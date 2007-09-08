Обрушение 11-этажного здания в Баку
Количество жертв обрушения дома в Баку увеличилось до 25
В Баку из-под обломков обрушившегося здания на пересечении улиц Мухаммеда Нахчивани и Муртазы Мухтарова извлечено тело 25 погибшего. Личность его пока не установлена, передает радио "Свобода". Напомним, дом в Баку обрушился 28 августа. Предварительная версия обрушения - некачественное проведение...
8 сентября 2007
Строительные работы на объектах в Баку заморожены
В отношении строительных компаний, не соблюдающих официальные предупреждения и указания Государственной трудовой инспекции (ГТК) Азербайджана, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства и до тех пор, пока не будет устранена реальная угроза для жизни занятых на строительстве...
7 сентября 2007
В Баку из-под завалов новостройки извлечено тело 22-го погибшего
Сегодня, 7 сентября, в Баку из-под обломков обрушившегося здания на пересечении улиц Мухаммеда Нахчивани и Муртазы Мухтарова извлечено тело еще одного погибшего, - сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это житель поселка Баладжары, 40-летний Ильхам Солтан оглу Садигов. Таким образом, количество...
7 сентября 2007
Семьям погибших при обрушении новостройки в Баку выплатят по 11,7 тыс. долл.
Распоряжением Кабинета министров Азербайджана установлен размер компенсации пострадавшим или их родственникам при обрушении 28 августа новостройки в Ясамальском районе Баку. Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров, компенсация каждой семье погибшего составит по 10 тыс. манатов (11...
7 сентября 2007
Из завалов обрушившегося в центре Баку недостроенного многоэтажного здания извлечен 20-й труп
Среди обломков рухнувшего в Ясамальском районе Баку высотного здания обнаружено и извлечено еще одно тело. Как передает агентство АПА, 20-й жертвой катастрофы оказался молодой человек лет 20-25. Тело было доставлено в центр Судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. Отмечается...
6 сентября 2007
Число погибших вследствие обрушения здания в Баку достигло 19 человек
Тяжелая техника продолжает расчищать обломки рухнувшей в центре Баку высотки, до конца дня планируется полностью очистить место катастрофы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, удалось выявить личность извлеченного 5 сентября строителя - это проживавший в Насиминском районе Баку 31-летний...
6 сентября 2007
Бакинская газета обвинила Россию в объявлении войны Азербайджану: Азербайджан за неделю
Трагедия в Баку. Политика. Азербайджан - Армения. Проблема Карабаха. Азербайджан - Россия. Вокруг Габалинской РЛС. Азербайджан - Грузия. Экономика. Трагедия в Баку 28 августа в Баку обрушилось 16-этажное здание, строящееся компанией " Мутефеккир ". По официальным данным, в результате обвала погибли...
6 сентября 2007
Число тел, извлеченных из под завалов новостройки в Баку, достигло 17
Сегодня, 5 сентября, спасатели МЧС Азербайджана извлекли из под завалов, рухнувшей 28 августа новостройки, тело 17-го погибшего рабочего, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тело было погружено в специальный пластиковый мешок и отправлено на экспертизу. Уже установлена и личность погибшего. Это...
5 сентября 2007
Специалисты МЧС России прибыли в Баку для оценке устойчивости зданий
Сегодня, 5 сентября, в столицу Азербайджана Баку прибыла группа специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ для проведения работ по оценке устойчивости зданий. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информации МЧС РФ, в Баку также доставлен мобильный комплекс "Струна-2", при помощи которого...
5 сентября 2007
МЧС Азербайджана: Причиной обвала 11-этажного здания стала неравномерная закладка фундамента здания
Причиной обвала 11-этажного здания в Баку стала неравномерная закладка фундамента и некачественное ведение строительных работ. Об этом сообщил сегодня, 4 сентября, в Баку журналистам пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным читуациям Азербайджана Турал Мусеибов, передает корреспондент ИА REGNUM...
