"Дело Гуцериева"
Посольство России в Баку не располагает информацией о нахождении в Азербайджане экс-главы "РуссНефти"
Посольство России в Баку не располагает какой-либо информацией относительно нахождения в Азербайджане экс-главы " РуссНефти " Михаила Гуцериева, сообщил 13 августа посол России в Азербайджане Василий Истратов, передает "Тренд". Напомним, бывший глава "РуссНефти" Михаил Гуцериев был объявлен в...
13 сентября 2007
Россия пока не может затребовать выдачи экс-главы "РуссНефти"
Россия пока не может затребовать выдачи экс-главы " РуссНефти " Михаила Гуцериева, поскольку требование об экстрадиции можно заявить только после того, как бизнесмен будет задержан, либо будет установлено его местонахождение на территории одной из стран - членов Интерпола. Эту информацию сообщает...
5 сентября 2007
Пять фирм, владельцев "Русснефти", пострадали из-за "дела Гуцериева"
Как заявили журналистам после окончания заседания в Мосгорсуде 5 сентября адвокаты "Русснефти", акции этой организации принадлежат шести фирмам, пять из которых не имеют к Гуцериеву никакого отношения. Это - компании "Млада", "Миланфо", "Эвангелика", "Надежность", "Спектр" и "Шедек-трейдинг"...
5 сентября 2007
Сделки с акциями "Русснефти" запрещены
Московский городской суд признал 5 сентября законным арест 100% акций нефтяной компании "Русс нефть". Сделки с акциями " Русснефти " запрещены, сообщает " Финам ". Напомним, бумаги были арестованы 31 июля в рамках дела, заведенного на экс-президента компании ОАО "РуссНефть" Михаила Гуцериева...
5 сентября 2007
Адвокат Гуцериева намерена обжаловать решение Мосгорсуда
5 сентября Мосгорсуд признал законным заочный арест главы " Русснефть " Михаила Гуцериева, отказав в удовлетворении кассационной жалобы адвокатов. В то же время, адвокат обвиняемого Алла Яминская считает, что её подзащитный "в высшей степени честный человек" и "уголовное преследование в его...
5 сентября 2007
Мосгорсуд признал законным заочный арест Гуцериева
5 сентября Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы " РуссНефти " Михаила Гуцериева, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов, просивших признать заочный арест Гуцериева незаконным. Адвокат Алла Яминская заявила, что намерена обжаловать решение...
5 сентября 2007
Интерпол Азербайджана не располагает данными о международном розыске Михаила Гуцериева
Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Азербайджане не располагает данными о международном розыске бывшего главы " Русснефти " Михаила Гуцериева, обвиняемого российскими правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщил заместитель главы...
1 сентября 2007
Сергей Нарышкин не поднимал вопроса о возможном пребывании главы "Русснефти" в Азербайджане
Вице-премьер правительства РФ Сергей Нарышкин не обсуждал с руководством Азербайджана вопрос о возможном пребывании главы компании " Русснефть " Михаила Гуцериева на территории этой республики. Об этом 31 августа заявил сам Нарышкин, находящийся в Баку с визитом. Тем не менее, Нарышкин подтверждает...
1 сентября 2007
МВД: Гуцериев нарушил подписку о невыезде 30 июля
"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ Следственный комитет при МВД России сообщает, что в рамках расследования уголовного дела по обвинению Михаила Гуцериева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц в особо...
31 августа 2007
Акционеры "Русснефти" изберут нового президента
Нового главу " Русснефти " изберут сегодня, 30 августа, акционеры компании на внеочередном собрании. На этот пост представлена всего одна кандидатура старшего вице-президента Олега Гордеева. Напомним, что обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, экс-президент и...
30 августа 2007
Жалобу на заочный арест Гуцериева в Мосгорсуде рассмотрят 5 сентября
Адвокаты экс-главы компании "РуссНефть" Михаила Гуцериева 29 августа подали жалобу на решение Тверского суда Москвы от 28 августа о заочном аресте предпринимателя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда, кассация на постановление об аресте Гуцериева будет рассмотрена 5...
29 августа 2007
МВД Азербайджана ждет указаний из Москвы относительно экс-главы "Русснефти"
В МВД Азербайджана не располагают сведениями относительно пребывания экс-главы " Русснефти " Михаила Гуцериева в Баку, но заявляют о готовности экстрадировать его в Россию при поступлении из Москвы соответствующего обращения. Напомним, Тверской суд Москвы заочно арестовал Михаила Гуцериева...
29 августа 2007
Журналисты нашли экс-главу "Русснефти" в Лондоне
Экс-глава компании " Русснефть " Михаил Гуцериев, о выдаче санкции на арест которого стало известно 28 августа, находится в Лондоне, а не в Баку, как предполагалось. По данным "Коммерсанта, сделка по продаже "Русснефти" компаниям Олега Дерипаски завершена, а сам экс-глава "Русснефти", получив сумму...
29 августа 2007
Следственный комитет объяснил причину изменения меры пресечения Гуцериеву
Следственный комитет при МВД России официально сообщает, что в рамках расследования уголовного дела по обвинению Михаила Гуцериева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199 (уклонение от...
28 августа 2007
В момент гибели сына Гуцериев уже находился за границей?
Российские правоохранительные органы не сообщают информации о том, в какой стране, по их версии, может находиться экс-глава " Русснефти " Михаил Гуцериев, чей заочный арест был санкционирован Тверским районным судом Москвы по ходатайству Следственного комитета МВД РФ 28 августа. При этом в...
28 августа 2007
Михаил Гуцериев объявлен в международный розыск
Бывший глава компании " Русснефть " Михаил Гуцериев находится за рубежом и объявлен в международный розыск, сообщили журналистам в Следственном комитете при МВД России. Ранее 28 августа суд выдал санкцию на заочный арест Гуцериева. В Следственном комитете говорят, что в случае, если бы экс-глава...
28 августа 2007
Михаил Гуцериев арестован заочно
Тверской суд Москвы 28 августа санкционировал арест бывшего главы " РуссНефти " Михаила Гуцериева, обвиняемого в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов с организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного...
28 августа 2007
Сын Михаила Гуцериева похоронен в Северной Осетии
Погибший в автокатастрофе сын известного ингушского предпринимателя Михаила Гуцериева похоронен в с. Чермен Пригородного района Северной Осетии. Траурные мероприятия прошли 23 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Погибший покоится на кладбище, где похоронены родственники рода Гуцериевых. Как...
24 августа 2007
Коллектив "РуссНефти" выразил соболезнования Михаилу Гуцериеву в связи с гибелью сына
Коллектив ОАО НК " РуссНефть " выразил соболезнования экс-президенту НК "РуссНефть" Михаилу Гуцериеву и его семье в связи с гибелью сына, Чингисхана Гуцериева. "Мы разделяем боль невосполнимой утраты и глубоко скорбим о трагедии, постигшей Вашу семью. Светлая память о Чингисхане Гуцериеве навсегда...
24 августа 2007
21-летний сын экс-главы "Русснефти" погиб в автокатастрофе
21-летний Чингисхан Гуцериев - сын экс-президента НК " Русснефть " Михаила Гуцериева разбился в автокатастрофе. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, наступившее в результате ДТП. Подробности автокатастрофы пока не разглашаются. Известно лишь, что она произошла накануне в Москве. Есть...
23 августа 2007