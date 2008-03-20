Дело «Арбат Престижа»
Владельцу "Арбат-Престижа" продлили срок содержания под стражей
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей владельца сети "Арбат-Престиж" Владимира Некрасова до 23 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 20 марта адвокат Некрасова Алексей Минчин. "Разумеется, защита намерена обжаловать это решение в кассационной инстанции!" - добавил он. 23...
20 марта 2008
Геннадий Гудков о деле "Арбат-Престижа": Государство идет порочным путем, возлагая ответственность на предприятия за честность контрагентов
Ситуацию вокруг сети магазинов " Арбат-Престиж " прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков в рамках пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM. "Я не буду ни адвокатом, ни прокурором господина Некрасова. Но меня смущает российская...
12 марта 2008
"Эльдорадо" готовят к продаже? (Москва)
Налоговая проверка, которая проводилась в сети бытовой техники " Эльдорадо " с 2006 года, завершилась на прошлой неделе. По данным источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, за финансовую деятельность в 2004-2005 годах компании могут быть предъявлены претензии на 15 млрд. рублей. Вопрос об...
5 марта 2008
Адвокаты: Никакого отношения Сергей Шнайдер (Могилевич) к "Арбат Престижу" не имеет
Сергей Шнайдер (Могилевич) связан с Сергеем Нерасовым через жену. Как заявил на пресс-конференции 20 февраля в Москве адвокат Некрасова Александр Добровинский, Могилевич не имел и до сих пор не имеет прямого отношения к делам " Арбат Престижа ", передает корреспондент ИА REGNUM. "Когда-то давно...
20 февраля 2008
Адвокат: Мы наблюдаем рейдерский захват "Арбат Престижа"
" Арбат Престиж " предлагали продать за 3 млн долларов, заявил на пресс-конференции в Москве 20 февраля адвокат Сергея Некрасова Александр Добровинский, передает корреспондент ИА REGNUM. Некоторое время назад Некрасову предлагали продать фирму "Арбат Престиж" за 3 млн долларов, пообещав, что...
20 февраля 2008
Миллиардный актив налогонеплательщика: обзор ростовских СМИ
Обзор ростовских СМИ за 11 - 16 февраля Политика Газета "Южный репортер" (11 февраля, "Маленькие слабости сильных юга") опубликовала обзор увлечений глав субъектов ЮФО, в том числе губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Газета сообщает, что глава региона увлекается рыбалкой и охотой...
18 февраля 2008
Адвокат: Шнайдер не имеет никого отношения к "Арбат Престижу" и "Укрэнерго"
Как заявил 18 февраля после окончания судебного заседания по делу одного из директоров компании " Арбат Престиж " Сергея Шнайдера (Могилевич) адвокат обвиняемого Александр Вагончиков, его подзащитный не имеет никого отношения к фирме "Арбат Престиж", а также Укрэнерго, сообщает корреспондент ИА...
18 февраля 2008
Директор компании "Арбат Престиж" остался под стражей (Москва)
Мосогосруд рассмотрел кассационную жалобу защиты об изменении меры пресечения одному из директоров компании " Арбат Престиж " Сергею Шнайдеру (Могилевичу), которому предъявлено обвинение в коррупции и отклонении от уплаты налогов за 2005-2006 г. на 49 млн 111 тыс. рублей, передает корреспондент ИА...
18 февраля 2008
Max Factor, L'Oreal, Garnier и другие отказываются от "Арбат Престиж"
"Арбат Престиж", вторая по величине парфюмерно-косметическая сеть в России, близка к закрытию. После задержания ее основного владельца Владимира Некрасова компания теряет партнеров одного за другим. Многие из постоянных поставщиков "Арбат Престижа" просто прекратили работу с "проблемной" сетью. Так...
12 февраля 2008
Адвокат: проблемы у владельца компании "Арбат-престиж" начались после аудита
Владимиру Некрасову, владельцу компании "Арбат-престиж" предложили продать его бизнес. Об этом 11 февраля после заседания Мосгорсуда, где рассматривалась кассационная жалоба на арест Некрасова, произошедший на прошлой неделе, заявил журналистам адвокат Некрасова - Владимир Добовинский. Как передает...
