Бунт в Кировградской воспитательной колонии
Процесс по бунту в Кировградской колонии стартовал с громких заявлений (Свердловская обл.)
Свердловский областной суд начал рассмотрение дела по бунту в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Первое заседание прошло 18 января, дело рассматривает коронный суд свердловского облсуда, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. 45 подсудимых обвиняются в организации массовых беспорядков...
19 января 2010
В Екатеринбурге начинается процесс по бунту в Кировградской колонии
В понедельник, 18 января, Свердловский областной суд начнет рассмотрение дела по бунту в Кировградской колонии для несовершеннолетних. Как сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе суда, осужденных обвиняют по ч. 1 ст. 212 (организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 321...
15 января 2010
Первое слушание по делу о бунте в колонии в Свердловской области пройдет в январе
Слушания по делу о массовых беспорядках в колонии №2 Кировграда должны были начаться в середине 2009 года, но откладывались по техническим причинам. Свердловский областной суд готовил подходящий зал для заседаний, который бы вместил всех подозреваемых и их защитников. Специально для данного...
8 января 2010
На Урале открыт центр социальной реабилитации осужденных подростков
Центр социальной реабилитации Кировградской воспитательной колонии открылся в свердловской области. 23 июля в церемонии разрезания красной ленточки принял участие заместитель председателя правительства Свердловской области по социальным вопросам Владимир Власов. Заведение для несовершеннолетних...
23 июля 2009
Завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов бунта в колонии (Свердловская обл.)
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы заключенных федерального государственного учреждения "Кировградская воспитательная колония" ГУФСИН России по Свердловской области, обвиняемых в...
22 июля 2009
Кировградская колония возобновит свою работу с 1 сентября (Свердловская обл.)
Кировградская воспитательная колония для несовершеннолетних (Свердловская область) вновь начнет работу с 1 сентября. Как заявил 5 августа на пресс-конференции прокурор по надзору за исполнением законодательства в исправительных учреждениях Свердловской области Кирилл Тетерин, в ней по-прежнему...
5 августа 2008
Основные события 2007 года в Свердловской области
Накануне нового года принято подводить итоги года уходящего. ИА REGNUM представляет список главных событий, произошедших в Свердловской области, которыми запомнился 2007 год. МЕДВЕД 01 RUS Екатеринбуржец Кирилл Форманчук стал известен в 2007 году своим противостоянием милиции и ГИБДД. Вначале он...
28 декабря 2007
Директор ФСИН: Никакого избиения заключенных в колонии Фороносово не было
"Могу с полной ответственностью заявить, что в тех местах, где правозащитники находят факты жестокого обращения с осужденными, этого нет", - заявил на пресс-конференции на тему "Ситуация в российской уголовно-исполнительной системе и первые итоги 10-летней программы по ее развитию и...
7 ноября 2007
На Урале украли кухню Бориса Ельцина: обзор СМИ Свердловской области
Обзор СМИ Свердловской области с 29 октября по 2 ноября 2007 года. " Коммерсант-Урал " 31 октября пишет о "новой тактике свердловского губернатора". 30 октября он выступил с неожиданной критикой в адрес руководства Evraz Group. (Один из совладельцев холдинга - Роман Абрамович ). По словам Эдуарда...
2 ноября 2007
Прокуратура выяснила причины беспорядков в свердловской колонии
Прокурором Свердловской области в адрес начальника ГУФСИН России по Свердловской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Как сообщили 26 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, основанием для внесения данного...
26 октября 2007
Причиной бунта в свердловской колонии стала вседозволенность - мнение директора школы при колонии
Воспитанники Кировградской колонии (Свердловская область) взбунтовались от вседозволенности, а вовсе не из-за нарушения их прав. Как сообщает 26 октября корреспондент ИА REGNUM, так считает директор школы и профучилища при колонии Ирина Великанова. По ее мнению, именно как вседозволенность...
26 октября 2007
Детской воспитательной колонии в Кировграде больше не будет (Свердловская обл.)
Руководством ФСИН России и ГУФСИН России по Свердловской области принято решение о размещении на территории кировградской воспитательной колонии после проведения ремонтных работ исправительной колонии общего режима. Об этом сегодня, 24 октября, сообщили в пресс-службе управления, передает...
24 октября 2007
Шесть сотрудников свердловского ГУФСИН отстранены, трое отделались взысканиями
По уточненным данным, шесть сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области временно отстранены от занимаемых должностей. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, троим сотрудникам управления объявлены взыскания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее сообщалось, что из-за бунта в колонии от...
24 октября 2007
Из-за бунта в колонии от должностей отстранены 9 сотрудников свердловского ГУФСИН
От занимаемых должностей отстранены девять сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области. Среди них шесть сотрудников управления и трое сотрудников Кировградской воспитательной колонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Данные меры приняты на время проведения...
24 октября 2007
30% заключенных колоний для несовершеннолетних - люди 18-21 года, осужденные по серьезным статьям: начальник ФСИН Юрий Калинин
Основными причинами бунта в кировградской колонии стало не недостаточное питание или плохое обращение с заключенными сотрудников колонии, заявил сегодня, 23 октября, начальник Федеральной службы исполнения наказаний ( ФСИН ) Юрий Калинин, выступая на пресс-конференции, посвященной событиям в...
23 октября 2007
Осужденные свердловской колонии восстановят все, что они успели разрушить
Осужденные Кировградской колонии сами отремонтируют разгромленные ими здания колонии. Как сообщили 22 октября корреспонденту ИА REGNUM в свердловском ГУ ФСИН, для этого там оставили 70 воспитанников. Остальные 430 колонистов развезены по медицинским и исправительным учреждениям Свердловской области...
22 октября 2007
Сотрудники свердловской колонии, предотвратившие побег заключенных, получили награды
Личный состав Кировградской колонии наградили за то, что они пресекли попытку массового побега. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель вручил подарки наиболее отличившимся сотрудникам, сообщили 22 октября корреспонденту ИА REGNUM в областном ГУФСИН. Напомним, что для подавления бунта...
22 октября 2007
Объявлена официальная причина бунта в колонии в Свердловской области
Бунту в кировградской колонии дали официальную трактовку. Объявлено, что подростковая колония взбунтовалась из-за того, что лидера "отрицательной группировки" перевели в другое учреждение. Оставшиеся решили отомстить. На данный момент в событиях, произошедших в кировградской колонии, разбирается...
20 октября 2007
В Екатеринбурге озвучена официальная причина бунта в Кировоградской колонии
Официальную версию событий в Кировградской колонии №2 озвучил 19 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, причиной беспорядков стал перевод одного из воспитанников в колонию для взрослых. 18-летний Александр Бакланов...
19 октября 2007
Уполномоченный по правам человека в РФ: "Исправительные колонии превращаются в полноценные тюрьмы"
Исправительные колонии для несовершеннолетних в России превращаются в полноценные тюрьмы. Об этом 19 октября в Екатеринбурге заявил главный уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он побывал в Кировградской колонии №2, и озвучил свою версию...
19 октября 2007