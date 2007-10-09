Губернатор Костромской области Виктор Шершунов погиб в ДТП
В гибели костромского губернатора обвиняют водителя встречной машины
В деле о гибели губернатора Костромской области Виктора Шершунова и его водителя Владимира Цветкова выяснились новые подробности. Как сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах Московской области, водителю "Форда Фокуса", допустившему столкновение с губернаторским " Мерседесом ", предъявлено...
9 октября 2007
Предъявлено обвинение в деле о ДТП, в котором погиб губернатор Шершунов
В деле о гибели в ДТП губернатора Костромской области Виктора Шершунова предъявлено обвинение водителю автомобиля "Форд Фокус". Как сообщает прокуратура РФ по Московской области, обвинение Андрею Никифорову предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч.3 (нарушение правил...
9 октября 2007
В Центральном федеральном округе спортом занимаются 10-14% населения
С минуты молчания в память о погибшем на прошлой неделе губернаторе Костромской области Викторе Шершунове началось сегодня, 25 сентября, заседание совета при полномочном представителе президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Оно состоялось в подмосковной Коломне, передает корреспондент ИА...
25 сентября 2007
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Костромской области
Сегодня, 22 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области Юрия Цикунова. По словам президента РФ, он рассчитывает, что собранная Виктором Шершуновым команда будет работать слаженно, что будет хорошей памятью...
22 сентября 2007
Путин примет участие в церемонии прощания с костромским губернатором
В Костроме проходит прощание с губернатором области Виктором Шершуновым, погибшим в автокатастрофе.По информации НТВ, утром в кафедральном соборе города состоялось отпевание, а сейчас в здании Дворянского собрания проходит траурная церемония. Проститься с Виктором Шершуновым, который 11 лет...
22 сентября 2007
Жители Костромской области прощаются с погибшим губернатором Шершуновым
22 сентября в Костроме состоятся похороны губернатора Костромской области Виктора Шершунова, погибшего в автокатастрофе в Подмосковье. Утром этого дня в Богоявленско-Анастасьином кафедральном соборе пройдет отпевание, Затем в здании Дворянского собрания - прощание с главой региона. Виктор Шершунов...
22 сентября 2007
Губернатор Владимирской области примет участие в похоронах Виктора Шершунова
22 сентября губернатор Владимирской области Николай Виноградов в Костроме примет участие в церемонии прощания с губернатором Костромской области Виктором Шершуновым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Шершунов погиб в ночь на...
21 сентября 2007
Президент Башкирии скорбит о гибели губернатора Костромской области
Президент Башкирии Муртаза Рахимов направил сегодня, 21 сентября, правительственную телеграмму в администрацию Костромской области, в которой выразил соболезнования родным и близким губернатора Виктора Шершунова, передает корреспондент ИА REGNUM. В телеграмме, в частности, говорится: "От имени...
21 сентября 2007
Глава Вологодчины: Гибель костромского губернатора для меня личная трагедия
Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев воспринял гибель костромского губернатора, как личную трагедию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам вологодский губернатор. По его словам, с Виктором Шершуновым они были знакомы еще с тех пор, когда он работал в костромской городской...
21 сентября 2007
Архиепископ Георгий выразил соболезнования в связи с гибелью губернатора Костромской области
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий направил телеграммы соболезнования исполняющему обязанности губернатора Костромской области Юрию Цикунову и Архиепископу Костромскому и Галичскому Александру в связи с трагической гибелью губернатора Костромской области Виктора Шершунова. Об этом...
21 сентября 2007
В Томской области кортеж губернатора с 2005 года сопровождают машины ГИБДД
После того, как в августе 2005 года в ДТП погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, кортеж губернатора Томской области Виктора Кресса стал сопровождаться спецмашинами Госавтоинспекции. "Сопровождение осуществляется как во время рабочих поездок по региону, так и в ходе визитов в соседние...
21 сентября 2007
Во Владивостоке совершили заупокойную литию о погибшем губернаторе Костромской области (Приморье)
Архиепископ Костромской и Галичский Александр, находящийся с визитом в Приморье, в Покровском соборе Владивостока совершил заупокойную литию о погибшем губернаторе Костромской области Викторе Шершунове. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе Владивостокской епархии...
21 сентября 2007
Алексий II выразил соболезнования землякам Виктора Шершунова
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил соболезнование руководству и жителям Костромской области по случаю трагической гибели губернатора Виктора Шершунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационной службе Костромской епархии. "Будучи человеком талантливым и...
20 сентября 2007
Губернатор Новгородской области выразил соболезнования костромичам
Губернатор Новгородской области Сергей Митин направил телеграмму, в которой высказал глубокие и искренние соболезнования администрации Костромской области, всем костромичам, родным и близким трагически погибшего губернатора Виктора Шершунова. Об этом сегодня, 20 сентября, корреспонденту ИА REGNUM...
20 сентября 2007
Гибель костромского губернатора в ДТП: Mercedes готов помочь в расследовании, Ford - не комментирует
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" (дочерняя компания концерна DaimlerChrysler AG (на момент основания - Mercedes-Benz AG) в России) готова оказать содействие и техническую помощь в расследовании обстоятельств гибели губернатора Костромской области Виктора Шершунова, который скончался минувшей...
20 сентября 2007
Кортеж губернатора Подмосковья сопровождают машины Госавтоинспекции
Кортеж губернатора Московской области Бориса Громова во время рабочих поездок по региону всегда сопровождают спецмашины Госавтоинспекции. Сопровождение также осуществляется, когда глава Подмосковья посещает с визитами соседние субъекты Российской Федерации. "Сопровождение первого лица региона...
20 сентября 2007
Борис Громов лично выразит соболезнования семье костромского губернатора
Губернатор Московской области Борис Громов выразил соболезнования родным и близким главы Костромской области Виктора Шершунова, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 20 сентября в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM по телефону...
20 сентября 2007
Губернатор Владимирской области выразил соболезнование в связи с гибелью Виктора Шершунова
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов направил соболезнование родным и близким губернатора Костромской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. В нем говорится: "С чувством глубокой скорби воспринял известие о преждевременной трагической смерти...
20 сентября 2007
Глава Марий Эл передвигается на автомобиле с сопровождением и спецсигналом
Президент Марий Эл Леонид Маркелов передвигается на служебном автомобиле Mersedes представительского класса с сопровождением ГИБДД и спецсигналами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента республики. Ранее сообщалось, что в ДТП погиб губернатор Костромской области Виктор...
20 сентября 2007
Возглавить Костромскую область должен "крепкий хозяйственник, знающий московские кабинеты": мнение
Председатель Совета костромского регионального отделения партии "Справедливая Россия", председатель комитета по государственному и муниципальному строительству Костромской Областной Думы Игорь Прудников считает, что после гибели губернатора Виктора Шершунова регион должен возглавить "человек со...
20 сентября 2007