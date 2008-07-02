Взрыв автобуса в Тольятти
Уголовное дело о взрыве автобуса в Тольятти закрыто (Самарская область)
В Самарской области закрыли уголовное дело о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области. Основание закрытия дела - смерть единственного подозреваемого в...
2 июля 2008
В Тольятти может появиться памятник погибшим при взрыве автобуса
В Тольятти (Самарская область) рассматривается возможность установки памятника погибшим при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе мэрии Тольятти. Сегодня, 5 мая, на пресс-конференции после аппаратного совещания мэр Тольятти Анатолий Пушков заявил, что у него...
5 мая 2008
Юрий Слива: "Взрыв автобуса в Тольятти произошел в результате стечения обстоятельств"
Расследование обстоятельств взрыва автобуса в Тольятти (Самарская область) близится к завершению. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ, заявил 23 апреля на пресс-конференции в Самаре исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета при...
24 апреля 2008
ФСБ закрывает сайты, благодаря которым взорван автобус в Тольятти
Сотрудники федеральной службы безопасности работают над тем, чтобы закрыть сайты, на которых погибший студент Евгений Вахрушев нашел информацию о том, как изготовить взрывное устройство. Об этом сегодня, 11 марта, рассказали в Управлении ФСБ по Самарской области. Расследование по делу о взрыве...
11 марта 2008
Пособников у подозреваемого во взрыве автобуса в Тольятти не установлено (Самарская область)
Пособников у подозреваемого во взрыве автобуса в Тольятти не установлено, заявил сегодня, 25 декабря, и.о. следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области Юрий Слива на пресс-конференции, сообщает корреспондент. "Взрывное устройство было изготовлено из смеси...
25 декабря 2007
В больницах Тольятти остается 11 пострадавших при взрыве автобуса (Самарская область)
На сегодня, 19 декабря, в городских больницах Тольятти остается 11 человек, пострадавших при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. Состояние у всех них стабильное. Напомним, 31 октября в Тольятти был взорван рейсовый...
19 декабря 2007
В больницах Тольятти остается 14 пострадавших при взрыве автобуса (Самарская область)
На сегодня, 11 декабря, в городских больницах Тольятти остается 14 человек, пострадавших при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. Состояние у всех них стабильное. Напомним, 31 октября в Тольятти был взорван рейсовый...
11 декабря 2007
В Тольятти пострадавшим при взрыве автобуса перечислено 21 млн 306 тысяч рублей
В Тольятти на специальный банковский счет продолжают поступать средства для оказания помощи пострадавшим при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе мэрии городского округа Тольятти. На 16 ноября на счет поступило 21 млн 306 тысяч рублей, и деньги продолжают...
16 ноября 2007
Тольяттинских врачей награждают за спасение раненых при взрыве автобуса (Самарская область)
Тольяттинские врачи будут представлены к наградам за спасение раненых при взрыве автобуса в Тольятти 31 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. 158 врачей будут отмечены грамотами Департамента здравоохранения Тольятти. 59 человек -...
15 ноября 2007
В больницах Тольятти остается 44 пострадавших при взрыве автобуса
На сегодня, 13 ноября, в городских больницах Тольятти остается 44 человека, пострадавших при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. 12 ноября из больниц выписалось 10 человек. Кроме того, после происшествия, в условиях приемного...
13 ноября 2007
В больницах Тольятти остаются 53 пострадавших при взрыве автобуса (Самарская область)
Вчера, 7 ноября, выписался 1 человек, из числа пострадавших при взрыве автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. На сегодняшний день в городских больницах Тольятти остается 53 пострадавших. Их состояние не вызывает опасений у медиков...
8 ноября 2007
Тольяттинские медики, работавшие на месте взрыва автобуса, будут представлены к наградам
Медики, работавшие на месте взрыва автобуса в Тольятти 31 октября, будут представлены к наградам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе мэрии городского округа Тольятти. Такое поручение губернатор Самарской области Владимир Артяков дал 6 ноября и. о. первого заместителя мэра...
7 ноября 2007
В Самарской области начали выплачивать деньги пострадавшим при взрыве автобуса
Правительство Самарской области начало производить денежные выплаты семьям погибших и пострадавшим при взрыве автобуса в Тольятти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Министерстве здравоохранения и социального развития Самарской области. Вчера, 6 ноября, деньги перечислены четырем...
7 ноября 2007
Водители и кондукторы общественного транспорта в Екатеринбурге получили спецпамятки
ГИБДД Екатеринбурга разработала памятки для кондукторов и водителей общественного транспорта по предотвращению терактов. Как сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Госавтоинспекции, инструкция состоит из 30 пунктов. Среди них - рекомендация проводить ежедневный осмотр транспорта перед выездом...
6 ноября 2007
Из-за взрыва в Тольятти в Кургане усиливают меры безопасности
Управление по делам ГО и ЧС Кургана проведет внеплановую проверку объектов, имеющие особый режим безопасности. Кроме того, сотрудниками милиции и жилищно-коммунальных предприятий будет проведена проверка жилого фонда на предмет закрытия свободного доступа на чердаки и в подвалы домов. Такие...
6 ноября 2007
Александр Покровский: "Выступления больших чинов по телевизору - это не от хорошей жизни"
Редакция ИА REGNUM-ВолгаИнформ обратилась с просьбой прокомментировать "химические" версии взрыва автобуса в Тольятти к Александру Покровскому. Алекcандр Покровский, известный писатель, автор сборников юмористических рассказов о флоте "Расстрелять!", "Расстрелять!-2", "Бегемот", "72 метра", окончил...
6 ноября 2007
Матери погибшего подозреваемого дали охрану (Самарская область)
Взрывное устройство, сработавшее 31 октября в автобусе в Тольятти, было на теле одного из пассажиров. По данным директора ФСБ Николая Патрушева, экспертиза и характеристика подтвердили "причастность этого лица к взрыву, и останки тела его тоже говорят о том, что взрывное устройство находилось на...
2 ноября 2007
Самым тяжелым пострадавшим от взрыва помогает телемедицина
Сегодня, 2 ноября, примерно в 14-00 часов в Городской больнице № 2 имени Василия Баныкина прошла медицинская телеконференция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. Консилиум врачей был посвящен состоянию двух самых тяжелых, на сегодняшний день...
2 ноября 2007
Госпитализирована еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Тольятти
В больницах Тольятти остается 56 пострадавших при взрыве автобуса в Тольятти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в департаменте здравоохранения мэрии Тольятти. До сегодняшнего дня было госпитализировано 55 человек, однако сегодня в больницу поступила еще одна пострадавшая. "Женщина после...
2 ноября 2007
Директор ФСБ о взрыве в Тольятти: "Личность подозреваемого установлена"
Директор ФСБ Николай Патрушев рассказал 2 ноября о ходе расследования взрыва рейсового автобуса в Тольятти. Взрывное устройство, сработавшее в автобусе, находилось на теле одного из пассажиров. "Личность подозреваемого установлена", - заявил Патрушев в эфире РТР. "Проведены следственные действия...
2 ноября 2007