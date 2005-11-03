60-летие снятия блокады Ленинграда
"Миссия Благодарения" вернулась в Санкт-Петербург
Сегодня, 3 ноября, в Санкт-Петербург вернулись участники стартовавшей 19 октября " Миссии Благодарения " - блокадники из Международной ассоциации общественных объединений блокадников города-героя Ленинграда, представители Кировского завода, ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", Государственного Эрмитажа...
3 ноября 2005
"Миссия Благодарения" возвращается в Санкт-Петербург
Сегодня, 1 ноября, вечером участники " Миссии Благодарения " начинают обратный путь из Челябинска в Санкт-Петербург. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в последний день пребывания участников "Миссии" в Челябинске, они встретились со школьниками и педагогами - создателями музея "Блокадное...
1 ноября 2005
Участники "Миссии Благодарения" просят правительство Казани поддержать блокадников
Сегодня, 26 октября, "Миссия Благодарения" прибыла в Казань. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участники акции - представители Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, петербургского...
26 октября 2005
Блокадники пригласили на свой съезд Валерия Шанцева (Нижний Новгород)
Сегодня, 24 октября, участники "Миссии Благодарения" - представители Международной ассоциации общественных объединений блокадников города-героя Ленинграда, Кировского завода, ГУП "Водоканал", Эрмитажа и Русского музея - прибыли в Нижний Новгород и приняли участие в торжественной встрече с...
24 октября 2005
"Миссия Благодарения" продолжает путешествие по России
Сегодня, 24 октября, участники " Миссии Благодарения ", стартовавшей в Санкт-Петербурге 19 октября, прибыли в Нижний Новгород. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в "Миссии Благодарения" принимают участие представители Международной ассоциации общественных объединений блокадников города-героя...
24 октября 2005
Участники "Миссии благодарения" почтили память умерших в эвакуации ленинградцев (Вологда)
Продолжается стартовавшая из Санкт-Петербурга 19 октября "Миссия благодарения". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, во второй день пребывания представителей "Миссии" в Вологде, делегация Международной ассоциации общественных объединений блокадников города-героя Ленинграда...
21 октября 2005
"Миссия Благодарения" прибыла в Вологду
Сегодня, 20 октября, из Санкт-Петербурга в Вологду прибыли участники начавшейся 19 октября акции "Миссия Благодарения", организованной правительством Санкт-Петербурга под патронажем губернатора Валентины Матвиенко. "В "Миссии Благодарения" принимают участие члены Международной ассоциации...
20 октября 2005
Нижний Новгород отметит годовщину начала блокады Ленинграда
Траурные мероприятия, посвященные 64-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда, пройдут в Нижнем Новгороде 8 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Траурные мероприятия начнутся в 11:00 мск в Карповской церкви города, где будет отслужена панихида...
8 сентября 2005
В Волгограде отметят годовщину начала блокады Ленинграда
В Волгограде 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, пройдут траурные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации Волгоградской области. В 11.00 мск на Мамаевом кургане около стелы города-героя Ленинграда состоится митинг в память обо всех погибших в...
5 сентября 2005
В Новосибирске поставили памятник эвакуированным ленинградцам - труженникам тыла
В Новосибирске 7 мая состоялось торжественное открыте памятника, посвященного трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1945 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Новосибисркой области. "Часто тыл на фронты походил, у станков погибали порой, каждый...
8 мая 2005
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти возложили венки к мемориалу защитникам Ленинграда
Сегодня, 8 мая, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония возложения венков к мемориалу защитникам Ленинграда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в церемонии приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья...
8 мая 2005
И. Клебанов: "Мы будем вечно помнить, какой ценой досталась нам Победа"
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов поздравил петербургских ветеранов с Днем 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпреда. В поздравлении, в частности, говорится: "В сердцах...
6 мая 2005
В. Матвиенко хочет обнять каждого ветерана (Санкт-Петербург)
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора. В поздравлении В. Матвиенко, в частности, говорится: "Это ваша Победа, фронтовики, ополченцы, защитники Ленинграда, жители...
6 мая 2005
Пермские ветераны награждены медалями за освобождение Ленинграда
Заместитель губернатора Пермской области Валерий Сухих вручил ветеранам памятные медали "В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". В Прикамье проживает 978 человек, имеющих непосредственное отношение к юбилейной дате: те, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда"...
6 мая 2005
В Ленобласти привели в порядок обелиски и заасфальтировали Дорогу Жизни
В преддверие празднования Дня Победы в Ленинградской области были приведены в порядок все обелиски и мемориалы, которых насчитывается в области несколько тысяч, а также при участии федерального агентства по дорожному хозяйству была заасфальтирована Дорога Жизни. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM...
4 мая 2005
Блокадники начали "Марш памяти" (Санкт-Петербург)
4 и 5 мая состоится "Марш памяти", организованный Международной ассоциацией общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по труду и социальной защите населения правительства...
4 мая 2005
На ораниенбаумском плацдарме открыли мемориал (Ленинградская область)
Сегодня, 3 мая, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков и председатель областного Законодательного собрания Кирилл Поляков приняли участие в торжественном открытии мемориала воинской славы "Непокоренная высота" на горе Колокольне (Ломоносовский район). Как сообщили корреспонденту ИА...
3 мая 2005
Пермяки примут участие в поисковой экспедиции в Ленинградской области
Учащиеся нескольких пермских школ г.Перми и г.Новосибирска отправятся с 27 апреля по 9 мая впоисковую экспедицию по местам боев Великой Отечественной Войны в Киришском и Кировском районах Ленинградской области, посвященную 60-летию Победы. Совместная экспедиция проводится третий раз. Поисковый...
15 апреля 2005
"Блокадный дневник" отправят в эстонские школы и гимназии
Как сообщила ИА REGNUM член правления Таллинского общества блокадников Ленинграда Тамара Смирнова, вышло в свет второе издание книги воспоминаний блокадников, живущих в Эстонии, "Блокадный дневник". Книга отпечатана в типографии OY Livret тиражом 1000 экземпляров на частные средства и при поддержке...
14 апреля 2005
Петербургские ветераны войны посетят Шанхай
С 17 по 25 апреля 2005 года петербургская делегация ветеранов Великой Отечественной войны посетит город Шанхай (Китай) по приглашению Собрания народных представителей Шанхая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга, это решение было озвучено...
13 апреля 2005