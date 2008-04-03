Смерть Егора Летова
В Омске будет установлен памятник рок-музыканту Егору Летову
Лидеру культовой рок-группы "Гражданская оборона" Егору Летову, умершему 19 февраля текущего года, будет установлен памятник. Как передает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на официальном сайте группы. Памятник Егору Летову будет установлен в Омске на могиле музыканта. "Памятник...
3 апреля 2008
В Новосибирске почтили память Егора Летова
30 марта, спустя сорок дней со времени кончины Егора Летова, новосибирские поклонники почтили память музыканта. Как 31 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из организаторов акции, лидер Союза коммунистической молодежи Елисей Тамбовцев, в мероприятии приняли участие около 300 человек. "Мы...
31 марта 2008
Новосибирцы соберутся почтить память рок-музыканта Егора Летова
30 марта в 17:00 по местному времени (14:00 мск), в сороковой день со дня кончины культового музыканта Егора Летова, его фанаты в Новосибирске предлагают почтить память Егора, собравшись в Первомайском сквере и оставить слова скорби на стене памяти. Организатором акции памяти выступила...
26 марта 2008
Следствие: Рок-музыкант Егор Летов умер от отравления алкоголем
Егора Летова погубил некачественный алкоголь. Следствие установило, что бессменный лидер культовой рок-группы "Гражданская оборона" скончался от острой дыхательной недостаточности. Она развилась от отравления алкоголем, передает 24 марта радио "Маяк". Егор Летов умер в Омске 19 февраля. В качестве...
24 марта 2008
В Вологде почтили память вокалиста группы "Гражданская оборона" Егора Летова
Вечером 21 февраля в Вологде у памятника Батюшкову состоялась встреча поклонников вокалиста панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, почтить память умершего музыканта пришли более 30 поклонников его творчества. Собравшиеся пели под гитару песни Егора...
22 февраля 2008
Проститься с лидером группы "Гражданская оборона" пришли сотни человек
21 февраля в Омске по адресу: улица Перелета, дом 7; проходит прощание с лидером группы "Гражданская оборона" Егором Летовым, скончавшемся от сердечного приступа 19 февраля. Как передает "Эхо Москвы", проводить одного из самых известных музыкантов последних десятилетий пришли сотни человек. Группы...
21 февраля 2008
В Омске простятся с рок-музыкантом Егором Летовым
21 февраля в Омске состоится прощание с лидером группы "Гражданская оборона" Егором Летовым, скончавшегося от сердечного приступа 19 февраля. Панихида пройдет по адресу: улица Перелета, дом 7, с 13:00 до 15:00 по местному времени (10:00-12:00 мск). Похоронят музыканта на Старо-Восточном кладбище...
21 февраля 2008
В Екатеринбурге скорбят по поводу смерти Егора Летова
Екатеринбургские рок-музыканты и поколнники творчества Егора Летова по-разному восприняли смерть Егора Летова, но в основном люди скорбят. Как сообщил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM главный редактор "Урал-Рок" Сергей Юхно, 9 февраля в Екатеринбурге прошел последний концерт "Гражданской...
20 февраля 2008
Вологодский музыкант: Смерть Егора Летова - это огромная утрата для всех, кто связан с живой музыкой
Егор Летов был бескорыстным в своей борьбе и в своем творчестве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор вологодского продюсерского центра "Неформат", участник группы "Пираньи" Владимир Данилов. "Смерть Егора Летова - это огромная утрата для всех, кто связан с живой музыкой. Сам я...
20 февраля 2008
В Архангельске помянули Егора Летова
Архангельские музыканты помянули лидера рок-группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM архангельский музыкант Андрей Эрдман. "Летов как музыкант и поэт в этой жизни выполнил свою миссию. Все, кто ценил его творчество, благодарны ему за создание 56 альбомов...
20 февраля 2008
21 февраля в Омске пройдут панихида и похороны Егора Летова
21 февраля в Омске состоится прощание с лидером "Гражданской обороны" Егором Летовым по адресу: улица Перелета, дом 7, с 13:00 до 15:00 по местному времени (10:00-12:00 мск). Похоронят музыканта на Старо-Восточном кладбище Омска. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Летов скончался в Омске утром 19...
20 февраля 2008
Лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова похоронят в Омске
Егора Летова - лидера группы "Гражданская оборона" - похоронят в Омске, сообщает 20 февраля газета "Комсомольская правда - Омск". Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 февраля в возрасте 43 лет скончался Егор Летов. Лидер группы "Гражданская оборона" умер во сне у себя дома в Омске от остановки сердца...
20 февраля 2008
Челябинский музыкант о смерти Егора Летова: "Казалось, впереди у него ещё много свершений"
Со смертью Егора Летова уходит эпоха - такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM известный челябинский музыкант, директор компании "Rock State Entertainment" Гарри Ананасов. "Я лично знал и очень уважал Егора Летова, - пояснил Ананасов. - Совсем недавно мы с компаньоном обсуждали...
20 февраля 2008
Лидер группы "Гражданская оборона" умер во сне от остановки сердца
19 февраля в Омске в возрасте 43 лет скончался лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов. На официальном сайте группы сообщается, что Летов умер во сне у себя дома в Омске от остановки сердца. Последний альбом "Гражданской обороны", "Зачем снятся сны", выпущен в 2007 г. В интервью в конце...
20 февраля 2008
Памяти Егора Летова посвятили премьеру фильма Ренаты Литвиновой (Москва)
19 февраля московским зрителям был представлен новый фильм Ренаты Литвиновой "Зеленый театр" в Земфире" в кинотеатре "Художественный". Премьеру посвятили памяти российского рок-музыканта Егора Летова, скончавшегося утром 19 февраля в Омске от сердечного приступа. Об этом со сцены объявила главная...
20 февраля 2008
Чувашский меломан о Егоре Летове: "Поэта убивает отсутствие воздуха"
"Поэта убивает отсутствие воздуха, говорил Блок о Пушкине. То же самое можно сказать о смерти основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова", - сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бывший журналист, а ныне сотрудник пресс-службы администрации президента Чувашии Виктор...
19 февраля 2008
В Омске скончался Егор Летов
Лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов скончался в Омске утром 19 февраля на 44-м году жизни, сообщил жерналистам барабанщик "ГО" Павел Перетолчин. По предварительным данным, причиной смерти Егора Летова стал сердечный приступ, сообщает Intermedia. Егор (Игорь Федорович) Летов родился 10...
19 февраля 2008