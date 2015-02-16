Авария на руднике "Уралкалия" в Пермском крае и ее последствия
СМИ: Очередной провал грунта в Пермском крае может дорого обойтись «Уралкалию»
Администрация города Березники в Пермском крае сообщила о возможности нового провала в районе карналлитовых выработок рудника БКПРУ-1 компании «Уралкалий». Это заявление было сделано со ссылкой на специалистов проектного института ОАО «Галургия», которые ведут постоянный мониторинг ситуации в...
16 февраля 2015
В пермских Березниках возникла угроза нового провала в опасной зоне
В Березниках в районе домов №№28-33 по улице Котовского на площади в 30 квадратных метров сформировался тектонический прогиб. Глубина тектонического прогиба составляет 5 метров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. На земной поверхности в районе домов №№28-33 по улице...
13 февраля 2015
Размеры соликамского провала в Прикамье значительно увеличились
В Пермском крае воронка, которая образовалась на территории промплощадки Соликамск-2, продолжает увеличиваться. По последним данным, ее размеры достигают 58 на 87 метров, а глубина — около 75 метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Уралкалий». С 11 декабря 2014 года по...
10 февраля 2015
Два предприятия Пермского края могут получить господдержку
В перечень системообразующих организаций России вошли два предприятия, которые расположены на территории Пермского края: ПАО «Уралкалий» и ОАО «Мотовилихинские заводы» — крупнейший добытчик и крупнейший производитель Прикамья. Как пояснили в пресс-службе администрации губернатора: «В списке...
9 февраля 2015
Причиной аварий в руднике Пермского края стало землетрясение 1995 года
Ростехнадзор признал причиной аварии в руднике Соликамск-2, произошедшей 18 ноября 2014 года, землетрясение 1995 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ПАО «Уралкалий», на основании заключения экспертной группы комиссия установила, что причиной прорыва пресных вод в горные...
30 января 2015
В Прикамье высока вероятность полного затопления рудника
Меньше, чем за месяц размеры воронки под Соликамском увеличились почти в два раза, высока вероятность полного затопления рудника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 декабря в Уральском отделении РАН. В официальном сообщении директор Горного института УрО РАН Александр Барях заявил: «На...
11 декабря 2014
Причиной провала на руднике в Прикамье могло быть землетрясение 1995 года: Ростехнадзор
Причиной провала на руднике «Уралкалия» в Соликамске могло стать землетрясение почти 20-летней давности. Такую версию озвучил на встрече с журналистами 9 декабря глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. «Тогда произошли сдвижки. Скорее всего...
10 декабря 2014
Последствия двух аварий в Прикамье обсудили на федеральном уровне
В Пермском крае сейчас активно проводятся гидрогеологические изыскания по периметру проблемного участка на руднике. «Организован мониторинг всех процессов. Естественно, до итоговых выводов еще далеко, но очевидно, что ситуация развивается далеко не по негативному сценарию», — отметил глава региона...
1 декабря 2014
Ситуация в Соликамске развивается по позитивному сценарию: глава Прикамья
Ситуация в городе Соликамске Пермского края развивается по гораздо более позитивному сценарию, нежели предполагалось неделю назад, и шансы спасти второй рудник очень высоки. Об этом заявил 24 ноября глава Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации. «К счастью, всё...
25 ноября 2014
В Пермском крае из-за ЧП на руднике введен режим повышенной готовности
В городе Соликамске Пермского края из-за подъема уровня рассола и образовавшегося провала на руднике введен режим повышенной готовности. Об этом 24 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэрии Наталья Шумкова. Она отметила, что режим повышенной готовности мягче по сравнению с...
24 ноября 2014
Опубликованы первые фотографии воронки в Соликамске на месте провала
Пресс-служба «Уралкалия» опубликовала на городском форуме фотографии провала грунта в Соликамске на калийном руднике № 2 «Южный», пишет «Российская газета». На них видна воронка, образовавшаяся за чертой города на территории заброшенных, по словам пресс-службы, садовых участков. По мнению...
21 ноября 2014
В Прикамье прогнозируют увеличение провала на руднике
Развитие ситуации на руднике «Соликамск-2» ОАО «Уралкалий» в городе Соликамске Пермского края находится на постоянном контроле краевых властей. Опасности для жителей Соликамска, для жилых домов и иных строений города, нет. Последствия аварии для одной из системообразующих компаний Пермского края —...
20 ноября 2014
Авария в Прикамье связана с ЧП 1995 года: учёный
В Пермском крае место обнаружения притока рассолов на руднике «Соликамск-2» полностью совпадает с местом аварии, произошедшей на Втором Соликамском рудоуправлении АО «Сильвинит» 5 января 1995 года. Это позволяет сделать вывод о прямой причинно-следственной связи указанной аварии и ее последствиями...
19 ноября 2014
МЧС проводит мероприятия по ликвидации последствий аварии на руднике «Соликамск-2»
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю сообщила, что на месте провала грунта в районе заброшенного калийного рудника «Уралкалия» работают спасатели, место провала оцеплено в радиусе метров, для предотвращения доступа на место аварии случайных лиц выставлены посты. Также сотрудники МЧС осматривают место...
19 ноября 2014
Есть два сценария развития ситуации на руднике в Соликамске-2 в Прикамье: вице-спикер
Первый вице-спикер Законодательного собрания Пермского края Игорь Папков считает, что нештатная ситуация на руднике рудоуправления Соликамск-2 могла произойти из-за того, что в 1995 году именно на этом руднике было землетрясение и провал грунта. Об этом 19 ноября сообщает радиостанция «Эхо Москвы в...
19 ноября 2014
В Прикамье персонал шахты эвакуируют из-за подтопления
В Пермском крае на руднике рудоуправления Соликамск-2 возникла угроза подтопления. Об этом 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Уралкалий». Причиной ЧП стало увеличение притока рассолов в шахту. Сейчас введен план ликвидации аварии на руднике, предусматривающий вывод штатного...
18 ноября 2014
Власти Белоруссии не теряют надежды взыскать $100 млн с «Уралкалия»
Уполномоченные представители Белоруссии заявили гражданские иски к «Уралкалию» на $100 млн. Об этом 4 ноября в Минске заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из заявления Конюка осталось неясным, когда и кто подал иски, почему официально Республика Беларусь...
5 ноября 2014
Отселение жителей пермских Березников из опасной зоны задерживается
В городе Березники Пермского края граждане, проживающие в аварийных домах, расположенных на потенциально опасной территории, могут рассчитывать на переселение в новые дома в правобережной части города не раньше лета 2015 года. Всего предстоит расселить 99 домов, сообщили 23 октября корреспонденту...
23 октября 2014
Неприятность или полный провал: в Березниках (Прикамье) растёт новая воронка
В городе Березники Пермского края увеличивается новый провал, образовавшийся в день выборов, 4 декабря. По информации официального сайта администрации города, на 6 декабря размеры воронки, образовавшейся в районе Березниковского шахтостроительного управления (БШСУ), составляют 24 на 33 метра...
6 декабря 2011
Новый провал в Березниках: выяснять придется не только причины (Прикамье)
На место нового провала грунта, образовавшегося 25 ноября близ железнодорожной станции Березники (Пермский край), выехал министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. На 26 ноября запланировано оперативное совещание правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии...
26 ноября 2010