Дело «битцевского маньяка»
Верховный суд РФ оставил в силе приговор "битцевскому маньяку" (Москва)
14 февраля Верховный суд РФ оставил в силе приговор так называемому "битцевскому маньяку" Александру Пичушкину, приговоренному Мосгорсудом к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Таким образом, жалоба защиты о замене пожизненного заключения для Пичушкина 25-летним...
14 февраля 2008
Приговор битцевскому маньяку будет обжалован (Москва)
14 февраля в Московском городском суде состоится рассмотрение кассационной жалобы защиты так называемого "битцевского маньяка" Александра Пичушкина на приговор, ранее вынесенный Мосгорсудом. В кассационной жалобе адвокаты просят заменить осужденному пожизненное заключение на 25 лет лишения свободы...
12 февраля 2008
Глава МВД Белоруссии: на постсоветском пространстве без смертной казни не обойтись
"Мое твердое убеждение, что пока что в Белоруссии рано вводить мораторий на смертную казнь", - заявил 16 ноября министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов. Без этой меры обойтись нельзя "особенно на постсоветском пространстве", - приводит слова министра АФН.н Наумов также отметил, что в...
16 ноября 2007
Прокуратура хочет знать, почему так долго ловили битцевского маньяка
Прокуратура Москвы намерена разобраться с тем, почему битцевского маньяка так долго не могли поймать. Как заявил 31 октября журналистам прокурор Москвы Юрий Семин, приговоренный к пожизненному заключению Александр Пичушкин начал совершать свои убийства задолго до того, как были приняты активные...
31 октября 2007
Психиатр-криминалист: "битцевский маньяк" болен с детства
Психиатр-криминалист Михаил Викторович Виноградов прокомментировал вынесение приговора "битцевскому маньяку". По его мнению, как передает телеканал "Россия", "Пичушкин болен, болен с детского или подросткового возраста". "Маньяков ловить очень трудно. Я давно ратую за то, чтобы был создан...
30 октября 2007
Битцевского маньяка пока приговорили к пожизненному заключению (Москва)
29 октября Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Александра Пичушкина, известного так же, как "Битцевский маньяк". Приговор был вынесен судьей Владимиром Усовым на основании единогласного вердикта присяжных. При чтении приговора Владимир Усов подчеркнул, что маньяк совершал убийства с...
29 октября 2007
Владимир Жириновский: "битцевский маньяк" - результат многолетнего презрения к человеческой жизни
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что аномальная жестокость "битцевского маньяка" Александра Пичушкина - следствие неблагоприятной социальной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЛДПР. "Пичушкин, выросший в неполной семье, без отца, был особенно подвержен негативному...
25 октября 2007
Битцевскому маньяку в понедельник вынесут приговор (Москва)
Мосгосуд огласит приговор Александру Пичушкину, известному также как "битцевский маньяк" в понедельник, 29 октября. Об этом сообщил сегодня 25 октября судья Мосгорсуда после того, как обвиняемый произнес последнее слово. Не взирая на то, что в вину Пичушкину вменяется убийство 48 человек и...
25 октября 2007
"Битцевский маньяк" выступит с последним словом
25 октября в Мосгорсуде с последним словом выступит "битцевский маньяк" Александр Пичушкин. 24 октября коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Присяжные сочли, что Пичушкин не заслуживает снисхождения. Обвинение потребовало для него пожизненного...
25 октября 2007
Следствие по делу "битцевского маньяка" еще не закончилось
Следствие по делу Александра Пичушкина - "битцевского маньяка", которого признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях, еще не закончилось. Следственный комитет при прокуратуре Москвы расследует уголовное дело еще по 11 убийствам, в которых он ранее сознался. В то же время не известно...
25 октября 2007
Присяжные: "Битцевский маньяк снисхождения не достоин" (Москва)
24 октября коллегия присяжных Мосгорсуда вынесла единогласный вердикт по делу Александра Пичушкина, полностью признав вину так называемого "битцевского маньяка", с 1992 года совершившего убийства 48 человек - 46 мужчин и двух женщин, и три покушения на убийства людей, в том числе...
24 октября 2007
Присяжные признали вину Пичушкина по всем обвинениям (Москва)
"Битцевский маньяк" 24 октября признан виновным в совершении 48 убийств и трех покушениях. Присяжные единогласно признали Александра Пичушкина не заслуживающим снисхождения. В соответствии с законом в этом случае, ему может быть назначена высшая мера наказания. В России это - пожизненное лишение...
24 октября 2007
Прокурор Москвы просил для Пичушкина самого строгого наказания
На заседании, проходившем 22 октября в Мосгорсуде по делу Александра Пичушкина, которого называют также битцевским маньяком, прокурор Москвы Юрий Семин во время прений сторон попросил назначить подсудимому самое суровое наказание и признать его серийным убийцей. Не взирая на то, что Пичушкин не...
22 октября 2007
"Битцевский маньяк" признался, что убил более 60 человек
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин начал давать признательные показания в суде. При этом он заявил, что может дать показания по 63 убийствам. Напомним, следствие обвиняло Пичушкина в 52 преступлениях - 49 убийствах и трех покушениях на убийство. По словам маньяка, свое первое убийство - своего...
9 октября 2007
"Битцевский маньяк" хочет сменить тюрьму
Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным, до тех пор, пока не будут решены некоторые его личные проблемы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, перед заседанием обвиняемый обратился к...
14 сентября 2007
В Мосгорсуде оглашено обвинительное заключение "битцевскому маньяку"
14 сентября в открытом заседании Мосгорсуда было оглашено обвинительное заключение по так называемому "битцевскому маньяку" - Александру Пичушкину, обвиняемому в 49 убийствах и трех покушениях на убийство, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснил гособвинитель, Пичужкин убил 46 из 48 мужчин на...
14 сентября 2007
Битцевский маньяк просил судить его судом присяжных (Москва)
Московский городской суд 13 сентября закончил отбор присяжных по делу так называемого "битцевского маньяка" Александра Пичушкина, который обвиняется в 49 убийствах и трех покушениях на убийства людей, совершенных на территории Битцевского парка на юге Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
13 сентября 2007
Суд над Пичушкиным продлится не менее двух месяцев (Москва)
Александр Пичушкин, обвиняемый в убийстве 49 человек и трех покушениях на убийство, попросил, чтобы его судили присяжные. Пичужкину, напомним, инкриминируется "часть вторая статьи 105 уголовного кодекса - убийство, совершенное в отношении лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, с особой...
13 августа 2007
Процесс над поклонником Чикатило будет открытым (Москва)
Дело Александра Пичушкина, которого называют "битцевским маньяком", совершившим несколько десятков убийств в Битцевском лесопарке Москвы, будет рассматривать суд присяжных. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого в ходе предварительных слушаний. Мосгорсуд, кроме того, постановил...
13 августа 2007
Начинаются слушания по делу "битцевского маньяка"
В Мосгорсуде начинается процесс по делу "битцевского маньяка". Александра Пичушкина обвиняют в совершении 52 убийств. Его дело будет рассматривать коллегия присяжных. Процесс будет открытым для прессы. Несмотря на то, что Пичушкин признает свою вину, дело не может рассматриваться в особом порядке...
13 августа 2007