Убийство журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева
Таджикистан не выдаст России подозреваемых в убийстве российского журналиста
Граждане Таджикистана, подозреваемые в убийстве журналиста Первого канала России Ильяса Шурпаева, не будут выданы России. Об этом сегодня, 11 апреля, на пресс-конференции заявил генеральный прокурор Таджикистана Бободжон Бобохонов. По его словам, Таджикистан присоединился к международным конвенциям...
11 апреля 2008
Убийцы российского журналиста арестованы заочно
Подозреваемым в убийстве корреспондента "Первого канала" Ильяса Шурпаева предъявлены заочные обвинения двум гражданам Республики Таджикистан по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах). В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ильяс...
8 апреля 2008
Таджикский след в убийстве российского журналиста: Таджикистан за неделю
Обзор СМИ Республики Таджикистан за 31 марта - 6 апреля Политика Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) не разрешили митинговать, пишет "Азия плюс". Письмо-оповещение председателя Горно-Бадахшанского областного комитета Социал-демократической партии Таджикистана Алима Шерзамонова в адрес...
7 апреля 2008
Президенту Таджикистана доложили о ходе расследования убийства российского журналиста
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмонов провёл рабочее совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства. По словам источника, на совещании была заслушана информация министра...
31 марта 2008
Убийца Ильяса Шурпаева избежал российской тюрьмы обманом
На состоявшейся 31 марта пресс-конференции советник главы МВД Таджикистана Махмадали Шафоатов заявил, что убийство российского тележурналиста Ильяса Шурпаева было совершено из корыстных побуждений и никак не связано с его профессиональной деятельностью. От самого Шурпаева подозреваемые узнали о том...
31 марта 2008
Подозреваемые в убийстве Ильяса Шурпаева дали признательные показания (Таджикистан)
Задержанные подозреваемые в убийстве корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева признались в совершенном преступлении, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом сегодня, 31 марта, в Душанбе на пресс-конференции для журналистов заявил советник министра внутренних дел Республики Таджикистан...
31 марта 2008
В Таджикистане допрашивают подозреваемых в убийстве Ильяса Шурпаева
Подозреваемые в убийстве журналиста Ильяса Шурпаева дают показания. Допрос проводится в Душанбе, где и был задержан главный подозреваемый Масруджон Ятимов. В милиции полагают, что именно он был непосредственным исполнителем преступления, а в его квартире найдены личные вещи журналиста - часы и...
30 марта 2008
Главный подозреваемый в убийстве Ильяса Шурпаева уже имел неприятности с правосудием
Один из задержанных по подозрению в убийстве журналиста Ильяса Шурпаева ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление. Проживая три года назад в подмосковном городе Железнодорожный, он вместе с подельником совершил разбойное нападение на местного жителя...
30 марта 2008
Задержаны подозреваемые в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева (Таджикистан)
В Таджикистане задержаны подозреваемые в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Об этом сегодня, 29 марта, ИА REGNUM начальник оргинспекторского управления МВД Республики Таджикистан полковник милиции Хайдар Махмадиев. По его словам, оперативники МУРа прибыли в Душанбе накануне, и, по...
29 марта 2008
"Остановите убийц журналистов!" - акция дагестанских еженедельников
28 марта в Махачкале (Дагестан) в пятницу - день выпуска республиканских еженедельников - большая часть газет поддержала акцию в память убитых 21 марта журналистов: корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева и председателя ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM...
29 марта 2008
Российские следователи еще не прибыли в Таджикистан по делу об убийстве Ильяса Шурпаева
Таджикистан готов сотрудничать с РФ в вопросе расследования убийства российского журналиста Ильяса Шурпаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 марта, заявил начальник оргинспекторского управления МВД РТ, полковник милиции Хайдар Махмадиев. По его словам, они получили от своих российских...
28 марта 2008
Установлены убийцы Ильяса Шурпаева (Москва)
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить двух мужчин, причастных к убийству 32-летнего журналиста "Первого канала" Ильяса Шурпаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 28 марта источник в правоохранительных органах Москвы. По одной из первоначальных версий следствия, Шурпаев...
28 марта 2008
Убийц дагестанского журналиста ищут в Таджикистане
Возможные убийцы российского журналиста Ильяса Шурпаева обнаружены в Таджикистане. Одному из подозреваемых - 25 лет, другому - 20 лет. Российское правосудие добивается их выдачи, в Душанбе работают оперативники отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска, сообщает РТР. Основным...
27 марта 2008
ОБСЕ требует предоставить результаты расследований убийств дагестанских журналистов
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Миклош Харашти заявил сегодня, 27 марта, что он шокирован недавними убийствами телерепортеров в Дагестане, и призвал российские власти провести эффективное и прозрачное расследование убийств, чтобы успокоить опасения в связи с волной целенаправленного террора...
27 марта 2008
Ильяса Шурпаева могли убить воры
По делу об убийстве корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева нет подозреваемых, объявленных в розыск. Так в Следственном комитете при прокуратуре официально прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что следствию стали известны личности предполагаемых убийц. В то же время там отметили, что...
27 марта 2008
Ильяса Шурпаева похоронили в Махачкале (Дагестан)
Корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева, убитого в Москве, похоронили сегодня, 25 марта, на кладбище поселка Новый Хушет (пригород Махачкалы), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тело Шурпаева было доставлено сегодня в Махачкалу из Москвы. Во дворе дома по проспекту Петра I, где живут родители...
25 марта 2008
В Махачкале прощаются с журналистом Ильясом Шурпаевым
В Махачкале 25 марта родные, друзья и коллеги корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева, убитого в Москве 21 марта, ожидают прибытия самолета, который доставит на родину тело журналиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во дворе дома в Махачкале, где он жил, к 16 часам соберутся, чтобы...
25 марта 2008
В память о журналистах дагестанские газеты готовы выйти с пустой полосой
24 марта в Махачкале в Союзе журналистов Дагестана был проведен митинг памяти погибших от рук убийц председателя ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилова и корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Журналисты Дагестана говорили о том, что это не первый случай, когда...
24 марта 2008
Осетинские журналисты скорбят по убитым коллегам
Журналисты Северной Осетии осудили убийства председателя ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилова и корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева. Сотрудники ГТРК "Алания" направили соболезнования родственникам погибших, передает 24 марта корреспондент ИА REGNUM. Руководитель дагестанского телевидения Гаджи...
24 марта 2008
Союз журналистов Дагестата проведет митинг в связи с громкими убийствами своих коллег
24 марта в 16 часов в Махачкале Союз журналистов Дагестана проведет митинг протеста по поводу убийства председателя ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилова и корреспондента Первого канала Ильяса Шурпаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секретариате Союза журналистов республики. Напомним, как сообщало...
24 марта 2008