главы ГУВД Волгоградской области Людмила Дирксен заявила по окончании судебного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM. По её словам, они намерены обжаловать данный...
9 июля 2008
Решением волгоградского суда осужден генерал Цукрук
Суд Центрального района Волгограда признал виновным экс-главу ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Решением суда Михаил Цукрук приговорен к двум годам...
9 июля 2008
Экс-глава ГУВД Волгоградской области не считает себя виновным
Приговор экс-главе ГУВД Волгоградской области Михаилу Цукруку, обвиняемому в превышении должностных полномочий, по предварительным данным, будет вынесен 3 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде Центрального района Волгограда, в последнем слове 19 июня Цукрук не признал своей вины и...
20 июня 2008
В действиях волгоградского судьи нашли состав преступления
Коллегия Волгоградского областного суда 19 июня дала заключение о наличии состава преступления в действиях председателя Центрального суда Волгограда Игоря Пучкина, сообщает ИА "Высота 102". В настоящее время материалы следственных органов переданы в квалификационную коллегию судей Волгоградской...
19 июня 2008
Защита экс-главы ГУВД Волгоградской области потребовала полного оправдания генерала
Адвокаты экс-главы ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука, обвиняемого в превышении полномочий, потребовал полного оправдания подзащитного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде Центрального района Волгограда, где 19 июня проходят прения сторон по делу Цукрука, защитники потребовали...
19 июня 2008
Обвинение просит для экс-главы ГУВД Волгоградской области условного наказания
В ходе прения сторон по делу экс-руководителя ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука, обвиняемого в превышении полномочий, гособвинитель потребовал для подсудимого условного наказания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в канцелярии суда Центрального района Волгограда, 19 июня прокурор...
19 июня 2008
Приговор Михаилу Цукруку могут вынести уже в июне (Волгоградская область)
Заседания по делу Михаила Цукрука возобновятся в Волгограде 5 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в канцелярии суда Центрального района Волгограда, слушания прервались по причине отъезда адвокатов главы ГУВД Волгоградской области, отстраненного от должности на время следствия. Перерыв в...
26 мая 2008
Обвинение экс-руководителя ГУВД Волгоградской области "может быть криминальным "заказом": бывший замминистра внутренних дел
Обвинение экс-руководителя Главного управления внутренних дел Волгоградской области Михаила Цукрука в неоднократном превышении должностных полномочий - "криминальный заказ". Об этом заявил ИА REGNUM руководитель волгоградского областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск...
26 мая 2008
Михаил Цукрук в третий раз выпущен из-под под домашнего ареста (Волгоград)
Руководитель ГУВД Волгоградской области, отстраненный от должности на время следствия, вновь отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Михаила Цукрука Людмила Дирксен, такое решение Волгоградский областной суд вынес 29 апреля. Напомним...
29 апреля 2008
Деятельность председателя Волгоградского облсуда проверит следственный комитет
Вчера руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Михаил Музраев сообщил о "процессуальной проверке" по фактам нарушения закона, косвенно связанным с председателем Волгоградского областного суда Михаилом Коротковым. Как сообщает газета...
24 апреля 2008
Вопрос о признаках преступления в действиях председателя Центрального суда Волгограда отложен
Рассмотрение вопроса о наличии признаков преступления в действиях председателя Центрального суда Волгограда перенесено на конец апреля. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM на пресс-конференции 14 апреля председатель Волгоградского областного суда Михаил Коротков, причиной послужил тот факт, что...
15 апреля 2008
Михаил Цукрук во второй раз попал под домашний арест (Волгоград)
Руководитель ГУВД Волгоградской области, отстраненный от должности на время следствия, вновь заключен под домашний арест. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Михаила Цукрука Людмила Дирксен, такое решение суд Центрального района Волгограда вынес 12 марта. Накануне сторона обвинения подала...
12 марта 2008
За нарушение больничного режима экс-глава ГУВД Волгоградской области выписан из госпиталя
Бывший начальник ГУВД Волгоградской области Михаил Цукрук выписан из больницы, куда был доставлен прямо из зала суда 25 января, в связи с его жалобами на ухудшение состояния здоровья, за нарушение режима. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правоохранительные органы. Во время заседания в...
30 января 2008
Михаил Цукрук отпущен из-под домашнего ареста (Волгоград)
Руководитель ГУВД Волгоградской области, отстраненный от должности на время следствия, решением суда отпущен из-под домашнего ареста. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Михаила Цукрука Людмила Дирксен, 22 января областной суд рассмотрел кассацию защитников, которые настаивали на...
22 января 2008
На суде по делу генерала Цукрука дал показания его бывший заместитель (Волгоград)
В ходе судебного заседания по делу экс-начальника ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука допрошен один из главных свидетелей со стороны обвинения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде Центрального района Волгограда, 16 января показания дал первый заместитель начальника ГУВД Иван Рожков...
16 января 2008
Дело Михаила Цукрука будет рассматривать прежний судья (Волгоградская обл.)
Отклонено ходатайство об отводе судьи, ведущего процесс по делу начальника ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде Центрального района Волгограда, вопрос об отводе судьи Вячеслава Рындина 15 января поставили адвокаты подсудимого. Как сообщалось ранее...
15 января 2008
Адвокаты подсудимого начальника ГУВД Волгоградской области поставили вопрос об отводе судьи
В заседании по делу временно отстраненного от должности начальника ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука объявлен перерыв до 14 часов, после которого будет вынесено решение по ходатайству адвокатов Цукрука об отводе судьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 15 января в начале судебного...
15 января 2008
В Волгограде продолжается слушание уголовного дела начальника ГУВД региона
В суде Центрального района Волгограда спустя месяц возобновляется слушание дела временно отстраненного от должности начальника ГУВД Волгоградской области Михаила Цукрука. Как сообщили ИА REGNUM в канцелярии по уголовным делам суда, 15 января продолжится допрос свидетелей со стороны обвинения...
15 января 2008