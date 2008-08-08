Сектанты заперлись в ожидании конца света в пещере
Лидер пензенских сидельцев освобожден от уголовной ответственности
Бековский районный суд Пензенской области сегодгня, 8 августа, вынес решение направить на принудительное лечение бывшего лидера пензенских затворников Петра Кузнецова, сообщает РТР. "Подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности за преступления, совершенные в невменяемом состоянии...
8 августа 2008
На окраине Пензы обнаружена новая секта затворников, ожидающих конец света
На окраине Пензы около 20 человек, в основном женщины 45-50 лет, ушли в затвор в "михайловской обители". Как сообщает ИА PenzaNews, среди затворников есть жители Пензенской области и приезжие из других регионов. Они ожидают "конца света" в результате глобальной войны, которая, по учению старца...
29 июля 2008
Пензенская область: Пещерные затворники игнорируют заседание суда по делу их лидера
В Бековском районном суде Пензенской области 16 июля завершился второй день слушаний по делу бывшего лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс". На заседании предполагалось заслушать показания еще одного неформального лидера бывших затворников - Виталия Недогона...
16 июля 2008
По делу лидера пензенских затворников допрошены свидетели
На первом заседании по делу бывшего лидера пензенских затворников Петра Кузнецова, которое прошло в здании психиатрической клиники, допрошены 6 свидетелей. Это священник, принимавший участие в переговорах, родственники Кузнецова и представители издательства, печатавшего книги лидера затворников...
16 июля 2008
В Пензенской психбольнице начинается закрытый процесс по делу лидера пещерных затворников
В Пензенской психиатрической больнице 15 июля начнется закрытый судебный процесс по делу Петра Кузнецова, который в ноябре 2007 года, вдохновил 35 граждан на то, чтобы они закрылись в подземелье оврага близ села Никольское Бековского района и стали ждать "конца света". Об этом ИА REGNUM сообщили в...
15 июля 2008
Процесс по делу лидера пензенских затворников будет закрытым и в психбольнице
Предварительное слушание по делу Петра Кузнецова состоялось 4 июля в Бековском районном суде Пензенской области. Суд вынес постановление о рассмотрении обстоятельств в закрытом заседании, поскольку открытое разбирательство может привести к разглашению врачебной тайны о состоянии здоровья гражданина...
4 июля 2008
Дьякон Кураев связывает смерть в пензенской пещере с именем Диомида
"Последней каплей для патриархии стали события в Пензе, когда в результате этих виртуальных игр появился реальный труп", - заявил журналистам 27 июня профессор Московской Духовной Академии диакон Андрей Кураев, комментируя решение Архиерейского собора РПЦ о лишении сана епископа Диомида. "Это очень...
27 июня 2008
В Кемеровской области создан Центр по борьбе с сектантством
При Миссионерском отделе Кемеровской и Новокузнецкой епархии создан Информационно-апологетический центр, занимающийся сбором и распространением достоверной информации о деятельности религиозных движений и тоталитарных сект на территории Кузбасса. Как 19 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM...
19 мая 2008
Возле пещеры пензенских сектантов двое "мужчин в форме" избили журналиста
В Пензенской области вблизи от пещеры сектантов-затворников 16 мая двумя мужчинами в форме сотрудника МЧС и милиции был избит звукооператор НТВ Евгений Горин. Как сообщает НТВ, один из сотрудников силовых ведомств "под молчаливым присмотром другого пытался вырвать из рук Горина аппаратуру". В...
16 мая 2008
Произведения лидера пензенских сектантов-затворников признаны экстремистскими
Решение Бековского районного суда о признании экстремистскими материалов, изъятых у лидера пензенских затворников Петра Кузнецова вступило в силу 13 мая 2008 года. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс". На предварительном следствии при осмотре жилища Кузнецова и его родителей в селе Никольское...
16 мая 2008
В Чебоксарско-Чувашской епархии не исключают повторения пензенской драмы
Достоверность сведений о том, что среди последователей пензенских сектантов есть представители Чувашии, в Чебоксарско-Чувашской епархии пока не подтвердили. Заведующий отделом религиозного образования иерей Владимир Захаров, комментируя инцидент с пензенскими затворниками ИА REGNUM, отметил, что, к...
16 мая 2008
В пензенской пещере могли оказаться и чувашские сектанты
Известие о том, что в числе последователей идеи Петра Кузнецова есть жители Чебоксар, оказалось неожиданностью для местных наблюдателей. ИА REGNUM попыталось выяснить, сколько человек в Чувашии могут повторить судьбу пензенских сектантов, однако сделать это не удалось. При этом источник в...
16 мая 2008
Пензенским катакомбникам вручат паспорта или оштрафуют
Пензенским затворникам насильно выдадут паспорта. Это дал понять вице-губернатор области Олег Мельниченко. Он сослался на действующее законодательство. В противном случае затворники могут быть привлечены к ответственности. Мельниченко признал, что вышедшие на поверхность из пещеры не хотят сами...
16 мая 2008
Последователи секты ищут новую пещеру до конца света (Пензенская область)
Пензенские затворники, которые с ноября прошлого года скрывались в пещере у села Никольское, ранним утром 16 мая вышли на поверхность. За несколько часов до этого спасатели и сотрудники милиции извлекли из пещеры тела двух женщин, которые скончались во время пребывания под землeй. Врачи не...
16 мая 2008
Пензенские затворники не дождались "конца света"
В ночь на 16 мая завершилась эпопея с пензенскими сектантами: 9 человек, остававшиеся в пещере, поднялись на поверхность, так как воздух в пещере был отравлен трупными ядами от тел скончавшихся 5 месяцев назад двух женщин. Ночью спасатели МЧС и сотрудники милиции освободили пещеру от разлагающихся...
16 мая 2008
Все пензенские затворники покинули пещеру
Все пензенские затворники выведены из пещеры, сообщили в районной администрации. Ранее подтвердилась информация о смерти двух пензенских затворниц. По предварительным данным, возле или внутри землянки, в которой сектанты несколько месяцев ждали конца света, найдены могилы двух женщин, скончавшихся...
16 мая 2008
В Пензенской области из пещеры начали извлекать тела умерших сектантов
В Пензенской области спасатели достали один из трупов из пещеры, в которой укрылись затворники. Предположительно, это труп затворницы Марии, умершей от голодовки. Об этом сообщает ГТРК "Пенза". По словам лидера сектантов Виталия Недогона, именно она была захоронена в этом месте у входа в пещеру...
16 мая 2008
Сектанты отказались выходить на поверхность (Пензенская обл.)
Верующие, ожидавшие конца света в подземной пещере села Никольское Бековского района Пензенской области, должны были покинуть место добровольного заточения в праздник Пасхи 27 апреля. Однако в назначенный срок затворники на поверхность не вышли, сообщает ГТРК "Пенза". Пасхальная ночь прошла в селе...
28 апреля 2008
Пензенские сектанты обещают покинуть пещеру в течение дня
Пензенские сектанты, находящиеся в подземной пещере уже несколько месяцев, обещают покинуть свое убежище в течение дня 28 апреля. Об этом сообщает Первый канал. Около пещеры дежурят спасатели. Местные власти говорят, что выйти утром 28 апреля они пообещали еще до того, как приняли обет молчания...
28 апреля 2008
Затворники покидают Пензенскую область
Часть сектантов, вышедших на поверхность из подземной пещеры, отправились к месту постоянного проживания. Об этом сообщает Пенза-Пресс. Последней село Никольское покинула жительница Майкопа, которая добровольно отправилась на родину. Как сообщил вице-губернатор Олег Мельниченко, всего Пензенскую...
22 апреля 2008