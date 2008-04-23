Смерть Бадри Патаркацишвили
Депутат Госдумы: Решение Франции - "пощечина Саакашвили"
"Пощечиной Саакашвили" назвали в Государственной думе РФ предоставление политического убежища во Франции Ираклию Окруашвили. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ( ЛДПР ) заявил, что предоставление...
23 апреля 2008
Патаркацишвили завещал Кею поделить имущество
Джозеф Кей, которого семья Бадри Патаркацишвили обвинила в попытке захвата активов и, в частности, телекомпании "Имеди", утверждает, что покойный олигарх завещал ему собрать свое имущество по всему миру, чтобы потом разделить его между родственниками. В интервью "Коммерсанту" Кей заявил, что...
27 марта 2008
Грузинские власти присвоили "Имеди" с помощью родственника Бадри Патаркацишвили?
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили призвал оппозицию и народ Грузии активно выступить против присвоения грузинскими властями телекомпании "Имеди", основанной покойным бизнесменом и оппозиционером Бадри Патаркацившили, подчеркнув, что "именно возвращение этой телекомпании народу, а не...
21 марта 2008
Оппозиция откликнулась на призыв вдовы Бадри Патаркацишвили "вернуть "Имеди" народу"
Перед парламентом Грузии 24 марта состоится состоится масштабная акция протеста под лозунгом "Вернем "Имеди", - сообщил журналистам один из лидеров Объединенной оппозиции Гиорги Хаиндрава, - передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Гиоргия Хаиндрава, в настоящее время власти Грузии пытаются...
19 марта 2008
Основанная покойным Бадри Патаркацишвили партия "Наша Грузия" провела учредительный съезд
В Тбилиси, в отеле "Кортиард Марриотт" 14 марта состоялся учредительный съезд партии "Наша Грузия", основы которой заложил в начале января 2008 года ныне покойный бизнесмен и оппозиционер Бадри Патаркацишвили, передает корреспондент ИА REGNUM. В ходе учредительного съезда были утверждены устав и...
14 марта 2008
Гиорги Хаиндрава по заказу телеканалов Израиля и Великобритании снимет документальный фильм о причинах смерти Бадри Патаркацишвили
Один из лидеров Объединенной оппозиции Гиорги Хаиндрава сообщил, что достиг с ведущими телеканалами Израиля и Великобритании соглашения, по которому должен снять документальный фильм о причинах, вызвавших смерть бизнесмена Бадри Патаркацишвили, - передает интернет-здание media.ge. "Все согласовано...
14 марта 2008
Грузия проводила Бадри Патаркацишвили в последний путь
Бизнесмен и оппозиционер Бадри Патаркацишвили был похоронен 28 февраля на территории своей тбилисской резиденции "Аркадия", сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии похорон участвовали несколько десятков тысяч человек - родственники и друзья покойного, бизнес-партнеры, политические соратники...
28 февраля 2008
Грузия простилась с Бадри Патаркацишвили
Предприниматель Бадри Патаркацишвили, который скончался от сердечного приступа в ночь на 13 февраля, похоронен 28 февраля в Тбилиси во внутреннем дворе его резиденции "Аркадия", которая располагается в бывшем Дворце бракосочетаний. Почтить память покойного пришли более десяти тысяч человек, в том...
28 февраля 2008
Соратники Бадри Патаркацишвили не верят в объективность заключения Скотланд-Ярда
Соратники Бадри Патаркацишвили не верят в возможность проведения британским Скотланд-Ярдом объективного следствия. "При всем уважении к Скотланд-Ярду, итоги следствия будут политическими, а не основанными на медицинские показатели", - сказал лидер партии "Наша Грузия" Гоча Джоджуа. "Уже видно, что...
28 февраля 2008
Грузия прощается с Бадри Патаркацишвили
В Тбилиси на территории резиденции "Аркадия" 28 февраля проходят похороны Бадри Патаркацишвили, скончавшегося в Лондоне 12 февраля. Гражданская панихида проходит в "Аркадии", в 15:00 состоится погребение тела. Тысячи людей пришли к месту погребения Патаркацишвили. Первым из известных лиц...
