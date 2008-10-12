Уголовное дело мэра Ставрополя
В Ставрополе к 18:00 проголосовало 28,34% избирателей
В Ставрополе на выборах мэра и депутатов городской думы V созыва по состоянию на 18:00 проголосовали 28,34% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской избирательной комиссии. Нарушений не зафиксировано. Напомним, что всего в городе открыты 146 избирательных участков. Голосование...
12 октября 2008
В Ставрополе к 12:00 проголосовало 15,09% избирателей
В Ставрополе на выборах мэра и депутатов городской думы V созыва по состоянию на 12:00 по местному времени проголосовали 15,09% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской избирательной комиссии. Нарушений не зафиксировано. Напомним, что всего в городе открыты 146 избирательных...
12 октября 2008
Депутата ставропольской краевой думы обвиняют в уклонении от уплаты налогов
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю (СУ СКП) завершило расследование уголовного дела в отношении депутата краевой Государственной думы Елены Бондаренко, одновременно являющейся председателем Благотворительного общественного фонда бывшего мэра...
10 октября 2008
Губернатор Ставрополья: "Нужно убедить население, что не надо давать мзду"
В Ставропольском крае за первое полугодие 2008 года было возбуждено 50 уголовных дел по фактам коррупции, тогда как за аналогичный период 2007 года было возбуждено 28 коррупционных дел. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский 29 августа...
29 августа 2008
Следствие направит в Австрию запрос с целью экстрадиции в РФ мэра Ставрополя
Следственные органы готовят документы для властей Австрии с целью экстрадиции в Россию мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина, отстраненного от этой должности на время следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщил 5 августа журналистам...
5 августа 2008
Отстраненный от должности ставропольский мэр задержан в австрийском аэропорту
Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, отстраненный от занимаемой должности на время следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу и объявленный в международный розыск, задержан в одном из аэропортов Австрии. Об этом ИА REGNUM 4 августа сообщил источник в правоохранительных органах. В...
4 августа 2008
"Единая Россия" объявит имя своего кандидата на пост мэра Ставрополя после его утверждения генсоветом партии
Кандидат на пост мэра Ставрополя от " Единой России " станет известен после утверждения генеральным советом партии. Об этом журналистам в четверг, 10 июля, сообщил спикер Госдумы Ставрополья Дмитрий Еделев, комментируя итоги встречи губернатора края Валерия Гаевского с членами фракции "Единой...
10 июля 2008
Ставропольский краевой суд подтвердил законность назначения спикера гордумы Ставрополя Луценко и.о. мэра города
Судебная коллегия по административным делам Ставропольского краевого суда на заседании 13 мая подтвердила законность назначения спикера гордумы Ставрополя Евгения Луценко исполняющим обязанности мэра города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в краевом суде. Краевой суд отказал прокуратуре...
14 мая 2008
Вступило в силу решение суда о ликвидации благотворительного фонда, расходовавшего средства на предвыборную агитацию (Ставрополье)
Вступило в законную силу решение Ставропольского краевого суда, который удовлетворил заявление прокурора края о ликвидации общественного объединения " Благотворительный общественный фонд Дмитрия Кузьмина ", сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ сегодня, 4 апреля. Установлено, что в нарушение...
4 апреля 2008
Спикер гордумы приступил к исполнению обязанностей мэра Ставрополя
Председатель Ставропольской городской думы Евгений Луценко приступил к исполнению обязанностей главы администрации города Ставрополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в гордуме. Ранее полномочия мэра Ставрополя исполнял Сергей Кобылкин, в настоящее время он находится в отпуске...
21 марта 2008
Суд оставил в силе решения гордумы Ставрополя, касающиеся назначения спикера думы и.о. мэра
Октябрьский районный суд города Ставрополя на заседании 19 марта оставил в силе решения Ставропольской городской думы от 14 февраля, в соответствии с которыми исполняющим полномочия мэра Ставрополя был назначен Евгений Луценко - председатель гордумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районном...
19 марта 2008
Депутаты Госдумы Ставрополья от "Справедливой России" могут лишиться мандатов
Избирательная комиссия Ставропольского края намерена обратиться в Ставропольский краевой суд с заявлением о частичной отмене результатов выборов в Госдуму Ставропольского края, состоявшихся 11 марта 2007 года, сообщили 7 марта корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме. По результатам выборов 11...
7 марта 2008
Гордума Ставрополя обсудит поправки к Уставу города на публичных слушаниях
Проект Устава города Ставрополя в новой редакции будет вынесен на публичные слушания в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в Ставропольской городской думе. В соответствии с решением председателя гордумы Евгения Луценко от 27 февраля проект Устава города Ставрополя в новой...
4 марта 2008
В Госдуме Ставрополья обсудили "внезапное изменение структуры органов местного самоуправления" краевого центра
Во вторник, 26 февраля, в Госдуме Ставропольского края прошло расширенное заседание парламентского комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, на котором обсуждалась тема "внезапного изменения структуры органов местного самоуправления Ставрополя". Для...
26 февраля 2008
Ставропольская гордума назначила и.о. мэра в связи с отстранением от должности Дмитрия Кузьмина
Новый спикер гордумы Ставрополя Евгений Луценко назначен исполняющим обязанности главы города в связи с временным отстранением от занимаемой должности находящегося под следствием Дмитрия Кузьмина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в юридическом отделе думы Ставрополя. В Устав города не...
18 февраля 2008
Дума Ставрополя решила избирать мэра города из числа депутатов
Городская дума Ставрополя на внеочередном заседании 14 февраля приняла решение об отмене прямых выборов главы города и назначении мэра из числа депутатов. Как сообщили 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM в городской думе краевого центра, соответствующие изменения большинством голосов депутатов были...
15 февраля 2008
В отношении мэра Ставрополя возбуждено еще одно уголовное дело
В отношении мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина 12 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело - по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Мэр подозревается в причинении городу ущерба на 16 млн 300 тыс. рублей, сообщили 15 февраля...
15 февраля 2008
Экологи требуют ввести в Ставрополе прямое президентское правление
17 декабря в 14:00 у мемориала "Вечный огонь" на Комсомольской горке Ставрополя начался митинг недоверия мэрии города и депутатам городской думы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ставропольского регионального отделения общероссийской общественной экологической организации "Подорожник"...
17 декабря 2007
В отношении находящегося в розыске мэра Ставрополя избрана мера пресечения в виде заключение под стражу
В отношении мэра города Ставрополя Дмитрия Кузьмина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - В четверг, 13 декабря, Октябрьский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайство старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления...
13 декабря 2007
Мэр Ставрополя объявлен в федеральный розыск
Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу Сергей Солодовников. "Есть информация, что Кузьмин скрывается за пределами Российской Федерации, сейчас...
6 декабря 2007