Массовое кораблекрушение и экологическая катастрофа в Керченском проливе
В крымской почве содержание нефтепродуктов в 20 раз превышает норму (Украина)
Республиканский комитет по охране природы Крыма обнародовал информацию о 20-кратном превышении допустимого содержания нефтепродуктов в почве острова Тузла. Как сообщили сегодня, 9 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Республиканского комитета по охране природы АРК, такое загрязнение не...
9 декабря 2008
Виновные в катастрофе судов в Керченском проливе так и не определены, ущерб не возмещен: Счетная палата
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки использования средств федерального бюджета на финансирование восстановительных работ в Керченском проливе и осуществления контрольных, надзорных и иных функций по охране и...
9 декабря 2008
Одна из причин керченской катастрофы - невыполнение "российскими" кораблями требований Украины: МИД
"Катастрофа в Керченском проливе стала одним из последствий игнорирования существующей границы между Украиной и Российской Федерацией в проливе и невыполнением требований капитана керченского порта кораблями российских перевозчиков". Об этом сегодня, 12 ноября, на брифинге заявил директор...
12 ноября 2008
Россия пообещала страховать суда и пассажиров, проходящих по Керченскому проливу
Российская сторона приняла решение страховать суда, проходящие по Керченскому проливу, а также находящихся на них членов команды и пассажиров. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 ноября на пресс-конференции в Симферополе председатель Республиканского комитета Крыма по охране...
12 ноября 2008
Угрозы вторичного загрязнения прибрежной территории Керченского пролива нет
Угрозы вторичного загрязнения прибрежной территории Керченского пролива нет, считают участники шестого заседания совместной российско-украинской группы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Российской...
11 ноября 2008
Расследование крушения судов в Керченском проливе завершится к ноябрю
По фактам крушения и повреждения судов в Керченском проливе, произошедших в ноябре 2007 года, было возбуждено 4 уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. Следствие по этому делу ведет следователь по особо важным делам Южного следственного управления на транспорте СКП...
20 августа 2008
Тимошенко не дает денег на утилизацию мазута с затонувших российских кораблей (Украина)
Предприятие "Эко-Центр" прекратило переработку собранной песчано-мазутной смеси, собранной в акватории Керченского пролива. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе связи с общественностью Керченского горисполкома сегодня, 7 августа, это произошло вследствие приостановки финансирования этих...
7 августа 2008
Украина пока что изучает последствия последней аварии в Керченском проливе
Керченские экологи определяют тяжесть последствий столкновения российского судна "Бариалис" с лежащим на дне Керченского пролива российским теплоходом "Вольногорск". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 июля, в Керченском подразделении МЧС Украины. Оперативный дежурный МЧС уточнил...
31 июля 2008
Российское судно получило пробоину в Керченском проливе, зацепившись за затонувший корабль
Сегодня, 26 июля, в Керченском проливе в 01:00 по местному времени (02:00 мск) российское судно "Бореалис" прошло по затонувшему судну и получило пробоину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины. "Бореалис" с 14 членами экипажа на борту следовал с грузом зерна (2 852 тонны ячменя) из...
27 июля 2008
Ющенко признал, что Крым может потерять курортный сезон
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, 27 июня, провел встречу с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимиром Шандрой и мэром города Керчь Олегом Осадчим относительно ликвидации последствий аварии в Керченском проливе...
27 июня 2008
Киев так и выделил Крыму средства на утилизацию мазута (Украина)
Мазутная смесь, образовавшаяся после массового кораблекрушения в Керченском проливе, не вывезена из Керчи и не утилизирована. Об этом сообщает крымская телекомпания "Неаполь". По их данным, из 15 миллионов гривен, предусмотренных на ликвидацию последствий аварии в Керченском проливе осенью 2007...
25 июня 2008
Прокуратура требует ликвидировать Фонд развития Темрюкского района Кубани
В Темрюкском районном суде состоялось судебное заседание, в рамках которого рассматривался иск прокурора Краснодарского края о ликвидации некоммерческой организации Фонд социально-экономического развития Темрюкского района, говорится в сообщении прокуратуры края, опубликованном на сайте ведомства...
23 июня 2008
Экологи заявляют об утечке нефтепродуктов из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-139" (Краснодарский край)
Утечка нефтепродуктов зафиксирована в носовой части затонувшего в Керченском проливе в ноябре 2007 года танкера "Волгонефть-139". Об этом сообщает портал "ЮГА.ру" со ссылкой на " Экологическую вахту по Северному Кавказу ". "В "Экологическую вахту" от жителей Таманского полуострова поступила...
19 июня 2008
Экологическая вахта по Северному Кавказу: природе Таманской Швейцарии ничего не угрожает (Кубань)
В рамках кампании по общественному контролю над ликвидацией последствий катастрофы в Керченском проливе активисты Экологической вахты по Северному Кавказу провели обследование Азовского побережья Таманского полуострова. Как сообщает пресс-служба Экологической вахты, был пройден маршрут от поселка...
16 июня 2008
"Оранжевые" заявляют о варварском отношении России к Черному морю (Украина)
"Если россияне подписывали соглашение о базировании своего Черноморского флота в Крыму с тайной надеждой на то, что этот документ будет действовать вечно - это их проблемы. Подготовка к выведению российского флота - это нормальная работа, а не провокации со стороны Украины, это работа, которая...
26 мая 2008
В Крыму бережно хранят 5 тыс. тонн мазута, собранного на керченских пляжах (Украина)
В преддверии курортного сезона в Крыму "никому нет дела" до горы мешков в 5 тысяч тонн с мазутно-песчаной смесью, собранной на побережье керченского региона и косе Тузла после кораблекрушений в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Как сообщили сегодня, 22 мая, корреспонденту ИА REGNUM в...
22 мая 2008
В Крыму заявляют, что "случаев замазучивания" рыбы пока не зафиксировано (Украина)
Рыболовецкие хозяйства Керчи ведут промысел в Азовском море, а не в Керченском проливе, и "случаев замазучивания нефтепродуктами кошельковых неводов не зафиксировано". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 мая, заявила пресс-служба горисполкома Керченского горсовета в связи с...
15 мая 2008
В Керчи утилизировали только 1,4% мазутно-песчаной смеси, собранной после кораблекрушений (Украина)
На сегодняшний день в Керчи утилизировано всего 60 тонн из 4200 тонн смеси песка и мазута (1,4%), собранных в ходе ликвидации последствий ноябрьской аварии судов в Керченском проливе. Как сообщает в среду, 7 мая, корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам в Симферополе председатель Совета...
7 мая 2008
В Крыму началась переработка мазутно-песчаной смеси
В Керченском морском порту начались пуско-наладочные работы модульной установки по утилизации мазутно-песчаной смеси, собранной в мешки в Керченском проливе и на косе Тузла после кораблекрушений в ноябре 2007 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 мая в представительстве кировоградского...
2 мая 2008
Администрация Темрюкского района Краснодарского края: Кораблекрушение в Керченском проливе не скажется на курортном сезоне в Тамани
Таманский полуостров Краснодарского края готов в полном объеме предоставить для отдыхающих свои природно-климатические возможности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили 28 апреля в пресс-службе администрации Темрюкского района. "Несмотря на экологическую катастрофу, произошедшую в Керченском...
28 апреля 2008