Взрыв в жилом доме на улице Академика Королева в Москве
Взрыв жилого дома на улице Королева мог быть терактом (Москва)
Следствие по делу о взрыве 22-этажного дома на улице Академика Королева в Москве не исключает версию теракта. "Мы не отбрасываем и эту версию, она представляется интересной для следствия", - сказал в эфире "Первого канала" в четверг вечером руководитель следственного отдела по Северо-Восточному...
11 апреля 2008
Госдума интересуется реальными причинами взрыва дома на ул. Академика Королева в Москве
Государственная дума РФ поддержала протокольное поручение депутата Сергея Собко ( КПРФ ) и поручила комитету по безопасности запросить в ФСБ РФ информацию о реальных причинах взрыва дома на улице Академика Королева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания 9 апреля Собко...
9 апреля 2008
Власти Москвы используют взрыв как повод для введения лицензий
Власти Москвы в связи со взрывом и пожаром на улице Королева запретили проводить сварочно-газовые работы, заменять и устанавливать газовое оборудование организациям без лицензии. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Юрий Лужков. Сварочные работы не входят в перечень видов деятельности...
8 апреля 2008
Виновниками взрыва на улице Королева в Москве могли быть двое любителей средневекового оружия
Виновниками взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве 4 апреля могли быть двое студентов, использовавших в квартире газосварочный аппарат, заявил мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает NEWSru.com. "Известно, кто это сделал и причины - это был взрыв газа пропан-бутан. Мы думали, что это были...
5 апреля 2008
Разбор завалов на месте взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве завершен
В субботу, 5 апреля, спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве. Взрыв унес жизни трех человек. Других пострадавших спасатели не обнаружили, передает Первый канал. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на 10-м этаже дома № 8, корпус 1 по...
5 апреля 2008
79 человек обратились к психологам после взрыва в жилом доме в Москве
79 человек обратились за помощью к психологам Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ после взрыва в жилом доме на улице Академика Королева в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве, в основном обращаются...
4 апреля 2008
Завалы в доме, где произошел взрыв, разбираются вручную (Москва)
В жилом доме на улице Академика Королева в Москве, где сегодня, 4 апреля, произошел взрыв, продолжается разбор завалов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель начальника главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве Виктор Климкин, завалы...
4 апреля 2008
Версия взрыва в Москве: неправильный ремонт туалета
Согласно данным, полученным из источников в правоохранительных органах, в одной из квартир могло сработать самодельное взрывное устройство. На это указывает сильный запах серы, который почувствовали пожарные в одной из квартир, где проживает 20-летний юноша. В числе погибших людей - женщина и...
4 апреля 2008
В доме на улице Академика Королева в Москве ликвидирован пожар
Пожар в жилом доме на улице Академика Королева в Москве ликвидирован в 21:16. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве, в результате взрыва и пожара погибли 3 человека, личность и возраст которых уточняется. В данный момент...
4 апреля 2008
Три человека погибли при взрыве в Москве
Пожар, возникший в результате взрыва в 22-этажном жилом доме в Москве по адресу улица Академика Королева, дом 8, корпус 1 ликвидирован. В квартире по последним официальным данным обнаружены двое погибших. По неофициальным данным, которые передает "Первый канал", погибли 3 человека. В ходе...
4 апреля 2008
На месте взрыва в жилом доме в Москве обнаружены двое погибших
Пожар, возникший в результате взрыва в 22-этажном жилом доме в Москве по адресу улица Академика Королева, дом 8, корпус 1 по состоянию на 20:21 мск локализован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу...
4 апреля 2008
Два человека погибли при взрыве в Москве
По предварительным данным в жилом доме на улице Академика Королева при взрыве погибло два человека. Взрыв произошел сегодня, 4 апреля, в 19:14 в многоэтажном жилом доме в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве, ЧП...
4 апреля 2008
Из горящего дома на улице академика Королева эвакуированы жильцы (Москва)
В жилом доме по улице академика Королева в Москве, где около часа назад прогремел взрыв, продолжается открытое горение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве, взрывом снесены перекрытия в нескольких квартирах 10-го по...
4 апреля 2008
В жилом доме в Москве прогремел сильный взрыв
Взрыв произошел сегодня, 4 апреля, в 19:14 в многоэтажном жилом доме в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по городу Москве, ЧП случилось в квартире, расположенной на 9 этаже дома 8, корп. 1 по улице академика Королева. В...
4 апреля 2008