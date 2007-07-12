Гибель велогонщицы Юлии Арустамовой
Результаты судебно-медицинской экспертизы смерти Юлии Арустамовой станут известны к 1 августа
Результаты судебно-медицинской экспертизы смерти велогонщицы Юлии Арустамовой станут известны к 1 августа. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил прокурор Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Почтарев. "В настоящее время нами проводится проверка обстоятельств смерти Юлии Арустамовой, -...
12 июля 2007
Основная версия гибели Арустамовой - доведение до самоубийства
Основной версией гибели известной российской велосипедистки, 24-летней Юлии Арустамовой следственные органы считают доведение до самоубийства. Об этом агентству "Весь спорт" сообщил прокурор Кунцевского межрайонной прокуратуры Москвы Андрей Почтарев. "В настоящее время нами проводится проверка...
4 июля 2007
Юлию Арустамову похоронят 5 июля на Троекуровском кладбище
Чемпионку Европы, многократную чемпионку России Юлию Арустамову, которая погибла 27 июня в Москве, похоронят в четверг, 5 июля, на Троекуровском кладбище столицы. Траурная церемония начнется в 10.45 утра. Об этом агентству "Весь спорт" сообщили в Федерации велосипедного спорта России. Напомним, в...
3 июля 2007
Тренер Юлии Арустамовой: "Загайнов - психолог по уходу людей на тот свет"
Гарри Геворков, тренер российской спортсменки, чемпионки Европы по велоспорту на треке 24-летней Юлии Арустамовой, которая была найдена с петлей на шее вечером 27 июня в московской квартире, считает, что гражданский муж Арустамовой известный психолог Рудольф Загайнов является виновником трагедии...
2 июля 2007
Дело о смерти Юлии Арустамовой передано в прокуратуру
Дело о смерти известной российской спортсменки, чемпионки Европы по велоспорту на треке 24-летней Юлии Арустамовой, которая была найдена с петлей на шее вечером 27 июня в московской квартире, передано для рассмотрения в прокуратуру. "Вечером 28 июня, когда стало ясно, что дело получит широкий...
1 июля 2007
Загайнов признался, что после самоубийства Арустамовой навсегда уходит из спортивной психологии
Известный спортивный психолог Рудольф Загайнов, после трагической смерти своей гражданской жены, известной велосипедистки 24-летней Юлии Арустамовой, принял решение завершить практику в области психологии спорта и вернуться из Москвы в Санкт-Петербург. "Я уволился из Центра спортивной подготовки...
30 июня 2007
Рудольф Загайнов назвал причину смерти Юлии Арустамовой
Причиной смерти 24-летней российской велосипедистки Юлии Арустамовой, по предварительной версии, покончившей с собой вечером 27 июня, стали сверхнагрузки, которые она испытывала в спорте. Об этом агентству "Весь спорт" заявил гражданский муж Арустамовой, известный спортивный психолог 67-летний...
29 июня 2007
Спортивный психолог: Загайнов преувеличивал свою роль
Рудольф Загайнов в Санкт-Петербургском государственном университете физической культуры им. Лесгафта не преподает и не появляется. Как сообщил сегодня, 29 июня, корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры спортивной психологии университета Алексей Николаев, в профессиональном мире отношение к...
29 июня 2007
Самоубийство спортсменки: Загайнов нарушил профессиональные запреты
27 июня 2007 года покончила с собой пятикратная чемпионка Европы по велоспорту Юлия Арустамова, которой 11 августа должно было исполниться 25 лет. Главным свидетелем по делу проходит гражданский муж спортсменки, 67-летний спортивный психолог Рудольф Загайнов, который обнаружил Юлию повесившейся на...
29 июня 2007
Смерть Юлии Арустамовой: суицид на почве депрессии?
Вероятней всего, что основной причиной самоубийства одной из самых известных и перспективных велогонщиц России Юлии Арустамовой является тяжелая депрессия, возникшая вследствие того, что девушка потеряла надежду вернуться в большой спорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 29 июня источник в...
29 июня 2007
Мать Юлии Арустамовой убеждена, что в гибели дочери виновен Загайнов
Мать чемпионки России и чемпионки Европы по велоспорту Юлии Арустамовой, трагически погибшей 27 июня в своей московской квартире с диагнозом острая сердечная недостаточность, убеждена, что в гибели дочери виновен ее гражданский муж, известный российский психолог Рудольф Загайнов. Об этом сообщает...
29 июня 2007
Загайнов в срочном порядке уволился из Центра спортивной подготовки Росспорта
Известный российский психолог Рудольф Загайнов, около девяти месяцев сожительствовавший с покончившей с жизнью 24-летней велосипедисткой Юлией Арустамовой, уволился из Центра спортивной подготовки Росспорта. Как информирует ИА "Спортком", Загайнов после дачи показаний органам внутренних дел...
29 июня 2007
Тамилла Абасова: "Никогда не замечала у Арустамовой мыслей о суициде"
Серебряный призер Олимпийских игр -2004 в спринте Тамилла Абасова считает бредом то, что ее партнерша по сборной России, чемпионка Европы 24-летняя Юлия Арустамова покончила жизнь самоубийством. "Никогда я не замечала у нее мыслей о суициде. Таких мыслей не было, - сказала Абасова радиостанции...
29 июня 2007
Смерть Юлии Арустамовой: показания свидетелей противоречивы
Продолжается сбор объяснительных свидетельских показаний по делу о смерти 24-летней российской велосипедистки, чемпионки Европы Юлии Арустамовой, которая 27 июня была найдена с петлей на шее в своей московской квартире. Основным свидетелем проходит известный спортивный психолог 67-летний Рудольф...
29 июня 2007
Смерть Юлии Арустамовой: ведутся следственные мероприятия
Член сборной России по велоспорту, многократная чемпионка России и чемпионка Европы 24-летняя Юлия Арустамова трагически погибла 27 июня в своей московской квартире с диагнозом - острая сердечная недостаточность. Об этом агентству "Весь спорт" сообщили в пресс-службе ГУВД Западного...
28 июня 2007
Российская велогонщица Юлия Арустамова повесилась
Официальные представители следствия по делу о смерти российской велогонщицы Юлии Арустамовой сообщили ИА "Спортком", что спортсменка сама повесилась в ванной комнате на крючке для полотенец на пояске от собственного халата. Тело спортсменки обнаружил поздно вечером 27 июня психолог Рудольф Загайнов...
28 июня 2007
Глава Федерации велоспорта России: "Смерть Арустамовой вряд ли вызвана медицинскими проблемами"
Смерть члена сборной России по велоспорту, чемпионки Европы на треке 24-летней Юлии Арустамовой вряд ли вызвана какими-то медицинскими проблемами, связанными с занятиями большим спортом. Об этом агентству "Весь спорт" заявил президент Федерации велоспорта России (ФВСР) Александр Гусятников...
28 июня 2007
Умерла российская велогонщица Юлия Арустамова в возрасте 24 лет
Вчера вечером в Москве скоропостижно скончалась одна из самых известных и перспективных велогонщиц России Юлия Арустамова. В последнее время она жила вместе со своим психологом Рудольфом Загайновым. Как сообщает ИА "Спортком", по словам Загайнова, он вчера вечером вышел в магазин, а, вернувшись...
28 июня 2007