Чемпионат мира по футболу-2010
К ЧМ-2018 Москву и Екатеринбург свяжет скоростная магистраль
Планы по развитию сети скоростных железнодорожных магистралей в России предполагают организацию высокоскоростного сообщения между Москвой и Екатеринбургом к 2018 году, когда столица Среднего Урала примет матчи групповой серии чемпионата мира по футболу. Об этом 4 февраля сообщили корреспонденту ИА...
4 февраля 2011
В Германии воздвигнут памятник осьминогу Паулю
В океанариуме Оберхаузена откроется памятник осьминогу Паулю, который прославился во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Он верно предсказал результаты восьми матчей мирового первенства, в том числе и финальной встречи. Местные власти решили открыть мемориал спустя три месяца после...
19 января 2011
Диего Марадона: "Траур по сборной Аргентины окончен"
Легендарный мирового футбола Диего Марадона заявил, что его "траур по сборной Аргентины окончен" и что он готов двигаться дальше. Напомним, что 50-летний Марадона находился у руля сборной Аргентины на чемпионате мира-2010. Аргентинцы провалили мировое первенство, завершив борьбу уже на стадии...
19 января 2011
ФИФА заплатит российским клубам $690.400
400 клубов из 55 национальных федераций получат от ФИФА $40 миллионов за пребывание их футболистов на чемпионате мира-2010, информирует официальный сайт ФИФА. Российским клубам достанется $690.400. Больше всех достанется московскому ЦСКА, который отправил на мировое первенство-2010 в ЮАР четырех...
11 января 2011
Стадион казанского "Рубина" планируют сдать к концу 2012 года
Казанский футбольный стадион на 45 тысяч мест с рабочим названием "Рубин" планируется сдать в эксплуатацию к концу 2012 года, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин. Стадион станет местом проведения церемоний открытия и закрытия Всемирной Универсиады-2013. На...
4 января 2011
Мишель Платини подверг жесткой критике футболистов сборной Франции
Бывший футболист сборной Франции, ныне УЕФА Мишель Платини высказал мнение, что ответственность за провальное выступление сборной Франции на чемпионате мира-2010 в ЮАР полностью лежит на игроках. По мнению Платини, зачинщики скандала должны быть навсегда лишены права защищать честь Франции на...
8 декабря 2010
Футболисты сборной Франции требуют денег за участие в ЧМ-2010
Футболисты сборной Франции, которые провалили чемпионат мира-2010 в ЮАР, требуют от Федерации футбола страны премию за участие в Мундиале. Как сообщают французские СМИ, игроки обратились к руководству федерации с просьбой выплатить порядка двух 2 млн евро из тех 5 миллионов, что федерация получила...
10 ноября 2010
Назван преемник Диего Марадоны на посту наставника сборной Аргентины
Серхио Батиста представлен в качестве главного тренера сборной Аргентины по футболу. Он исполнял обязанности наставника национальной команды с июля после ухода в отставку Диего Марадоны. По мнению заместителя президента Футбольной ассоциации Аргентины (АФА) Умберто Грондоны, назначение Батисты...
3 ноября 2010
Диего Марадона обрадовался смерти осьминога Пауля
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона очень обрадовался смерти осьминога-предсказателя Пауля, который скончался во вторник в океанариуме Sea Life немецкого города Оберхаузен. "Я рад, что ты покинул нас, ибо именно ты и виноват в том, что мы не стали чемпионами мира", - цитирует...
27 октября 2010
Осьминога Пауля кремируют и увековечат
Осьминог Пауль, который умер вчера утром в океанариуме немецкого города Оберхаузен, будет кремирован, его прах поместят в специальную урну, которую выставят на всеобщее обозрение. Также Паулю установят памятник. Вероятнее всего, монумент будет небольших размеров, а разместят его в мини-музее...
27 октября 2010
Йохан Круифф: "Все разговоры о том, что Марадона не тренер, - ерунда"
Бывший главный тренер испанской "Барселоны" голландец Йохан Круифф оценил работу Диего Марадоны со сборной Аргентины на чемпионате мира-2010 в ЮАР. "Все эти разговоры о том, что Марадона не тренер, - ерунда! Это был один из лучших игроков в истории мирового футбола. Надеюсь, хоть это оспаривать...
23 октября 2010
Сборная Испании до сих пор не получила премиальных за победу на ЧМ-2010
Тренерскому штабу и футболистам сборной Испании до сих пор задерживают премии за победу на чемпионате мира-2010, сообщает Marca. По данным издания, возможно, задержка с выплатой связана с тем, что Федерация футбола Испании (ФФИ) не получила денег, полагающихся ей от ФИФА за победу на мировом...
24 сентября 2010
Сборная России по футболу может встретиться в товарищеском матче с Уругваем
Российский футбольный союз (РФС) пока не определился с тем, кто станет соперником сборной России по товарищескому матчу, который должен пройти 17 ноября. Спортивный директор РФС Николай Писарев подтвердил, что сыграть со сборной России изъявили желание полуфиналисты ЧМ-2010 уругвайцы. "У нас есть...
23 сентября 2010
Наставник сборной Португалии дисквалифицирован на полгода
Главный тренер сборной Португалии Карлуш Кейруш отстранен от работы на полгода. Такое решение принял Антидопинговый комитет Португалии, признав специалиста виновным в оскорблении антидопинговых офицеров, которые в мае брали пробы у футболистов португальской дружины в преддверии ЧМ-2010. Отметим...
3 сентября 2010
Карлес Пуйоль передумал уходить из сборной Испании
Защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль принял решение не заканчивать свою международную карьеру. На своем официальном сайте 32-летний Пуйоль написал, что хотел бы помочь своей стране защитить титул чемпиона Европы через два года в Польше и на Украине. Такое решение ветеран принял...
2 августа 2010
Диего Марадона подверг критике руководителей аргентинского футбола
Уже бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона подверг резкой критике руководителя Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Хулио Грондону. Марадона также не пощадил технического директора команды Карлоса Билардо, обвинив того в предательстве. "Грондона лгал мне, а Билардо предал меня, -...
29 июля 2010
Бразильский форвард Графите не перейдет в "Рубин"
Бразильский форвард немецкого "Вольфсбурга" Графите заявил, что не намерен покидать свою команду. "Думаю, я останусь в "Вольфсбурге", - заявил Графите немецким СМИ. - У меня действует контракт с "Вольфсбургом", и меня все в этом клубе устраивает". Как уже сообщало ИА REGNUM Новости, услугами...
28 июля 2010
Марадона официально покинул пост наставника сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона лишился своего поста. Исполком Ассоциации футбола Аргентины (АФА) решил отказаться от пролонгации контракта с легендой мирового футбола, поскольку Марадона не согласился внести изменения в состав своего тренерского штаба. "Мы просто не смогли достичь...
28 июля 2010
Аргентинские СМИ утверждают, что Марадона уйдет в отставку
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отказался продолжать работу с командой, утверждает издание Ole. Решение было принято после встречи известного в прошлом футболиста с президентом Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Хулио Грондоной. Среди возможных кандидатов на замену Марадоны...
27 июля 2010
Сборная Бразилии по футболу получила нового тренера
Новым главным тренером сборной Бразилии по футболу назначен Ману Менезеш, который в последнее время работал с "Коринтианс". 48-летний Менезес на посту рулевого "пентакампеонов" сменил ушедшего в отставку Дунгу. Под руководством последнего бразильцы провалили чемпионат мира-2010 в ЮАР. Добавим, что...
26 июля 2010