28 февраля 2008
Патаркацишвили похоронят в саду дворца "Аркадия"
Оппозиционного грузинского политика и миллиардера Бадри Патаркацишвили похоронят 28 февраля в Тбилиси, в саду дворца "Аркадия", принадлежавшего покойному. 52-летний бизнесмен скончался 12 февраля в Лондоне, как заявлено, от сердечного приступа. Британские эксперты продолжают устанавливать причины...
28 февраля 2008
Приезд Березовского в Грузию зависит от президента Саакашвили
Предприниматель Борис Березовский надеется, что президент Грузии Михаил Саакашвили поможет ему приехать в Тбилиси на похороны Бадри Патаркацишвили. Как заявил сам 27 февраля грузинским СМИ, он уверен, что вопрос выдачи ему визы "зависит не только от консула, а напрямую от президента Грузии Михаила...
28 февраля 2008
В Грузии простятся с Бадри Патаркацишвили
Сегодня, 28 февраля, в Тбилиси состоится церемония похорон крупного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Начнется мероприятие в 15 часов по местному времени. Тело Патаркацишвили будет предано земле на территории дома бракосочетаний "Аркадии", как ранее сообщало ИА REGNUM. Бизнесмен, меценат...
28 февраля 2008
Эдуард Шеварднадзе: Бадри Патаркацишвили сделал для Грузии много добра
Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе 27 февраля побывал на гражданской панихиде по покойному Бадри Патаркацишвили и выразил соболезнования его семье, - передает корреспондент ИА REGNUM. В беседе с журналистами Эдуард Шеварднадзе назвал смерть Бадри Патаркацишвили "невосполнимой утратой". "В...
27 февраля 2008
Присутствие Бориса Березовского на похоронах Бадри Патаркацишвили все еще под вопросом
Присутствие Бориса Березовского на похоронах Бадри Патаркацишвили все еще находится под вопросом, передает корреспондент ИА REGNUM. В ответ на просьбу Березовского предоставить ему грузинскую визу консульство Грузии в Великобритании заявило, что примет решение по этому вопросу согласно...
27 февраля 2008
Абрамович и Березовский хотят приехать в Тбилиси, чтобы лично проститься с Патаркацишвили
На похороны своего бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили намерен вылететь из Лондона в Грузию Борис Березовский. Как он сообщил 26 февраля в интервью радиостанции "Эхо Москвы", для этого ему пришлось обратиться со специальной просьбой к грузинскому консулу. Березовский особо подчеркнул, что цель его...
26 февраля 2008
Гроб с телом Бадри Патаркацишвили доставят в тбилисскую резиденцию
Гроб с телом Бадри Патаркацишвили, который 26 февраля около 9 утра был доставлен спецрейсом из Лондона в Тбилиси, перевозят в его резиденцию "Аркадия", сообщает корреспондент ИА REGNUM. До прибытия самолета с телом Патаркацишвили еще одним спецрейсом прилетели члены семьи покойного. В аэропорту...
26 февраля 2008
Тело Бадри Патаркацишвили передано его родственникам в Тбилиси
Тело грузинского оппозиционера Бадри Патаркацишвили, скончавшегося 12 февраля в Лондоне, передано семье покойного, сообщила представительница полиции английского графства Суррей. На вопрос о дальнейших действиях родственников Патаркацишвили сотрудница полиции не ответила. "Как только полиция...
26 февраля 2008
Гроб с телом Бадри Патаркацишвили планируется перевезти из Лондона в Тбилиси 26 февраля
Гроб с телом Бадри Патаркацишвили планируется перевезти из Лондона в Тбилиси 26 февраля, сообщили ИА REGNUM в партии, учрежденной покойным бизнесменом. Гроб будет доставлен в тбилисскую резиденцию Бадри Патаркацишвили (в здании резиденции когда-то располагался Дом бракосочетаний), носящую в народе...
25 февраля 2008
Грузинские лейбористы призывают Скотланд-Ярд расследовать заболевание Шалвы Нателашвили
Лейбористская партия Грузии подготовила обращение к Скотланд-Ярду с призывом расследовать причины резкого ухудшения здоровья их лидера Шалвы Нателашвили, проходящего ныне лечение в Венском реабилитационном центре, и намерена 25 февраля передать этот документ посольству Великобритании в Грузии...
25 февраля 2008