4 сентября 2007
Один из обвиняемых в обвале многоэтажки в центре Баку оказался не прорабом, а рабочим
Обвиняемый в нарушении правил строительных норм Гадир Салимов на самом деле был не исполнителем строительства, а простым рабочим по отделочно-ремонтным работам. Об этом, как передает 1stNews, сообщил адвокат обвиняемого Махир Шахмаров, выступающий в качестве защиты по делу четырех обвиняемых...
3 сентября 2007
Соседний с рухнувшей в центре Баку высоткой дом решено принести в жертву общественному мнению?
Утром 4 сентября жители дома, расположенного впритык к обрушившемуся 28 августа недостроенному 16-этажному зданию в центре Баку, соберутся, чтобы принять решение о конкретной форме выражения своего протеста против принятого специальной комиссией решения. Жители этого дома, представившиеся как...
3 сентября 2007
Белорусские специалисты исследуют устойчивость зданий в Баку
Группа специалистов Научно-исследовательского института МЧС Белоруссии направится в Азербайджан для проведения работ по исследованию устойчивости зданий. Об этом сообщает ИА "АзерТАдж". По словам министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Энвера Бариева, белорусская сторона проинформировала...
3 сентября 2007
Во всех строительных компаниях Азербайджана начались проверки
Государственная трудовая инспекция при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана с сегодняшнего дня, 3 сентября, приступает к проверкам в строительных компаниях страны, сообщил журналистам в Баку начальник инспекции Наби Шукюрлю, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам...
3 сентября 2007
Из-под завалов рухнувшей в центре Баку недостроенной высотки извлечен еще один труп (фото)
В Баку продолжаются работы по устранению последствий обрушения многоэтажной новостройки. Как передает ИА REGNUM, вчера под завалами спасателями было найдено и извлечено тело еще одного погибшего строителя. 15-й жертвой обрушения недостроенной 16-этажки стал 25-летний житель Сумгаита Джамиль Асланов...
3 сентября 2007
Установлена личность еще одной жертвы обрушения бакинской новостройки
В Азербайджане продолжаются работы по устранению последствий обрушения многоэтажной новостройки. Сегодня, 2 сентября, удалось установить личность еще одной жертвы трагического инцидента. Тело жителя села Керимбейли Сальянского района Азербайджана Халида Гусейнова было извлечено из-под завалов...
2 сентября 2007
В Баку шестой день разбирают завалы рухнувшего дома
До сих пор не установлена точная причина обрушения многоэтажки, которая рухнула 28 августа в Баку. Как уже сообщало ИА REGNUM, Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 222.2 и 222-1.2 (нарушение правил безопасности ведения работ по планированию строительства, руководству им...
2 сентября 2007
Растет число жертв обрушения многоэтажного дома в Баку
Число жертв обрушения многоэтажного дома в Баку 28 августа достигло 14 человек, сообщили ИА REGNUM в МЧС Азербайджана. Власти Азербайджана уже не надеются найти живых под завалами многоэтажного обрушившегося здания. В настоящее время в ходе вступила тяжелая техника. Разбор бетонных завалов...
1 сентября 2007
МЧС Азербайджана: Надежды на спасение оставшихся под завалами нет
Надежды на спасение оставшихся под завалами обрушившегося здания в Баку нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС Азербайджана. В настоящее время в ходе вступила тяжелая техника. Разбор бетонных завалов продолжается. Отметим, что после обрушения новостройки в Баку 28 августа родственники 20 рабочих...
1 сентября 2007
20 человек пропали без вести в результате обрушения новостройки в Баку
После обрушения новостройки в Баку родственники 20 рабочих обратились в штаб МЧС Азербайджана. По их мнению, их близкие остались под завалами рухнувшего здания. Скорее всего, число обращений будет расти. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 31 августа, на брифинге в Баку заявил...
31 августа 2007