Дело Сергея Сторчака
Глава СКП: Разногласия с Довгием были только по делу Сторчака
15 июня 2009 года в Московском городском суде был допрошен в качестве свидетеля первый заместитель Генерального прокурора РФ - председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СКП. Допрос Александра Бастрыкина по уголовному делу по...
15 июня 2009
Сторчаку предъявили обвинение в мошенничестве в окончательной редакции
Заместителю министра финансов РФ Сергею Сторчаку предъявлено в окончательной редакции обвинение в покушении на мошенничество. В сообщении СКП, распространенном 16 апреля говорится: "главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ заместителю министра финансов РФ Сергею...
16 апреля 2009
Подследственный Сторчак принимает участие в работе коллегии Минфина
Находящийся под следствием заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак принимает 14 апреля участие в расширенной коллегии ведомства. Как передает корреспондент Новости REGNUM, в зал заседаний он зашел за 10 мин до начала коллегии. Присутствовавшие на тот момент в зале люди встретили Сторчака...
14 апреля 2009
В Следственном комитете пояснили, что Александр Бастрыкин имел в виду Сторчака и Волкова
Пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ выступила сегодня, 12 февраля, с пояснениями относительно заявления председателя комитета Александра Бастрыкина на расширенном заседании коллегии. Как отметили в пресс-службе, председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ сообщил о...
12 февраля 2009
Бывшие и нынешние замминистра финансов замешаны в хищениях: Следственный комитет
Высокопоставленные чиновники Министерства финансов РФ причастны к хищениям в рамках "дела Сторчака". Об этом заявил сегодня, 12 февраля, руководитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. По его словам, среди подозреваемых - бывшие и действующие заместители министра. Всего...
12 февраля 2009
Сторчака выпустят под подписку о невыезде
Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ принял решение об изменении меры пресечения заместителю министра финансов РФ Сергею Сторчаку и Виктору Захарову. По словам официального представителя СКП РФ Владимира Маркина, расследование дела завершено и обвиняемые, находясь на свободе, уже никак не...
21 октября 2008
СКП: Следствие по делу Сергея Сторчака завершено
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ Сергею Сторчаку, Виктору Захарову, Вадиму Волкову объявлено о завершении следственных действий по уголовному делу, в рамках которого предъявлено обвинение Сторчаку по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч...
16 октября 2008
Начальник ГСУ СКП РФ Дмитрий Довгий уволен
Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности и уволен из СКП РФ. Соответствующий приказ подписал 21 апреля глава СКП РФ Александр Бастрыкин. Решение принято по результатам служебной проверки...
21 апреля 2008
Кудрин удивлен решением Басманного суда Москвы
8 апреля Басманный суд Москвы продлил арест замминистра финансов Сергею Сторчаку до 9 июля 2008 г. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя продлить содержание обвиняемого в попытке хищения более $43 млн бюджетных средств под стражей еще на три месяца. Вице-премьер, министр финансов...
8 апреля 2008
Следователи Следственного комитета просят Генпрокуратуру защитить их от наветов своих коллег
Скандал разразившийся в Следственном комитете при прокуратуре набирает обороты. 28 марта ведущие следователи и начальники отделов, курировавшие расследования самых громких уголовных дел: замминистра финансов Сергея Сторчака, одного из руководителей ФСКН генерала Александра Бульбова, петербургского...
1 апреля 2008
Следователи изъяли в Минфине уже приготовленные документы
В здании Минфина на улице Ильинка проведены новые обыск и выемка документов, связанных с делом против заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, обвиняемого в попытке хищения госсредств. Обыск, возможно, связан с подготовкой к очередному продлению срока заключения чиновника - следствие хочет...
18 марта 2008
В Минфине прошел обыск по делу Сторчака
17 марта в здании Минфина на ул. Ильинка проведены новые обыск и выемка документов, связанных с делом против заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, обвиняемого в попытке хищения госсредств. Обыск, возможно, связан с подготовкой к очередному продлению срока заключения чиновника -...
18 марта 2008
Сергей Сторчак: "То, в чем меня обвиняют, - это сплошные "страшилки" и "ужастики"
Как заявила после окончания судебного заседания, на котором была отклонена кассационная жалоба защиты об изменении меры пресечения заместителю министра финансов Сергею Сторчаку, адвокат Марина Никольская: "Наибольшую пользу следствию Сторчак принес бы, находясь дома. Достаточно трудно, находясь в...
18 февраля 2008
Сторчака оставили под стражей
18 февраля Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты заместителя министра финансов России Сергея Сторчака о продлении срока содержания под стражей до 9 апреля 2008 года (итого 4 мес. 25 дней). Решение Басманного суда Москвы от 10 января 2008 года о продлении Сторчаку срока содержания под стражей осталось...
18 февраля 2008
Дмитрий Панкин назначен заместителем министра финансов РФ
У вице-премьера - министра финансов России Алексея Кудрина появился новый заместитель. Им стал Дмитрий Панкин, ранее занимавший должность директора департамента международных финансовых отношений, госдолга и финансовых активов Минфина. Распоряжение о новом назначении Панкина подписал...
24 января 2008
Заместитель министра финансов России оставлен под стражей до апреля
Срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, обвиняемого в попытке хищения более 43 млн долларов бюджетных средств, продлен до 9 апреля. Таким образом, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при прокуратуре РФ. Сергей Сторчак был...
10 января 2008
Суд рассмотрит вопрос о содержании под стражей Сергея Сторчака (Москва)
Басманный суд Москвы сегодня, 10 января, рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей замминистра финансов Сергея Сторчака. Соответствующее ходатайство подал Следственный комитет при прокуратуре России, передает "Эхо Москвы". Следствие просит оставить под стражей Сторчака еще на три...
10 января 2008
Очередному фигуранту "дела Сторчака" предъявлены обвинения
17 декабря прокуратура предъявила обвинение члену совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игорю Круглякову, который задержан правоохранительными органами по делу заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака. Адвокат задержанного Генри Резник сообщил, что его подзащитному...
18 декабря 2007
Банкира Круглякова арестовали по "делу Сторчака"
17 декабря предъявлено обвинение Игорю Круглякову - четвертому подозреваемому по делу замминистра финансов РФ Сергея Сторчака. Кругляков - член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка - обвиняется в мошенничестве. Басманным судом Москвы 17 декабря ему избрана мера пресечения в виде...
17 декабря 2007
По "делу Сторчака" арестован еще один подозреваемый
Четвертый арест по уголовному делу замминистра финансов РФ Сергея Сторчака: под стражу взят Игорь Кругляков - член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка, сообщает РСН. Ранее вместе со Сторчаком были арестованы глава того же банка Вадим Волков и Виктор Захаров - руководитель...
17 декабря 2007