11 февраля 2008
Владелец сети "Арбат-Престиж" обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Двум фигурантам дела о неуплате налогов компанией "Арбат-Престиж" - главе компании Владимиру Некрасову и Сергею Шнайдеру (он же Семен Могилевич и носитель еще около восьми имен и фамилий) - предъявлены обвинения по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или сборов с организаций). "Обвинения...
30 января 2008
Арестованного по делу "Арбат-Престиж" Могилевича не выдадут США
Арестованный по делу об уклонении от уплаты налогов компанией "Арбат-Престиж" Сергей Шнайдер (он же Семен Могилевич ) вряд ли может быть выдан США в случае запроса. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Могилевич не может быть выдан, поскольку у него есть паспорт...
29 января 2008
В квартире бывшей жены Могилевича проведен обыск
26-27 января в квартире и в офисе Ольги Шнайдер - бывшей жены Семена Могилевича - проведен обыск. Сама Шнайдер, как и Могилевич, задержана в связи с делом о неуплате налогов сетью парфюмерных магазинов "Арбат-Престиж", по которому проходит владелец сети Владимир Некрасов. О результатах обыска...
28 января 2008
Фигурантам дела "Арбат-Престиж" грозит до 6 лет лишения свободы
Ожидается, что 28 января фигурантам дела " Арбат-Престиж " предъявят обвинение в уклонении от уплаты налогов. Владимира Некрасова - владельца сети парфюмерных магазинов и Сергея Шнайдера (он же Могилевич ) - консультанта компании "Эвергейт" - подозревают в неуплате почти 50 млн. руб. Задержанным...
28 января 2008
Обвинение задержанным по делу "Арбат-Престиж" предъявят предположительно 28 января
Задержанным по делу компании "Арбат-Престиж" предъявят обвинение в уклонении от уплаты налогов. Обвинение Владимиру Некрасову и Сергею Шнайдеру (Могилевичу) предъявят предположительно в понедельник 28 января, рассказал источник в правоохранительных органах. Источник добавил, что в настоящее время...
26 января 2008
Госдепартамент США: Правоохранительные органы могут направить в Россию запрос о выдаче Могилевича
Правоохранительные органы США при наличии оснований направят в Россию запрос о выдаче задержанного по делу компании "Арбат-Престиж" бизнесмена Семена Могилевича. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Том Кейси. Также Кейси отметил, что задержанный является...
26 января 2008
Криминальный авторитет служил консультантом в ООО (Москва)
В Москве при аресте главы второй по величине российской парфюмерной сети "Арбат Престиж" Владимира Некрасова был взят и авторитетный предприниматель Семен Могилевич. Последний фигурировал как консультант агентства ООО "Эвергейт" Сергей Шнайдер. Главное управление МВД по Центральному федеральному...
25 января 2008
Защита обжалует арест Владимира Некрасова
Глава компании "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, задержанный 23 января по подозрению в неуплате налогов на сумму около 50 млн. руб., просит суд освободить его под залог. Соответствующее заявление он сделал 24 января в Останкинском суде Москвы. Защита намерена обжаловать санкцию, выданную судом на...
25 января 2008
Задержанный в Москве "дон Сименон" разыскивался многими странами
Вместе с владельцем сети магазинов " Арбат-Престиж " Владимиром Некрасовым задержан человек, известный как Семён Могилевич, который разыскивался правоохранительными органами ряда государств, сообщил источник в правоохранительных органах 24 января. Семен Могилевич и Владимир Некрасов являются...
25 января 2008
Задержанный по делу "Арбат-Престижа" известен в криминале как "Дон Сименон"
Второй задержанный по громкому делу "Арбат-Престижа" Сергей Шнайдер известен правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Сейчас его официальная фамилия - Шнайдер. Могилевич-Шнайдер подозревается в "уклонении от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере". Могилевич...
25 января 2008