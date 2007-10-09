Отставка правительства Михаила Фрадкова
Депутат Госдумы оспаривает законность назначения Зубкова на должность премьер-министра
Депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин ( КПРФ ) оспорил назначение Виктора Зубкова на должность председателя правительства РФ. По словам депутата, согласно федеральному законодательству, возраст государственного служащего не должен превышать 65 лет, а Зубкову исполнилось 66. Рашкин выступил...
9 октября 2007
Работников детских садов обрекли на вымирание: обзор воронежских СМИ за неделю
Политика "Предприниматели намерены устроить съезд в разгар предвыборной агитации", об этом пишет областная газета "Коммуна" в номере от 28 сентября. "Проведение Седьмого съезда предпринимателей Воронежской области намечено на ноябрь. Об этом было объявлено на прошедшем совместном заседании...
28 сентября 2007
Губернатор Воронежской области: Отставка Зурабова, Грефа и Яковлева не стала неожиданностью
Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков прокомментировал произведенные изменения в составе российского Правительства, назвав принятое президентом России решение сильным и взвешенным, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-центр областной администрации. Владимир Кулаков...
28 сентября 2007
Олег Морозов: Градус доверия Госдумы к новому правительству будет выше
"С прежним правительством работалось комфортно, хотя не всегда мы находили общий язык с отдельными министрами, ведомствами", - заявил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Олег Морозов (" Единая Россия "), комментируя произошедшие перестановки в правительстве РФ. "Где-то...
27 сентября 2007
Спикер Томской облдумы: Отставка правительства не дала ответа на вопрос о преемнике
Назначение нового премьера смешало "пасьянсы" и прогнозы практически всех политтехнологов и аналитиков. Почти также внезапно 8 лет назад в российской публичной политике появилась и фигура самого Владимира Путина. Как передает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM c собрания государственной думы...
27 сентября 2007
Депутат Госдумы Василий Усольцев: Кардинальных изменений в структуре правительства нет
Реорганизация правительства РФ с сохранением портфелей за большинством министров стала не настолько масштабной, как прогнозировалось ранее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 сентября высказал депутат Государственной Думы от Приморского края, заместитель председателя...
27 сентября 2007
Глава Вологодчины: Теперь в России не будет сонных руководителей
"В связи с назначением Дмитрия Козака на пост председателя Минрегионразвития в России не будет сонных, дремучих руководителей, которые, однажды завоевав доверие населения, отдыхают на лаврах", - заявил по поводу кадровых изменений в правительстве РФ губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев...
26 сентября 2007
Башкирский депутат: "Новый министр Эльвира Набиуллина будет преемником Путина"
По мнению депутата Госсобрания (Курултая) Башкирии Эдварда Мурзина, преемником президента России Владимира Путина может стать Эльвира Нибиуллина, которая возглавила в новом кабинете министров Минэкономразвития ( МЭРТ ). 44-летняя чиновница родом из Уфы, передает корреспондент ИА REGNUM. "Отставка...
26 сентября 2007
Депутат Госдумы: Полпредом президента РФ в ЮФО должен стать профессиональный политик
Место Дмитрия Козака на посту полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе должен занять профессиональный политик. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала депутат Государственной думы РФ Алевтина Апарина 26 сентября. "Я не думаю, что будет правильным назначать...
26 сентября 2007
Депутат Архангельского облсобрания: "Эффект от смены в правительстве РФ будет заметен со временем"
"Насколько эффективной оказалась смена правительства, покажет время", - заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Архангельского областного Собрания от Ненецкого АО Александр Саблин. По его словам, изменять состав правительства РФ право руководства страны. "Я считаю, что больших изменений не...
26 сентября 2007
Александр Жилкин: Минрегионразвития возглавил большой друг Астраханской области
"Я сожалею об отставке Германа Грефа, но надеюсь на плодотворное сотрудничество с новым министром", - так губернатор Астраханской области Александр Жилкин прокомментировал одну из недавних кадровых перестановок в Правительстве РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона...
26 сентября 2007
Сенатор Владимир Жидких: Нынешний состав правительства - надолго
Решение президента России по составу кабинета министров еще раз подтверждает: глава государства рассматривает этот орган исполнительной власти не с политической стороны, а с прагматично-управленческой. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе члена Совета Федерации...
26 сентября 2007
Магаданский губернатор: От проведенной ротации правительство только выиграет
От проведённой ротации правительство только выиграет, все вновь назначенные министры имеют богатый опыт работ в различных властных структурах федерального уровня. Как 26 сентября рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Магаданской области, такое мнение по поводу нового...
26 сентября 2007
Камчатский депутат: Обновление кабинета министров улучшит работу правительства
Качественное обновление состава правительства РФ - один из важнейших факторов, способных улучшить работу кабинета министров. Так считает депутат Совета народных депутатов (СНД) Камчатской области, председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Ирина Яровая. 26 сентября она...
26 сентября 2007
Михаил Бабич: "Перестановка по горизонтали" в правительстве нужна
Депутат госдумы, зампред комитета по обороне Михаил Бабич 25 сентября во Владимире прокомментировал новые назначения в правительстве РФ. "Ротация, "перестановка по горизонтали" нужна. Если говорить о Владимире Яковлеве, то он ушел по возрасту, нежели по каким-то иным причинам. Хотя, конечно, есть...
26 сентября 2007
Командующий ВДВ назначен первым заместителем министра обороны РФ
Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Александра Колмакова от должности командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) и назначении его первым заместителем министра обороны РФ. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Кремля, информирует ИТАР-ТАСС. 52-летний Колмаков...
25 сентября 2007
Ненецкий депутат: После смены правительства ничего не изменилось
"Когда назначается новый председатель правительства, непонятно, зачем надо устраивать шоу из смены правительства", - заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат окружного Собрания Ненецкого АО Владимир Фомин. "Надо было сказать сразу, что то правительство, которое было, не удовлетворяет реалиям...
25 сентября 2007
Глава Псковского отделения ЛДПР: Семейственность в правительстве недопустима
Глава либерально-демократической партии Псковской области Александр Христофоров 25 сентября дал пресс-конференцию, на которой выразил свое отношение к новому премьер-министру Виктору Зубкову, предпринимателю Андрею Луговому, который стал вторым в федеральном списке ЛДПР, бывшему лидеру ЛДПР, а ныне...
25 сентября 2007
Марков: Произошла не смена правительства РФ, а его небольшая корреляция
"Произошла не смена правительства РФ, а его небольшая корреляция", - заявил 25 сентября 2007 года член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM смену правительства РФ. "Несмотря на смену достаточно важных...
25 сентября 2007
Главой Росфинмониторинга стал коллега Владимира Путина
Олег Марков утвержден руководителем Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу: соответствующее распоряжение правительства уже подписано, но пока официально не опубликовано, сообщает сайт газеты "Ведомости". Кандидатуру Олега Маркова на пост главы Росфинмониторинга внес вице-премьер, министр...
25 сентября 2007