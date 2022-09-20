Трагедия в Кармадонском ущелье
В Северной Осетии почтили память погибших 20 лет назад в Кармадоне
В Северной Осетии 20 сентября отмечают скорбную дату — 20 лет Кармадонской трагедии. Ледник Колка, сошедший в долину реки Геналдон, оборвал жизни 126 человек. Среди погибших были актер и режиссер, известный по фильму «Брат» Сергей Бодров, его съемочная группа, артисты театра «Нарты». Почти год на...
20 сентября 2022
В Северной Осетии почтили память погибших в Кармадонском ущелье
В Северной Осетии состоялось траурное мероприятие у памятника погибшим при сходе ледника Колка 18 лет назад. Представители органов власти во главе с председателем правительства Таймуразом Тускаевым, родные погибших, общественники возложили цветы к мемориалу, возведенному на южной окраине селения...
21 сентября 2020
Судмедэксперты устанавливают останки человека, найденного в Кармадонском ущелье Северной Осетии
В Бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Осетии продолжается работа по исследованию останков человека, найденных в районе схода ледника Колка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 мая, в учреждении. По словам исполняющего обязанности начальника республиканского бюро...
13 мая 2008
Найденные в Кармадонском ущелье Северной Осетии останки человека подвергнут экспертизе
Специалистами бюро судебно-медицинской экспертизы Северной Осетии проведут молекулярно-генетическую экспертизу останков человека, найденных в Кармадонском ущелье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 апреля в медицинском учреждении. По словам начальника республиканского бюро...
11 апреля 2008
Эксперты готовы провести полную экспертизу останков из Кармадонского ущелья
Сотрудники Бюро судебно-медицинской экспертизы приступили к исследовании костей человека, останки которого были обнаружены 21 марта в районе Кармадонского ущелья. Об этом ИА REGNUM 24 марта сообщила руководитель бюро Людмила Сабанова. Ожидается, что специалисты ответят на вопросы, заданные...
24 марта 2008
Специалисты уверены, что в Кармадонском ущелье нашли не останки Сергея Бодрова
Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы 24 марта приступят к исследованию останков, обнаруженных на месте схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Экспертиза займет 7 - 10 дней и установит давность наступления смерти, пол человека, рост и некоторые другие признаки. В пресс-службе МВД...
24 марта 2008
Специалисты сомневаются, что удалось выйти на след Бодрова-младшего
Личности погибших в Кармадонском ущелье, чьи останки найдены накануне, установят с помощью анализов ДНК. Результаты исследований могут стать известны на следующей неделе. Однако уже сейчас специалисты сомневаются, что удалось выйти на след съемочной группы Сергея Бодрова -младшего. Скорее всего...
24 марта 2008
Обнаруженные в Кармадонском ущелье останки начнут исследовать 24 марта
Найденные на месте схода ледника Колка останки не могут принадлежать пропавшим членам съемочной группы Сергея Бодрова-младшего. Об этом заявил руководитель пресс-службы МЧС Северной Осетии Владимир Иванов. По его словам, машина с человеческими останками была обнаружена намного ниже этого места, а...
22 марта 2008
В Кармадонском ущелье, где в 2002 погибла группа Сергея Бодрова, найдены останки погибших
В районе Кармадонского ущелья найдена часть автомобиля и останки погибших. Их обнаружили строители, которые прокладывали трубопровод. Сейчас все найденные фрагменты переданы на экспертизу, сообщает 21 марта "Первый канал". Во время стихийного бедствия в сентябре 2002 года погибли более ста человек...
21 марта 2008
В Кармадонском ущелье обнаружены останки погибшего человека (Северная Осетия)
В Кармадонском ущелье Северной Осетии обнаружены останки человека, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии. Останки, находившиеся в частях автомобиля, были обнаружены сотрудниками горного клуба "Каскад" при прокладке трубопровода по берегу реки...
21 марта 2008
Северная Осетия: Основные события 2007 года
Мусульмане Северной Осетии осуждают казнь Хусейна Транскавказскую автомагистраль могут освободить от грузинских торговцев мандаринами силой Ситуация на Транскаме накаляется - водители ложатся под колеса, президент требует вмешательства прокуратуры В Северной Осетии начался прием документов для...
27 декабря 2007
В Северной Осетии отметили пятую годовщину кармадонской трагедии
В Северной Осетии почтили память жертв кармадонской трагедии. Сегодня, 20 сентября, на окраине селения Гизель Пригородного района, где установлен памятник жертвам трагедии, состоялся траурный митинг по случаю пятой годовщины схода ледника, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, 20 сентября...
20 сентября 2007
Установлена причина трагедии в Кармадонском ущелье (Северная Осетия)
На международной конференции "Инновационные технологии для устойчивого развития горных территорий", которая проходила в Северной Осетии под эгидой ЮНЕСКО, геологи подвели итог пятилетних исследований Кармадонской катастрофы, в которой погибли более ста человек, в том числе киносъемочная группа под...
1 июня 2007
Жители Северной Осетии отметили четвертую годовщину кармадонской трагедии
По случаю годовщины кармадонской трагедии в с. Кармадон (Северная Осетия) состоялся траурный митинг. На мероприятии, посвященном скорбной дате, пришли десятки горцев и родственников погибших под ледником Колка 20 сентября 2002 года. К памятнику жертв легли венки и живые цветы. Со словами...
21 сентября 2006
Решено возобновить расследование гибели Сергея Бодрова
Генпрокуратура возобновит расследование гибели известного актера и режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика в результате схода гигантского ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Такое заявление сделал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы близких погибших. По сообщению...
11 июля 2006
Адвокат матери Бодрова был готов к отказу Тверского суда
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска матерей погибших при сходе ледника Колка режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика к правительствам России и Северной Осетии. Как заявил адвокат истцов Игорь Трунов, суд огласил лишь резолютивную часть решения, поэтому "неизвестно, какими...
22 июня 2005
Тверской суд отказал матери Сергея Бодрова
Тверской суд Москвы 22 июня полностью отказался удовлетворить иск матерей режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика, которые погибли при сходе ледника в Северной Осетии, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Напомним, родственники погибших предъявили иски к правительству России, Федеральному...
22 июня 2005
Матери Бодрова и Носика требуют возбудить дела против чиновников правительства РФ
Матери кинорежиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика, погибших при сходе ледника Колка, обратились к генпрокурору РФ Владимиру Устинову с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. "Считаем, что к гибели...
7 июня 2005
Суд рассмотрит иск матери Сергея Бодрова против правительства Северной Осетии и РФ
31 мая Тверской суд Москвы рассмотрит иск матерей Сергея Бодрова и члена его съемочной группы Тимофея Носика, погибших при сходе ледника Колка. Ответчиками по иску выступают правительства Северной Осетии и РФ. Ранее суд отложил на неопределенный срок рассмотрение этих исков в связи с болезнью...
31 мая 2005
Тверской суд Москвы рассмотрит иски матерей Бодрова и Носика
Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня, 11 мая, иски к Северной Осетии и правительству РФ матерей актера и режиссера Сергея Бодрова и актера Тимофея Носика, погибших 20 сентября 2002 г. при сходе ледника Колка. Иски объединены в одно производство
11 мая 2005