"Дело "тагирьяновских"
В Татарстане вынесен приговор одной из крупнейших банд России
28 августа Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 16 участников набережночелнинской банды "тагирьяновские", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре Татарстана. Напомним, на след бандитов правоохранительные органы вышли в рамках расследования похищения гендиректора ОАО...
29 августа 2007
Четырем лидерам банды "Тагирьяновские" грозят пожизненные сроки (Татарстан)
27 августа Верховный суд Татарстана начал оглашать приговор участникам набережночелнинской банды " Тагирьяновские ", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре республики. 16 подсудимых обвиняются в бандитизме, 22 убийствах (в том числе гендиректора ОАО " КАМАЗ -Металлургия"...
28 августа 2007
Прокуратура запросила для лидеров банды "Тагирьяновские" пожизненные сроки (Татарстан)
Верховный суд Татарстана завершает рассмотрение дела набережночелнинской банды "Тагирьяновские". 1 августа в прениях сторон выступил главный фигурант уголовного дела Эдуард Тагирьянов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Верховном суде республики. В ходе прений сотрудники прокуратуры...
2 августа 2007
Суд над бандой "тагирьяновских" перешел в завершающую стадию (Татарстан)
В Татарстане на финишную прямую вышло рассмотрение дела о банде "тагирьяновских", сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре республики. В суде начались прения сторон. Государственный обвинитель уже предъявил обвинения, и теперь адвокаты подсудимых приступили к защите своих...
31 июля 2007
Одной из крупнейших ОПГ Татарстана грозит 206 лет лишения свободы
18 мая в Верховном Суде Республики Татарстан, где продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении банды "Тагирьяновские", с заключительной частью обвинительной речи выступил прокурор, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что на скамье подсудимых находятся 16 членов банды...
18 мая 2007
Суд над одной из крупнейших ОПГ Татарстана подходит к концу
14 мая в Верховном суде Татарстана, где продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении банды "Тагирьяновские", ожидается заключительная часть обвинительной речи прокурора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Татарстана, представитель государственного обвинения...
14 мая 2007
Следы убийц Козлова ведут в Татарстан?
Басманный суд столицы сегодня, 11 января, не рассмотрел вопрос об аресте предполагаемого заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Как сообщили ИТАР-ТАСС в суде, "вопрос о том, будет ли выдана санкция на арест, суд будет рассматривать 12 января". В этот день будет рассмотрен...
11 января 2007
По делу ОПГ "Тагирьяновские" в Татарстане начался допрос обвиняемых
Верховный суд Татарстана начал допросы обвиняемых по делу банды Эдуарда Тагирьянова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре Татарстана, 16 "тагирьяновских" обвиняются в бандитизме, похищениях людей, а также 22 убийствах. В том числе гендиректора ОАО " КАМАЗ -Металлургия"...
21 ноября 2006
У преступных группировок Татарстана изъято материальных ценностей на 2 млн. руб.
Более 500 участников организованных преступных группировок Татарстана привлечено в этом году к уголовной ответственности, прозвучало 15 ноября а брифинге в УБОП МВД республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Так, 17 октября в Верховном суде РТ начат процесс по делу группы "Кулагины"...
15 ноября 2006
Процесс "Тагирьяновских" может затянуться на год (Татарстан)
12 сентября в Казани возобновляются судебные слушания по делу группировки "Тагирьяновские", сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. На скамье подсудимых - 16 человек, они обвиняются в экономических махинациях, незаконном хранении оружия, убийствах и похищении людей на территории Татарстана и...
12 сентября 2006
В Казани проходит суд по делу банды, совершившей более 20 убийств
4 сентября в Казани состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении организованного преступного сообщества " Тагирьяновские " из Набережных Челнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Татарстана. На счету банды - 23 убийства. На скамье подсудимых - 16 человек, в том...
4 сентября 2006
"Тагирьяновских" будут судить снова (Татарстан)
Едва успел отгреметь судебный процесс группировки "29-й комплекс", как Казань вновь ждет очередное громкое дело. В сентябре начинаются новые слушания по делу группировки "Тагирьяновские". Об этом заявил министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ...
21 июля 2006
ОПГ "Тагирьяновские" предъявлены обвинения по 72 эпизодам (Татарстан)
Процесс по делу Тагирьяновских стартует в Верховном суде Татарстана 13 июня, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре республики. Напомним, что члены челнинской преступной группы обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений. История ОПГ насчитывает 8 лет. 13-14 июня в суде...
13 июня 2006
Гендиректор "КАМАЗ-Металлургии" обвиняется в хищении 200 млн. руб
В городском суде Набережных Челнов начались слушания по делу гендиректора ОАО " КАМАЗ - Металлургия " Ханафея Гарипова, обвиняющегося сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе - в хищении 200 млн. рублей, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в прокуратуре республики...
31 мая 2006
Дело об убийстве гендиректора ОАО "КАМАЗ-Металлургия" затянулось на 2 года
Эдуард Тагирьянов, обвиняемый в организации убийства генерального директора ОАО "КАМАЗ-Металлургия" Виктора Фабера, ознакомился с предъявленными ему обвинениями. 6 сентября Верховный суд Татарстана подтвердил законность решения набережночелнинского суда, ограничившего Тагирьянова в сроках изучения...
7 сентября 2005
Тагирьяновские "утопили" Содбизнесбанк?
Лицензия Содбизнесбанка отозвана сегодня в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 /за исключением пункта 3 статьи 7/ федерального...
13 мая 2004
Расследование нераскрытых преступлений ОПГ Татарстана будет продолжено
МВД Татарстана продолжает расследование нераскрытых преступлений, связанных с деятельностью группировок "Жилка" из Казани, набережночелнинских "29-й комплекс" и "Тагирьяновские". Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления по борьбе с организованной преступностью службы криминальной...
18 ноября 2003
В Татарстане обнаружены два захоронения с останками людей, числящихся в розыске
Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров заявил, что на одном из островов на Каме обнаружены еще два захоронения с останками людей, долгое время числившихся в розыске. Предположительно, один из них - Игорь Кудинов, бывший генеральный директор фирмы "Фармсервис", который 13 июня 2001 года с...
2 октября 2003
Найдено тело пропавшего в мае замгендиректора КамАЗа (Татарстан)
Похищенные генеральный директор ОАО "КамАЗ-Металлургия" Виктор Фабер, главный экономист этого же предприятия Наталья Стародубцева, а также похищенный более года назад генеральный директор фирмы "Автомастер" Евгений Корнев мертвы. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Набережных Челнах...
29 сентября 2003
Гендиректор "КамАЗ-Металлургия" был убит в первые дни после исчезновения
Имеются сведения, что генеральный директор ОАО "КамАЗ-Металлургия", заместитель генерального директора ОАО "КамАЗ" Виктор Фабер и руководитель одного из департаментов завода Наталья Стародубцева были убиты в первые дни после похищения, когда преступники получили крупную сумму денег, говорится в...
29 сентября 2003