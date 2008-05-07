Уголовное дело мэра Тамбова
Нового мэра Тамбова назначат до 11 июня
8 мая в Тамбове будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. Как уже сообщало ИА REGNUM, на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, состоявшемся 21 апреля, депутаты приняли решение освободить от занимаемой должности главы администрации г. Тамбов...
7 мая 2008
Арестованный мэр Тамбова освобожден от занимаемой должности
На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, состоявшемся 21 апреля, депутаты приняли решение освободить от занимаемой должности мэра г. Тамбов Максима Косенкова. Об этом сообщает с заседнания гордумы корреспондент ИА REGNUM. Исполняющим обязанности мэра Тамбова назначен Петр Черноиванов...
21 апреля 2008
Глава Тамбова Алексей Ильин: Максим Косенков официально считается не вышедшим на работу с 15 апреля
Глава Тамбова Алексей Ильин 19 апреля провел брифинг для газет, радио и телевидения, на котором дал оценки событиям, связанным, в том числе, с задержанием в Москве главы администрации Тамбова Максима Косенкова по подозрению в похищения человека. Как уже сообщалось ИА REGNUM, 18 апреля Симоновский...
21 апреля 2008
Московский суд выдал санкцию на арест тамбовского мэра
Симоновский суд Москвы 18 апреля выдал санкцию на арест главы администрации Тамбова Максима Косенкова и его личного водителя Виктора Сычева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского городского суда. Как уже сообщалось ИА REGNUM, Косенков, Сычев и нигде не работающий гражданин Миронов...
18 апреля 2008
Арестованному мэру Тамбова нашли замену
17 апреля на экстренном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение назначить временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбова вице-мэра Ивана Шишкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гордуме Тамбова. Следственные действия по делу арестованного в Москве...
17 апреля 2008
Следственный комитет и ФСБ ведут обыск в кабинете мэра Тамбова
Утром 17 апреля в кабинете главы администрации Тамбова под охраной спецназа ФСБ начаты обыск и выемка документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места происшествия. Обыск ведется силами сотрудников Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, Следственного комитета и управления...
17 апреля 2008
По делу о несвоевременном аресте главы администрации Тамбова проводится служебная проверка
По факту несвоевременного представления информации о похищении человека, к которому причастен мэр Тамбова Максим Косенков, начата служебная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в МВД России. Как уже сообщалось ИА REGNUM, утром 17 апреля в Москве, на Цветном бульваре...
17 апреля 2008
В администрации Тамбова не подтверждают информацию о задержании ее руководителя
Чиновники администрации Тамбова и УВД Тамбовской области не подтверждают информацию о задержании в Москве сотрудниками милиции главы администрации Тамбова Максима Косенкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 14-15 апреля М.Косенков находился в Москве на съезде " Единой России ". Как уже сообщалось...
17 апреля 2008
Мэра Тамбова подозревают в похищении человека
16 апреля в Москве задержан глава администрации Тамбова Максим Косенков, подозреваемый в похищении человека. По данным правоохранительных органов столицы, мэр и его водитель подозреваются в том, что 26 марта на ул. Борисовские Пруды в столице, угрожая физической расправой, они похитили местного...
17 апреля 2008
Главу администрации Тамбова обвиняют в причастности к похищению человека
По неофициальным данным, утром 17 апреля в Москве сотрудниками милиции задержаны глава администрации Тамбова Максим Косенков, его личный водитель Сычев и некий гражданин Миронов. Все трое подозреваются в причастности к похищению человека, имя которого не разглашается. Официальной информации по...
17 апреля 2008