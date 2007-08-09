Пожар в Екатерининском доме престарелых
На ремонт пострадавшего от пожара омского дома престарелых выделят 11 млн рублей
Губернатор Омской области Леонид Полежаев распорядился выделить из областного бюджета 11 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы в Екатерининском доме-интернате, где в конце июня произошел пожар. Как 9 августа рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении по делам печати...
9 августа 2007
В Омской области снова горел дом престарелых: один человек погиб
11 июля в 8:55 (мск) на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме престарелых по улице Радищева 5/3 кв. 36 в городе Тара Омской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных...
12 июля 2007
На пожарную безопасность омских соцобъектов выделят 120 млн рублей
Министерство труда и социального развития Омской области разработало ведомственную целевую программу по обеспечению пожарной безопасности на 2007-2009 годы. Об этом было заявлено 5 июля на совещании в министерстве, где были проанализированы меры по ликвидации пожара в Екатерининском доме-интернате...
5 июля 2007
Пожар в омском доме престарелых: среди версий - неисправность электропроводки
Прокуратурой Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 21 июня по факту пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Екатерининское Тарского района, в результате которого десять человек погибли, пять - госпитализированы с повреждениями различной степени...
25 июня 2007
В больнице остаются пять пострадавших при пожаре в омском доме престарелых
Прокуратура Омской области рассматривает несколько версий возникновения пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых, в результате которого погибли десять и были госпитализированы пять человек. Среди версий - умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. "Пока не исключается и...
25 июня 2007
На ликвидацию последствий пожара в омском доме престарелых выделено 11 млн руб.
На реализацию комплекса мероприятий по ликвидации последствий пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых из областного бюджета будет выделено 11 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций...
22 июня 2007
Пожар в омском доме престарелых: рассматриваются две основные версии
В Тарском районе Омской области продолжает работать государственная комиссия по выяснению причин трагедии, произошедшей в ночь с 20 на 21 июня в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининское. Как сообщили 22 июня "Вести-Сибирь", госкомиссия пока официально не вынесла свой вердикт, однако...
22 июня 2007
Пожар в Екатерининском доме престарелых: все версии (Омская область)
21 июня в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининское Тарского района Омской области, расположенном в 300 километрах от областного центра, произошел пожар, унесший жизни десяти пожилых людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в момент...
21 июня 2007
Депутат Госдумы: Россия не уступает лидерства по количеству трагедий с человеческими жертвами
Как показывает оперативно-следственная практика, сегодня свыше 50% пожаров имеют криминальные корни, когда пытаются уничтожить следы преступной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 июня член комитета Государственной думы РФ по безопасности Геннадий Гудков...
21 июня 2007
Сотрудники дома для престарелых: Причиной пожара могло стать курение (Омская область)
Официально причину пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых в Омской области объявят не раньше чем завтра-послезавтра. Об этом 21 июня заявил начальник ГУ ЧС по Омской области Владимир Гуржей, сообщило РИА "Омск-Информ". Пока существует предварительная версия, озвученная заместителем...
21 июня 2007
Поджог мог стать причиной пожара в Екатерининском доме престарелых (Омская область)
Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело по факту пожара в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининское Тарского района по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Об этом...
21 июня 2007
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования в связи с пожаром в доме престарелых в Омской области
Сегодня, 21 июня, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев направил телеграмму соболезнования губернатору Омской области Леониду Полежаеву в связи с гибелью людей при пожаре в доме престарелых в селе Екатерининское Тарского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
21 июня 2007
В сгоревшем доме престарелых выполнялись все требования пожарной безопасности: МЧС (Омская область)
Для расследования причин и обстоятельств пожара в доме престарелых в Омской области из Москвы сегодня, 21 июня, направлена комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям России, ее возглавил главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Геннадий Кирилов. Как сообщили...
21 июня 2007
На модернизацию Екатерининского дома престарелых затрачено 20 млн руб. за два года (Омская область)
За последние два года в модернизацию всех инженерных систем Екатерининского дома для пожилых людей, где в ночь на 21 июня произошел пожар, было вложено более 20 млн рублей, в том числе, в проведение противопожарных мероприятий - 1 млн 200 тысяч рублей. Также были установлены новые системы тепло-...
21 июня 2007
В Омской области создан оперативный штаб по расследованию причин пожара в доме престарелых
В Омской области создан оперативный штаб по расследованию причин пожара в Екатерининском доме-интернате для пожилых людей, в результате которого в ночь на 21 июня погибли десять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела пропаганды и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по...
21 июня 2007
Список жертв пожара в доме престарелых в селе Екатерининское (Омская область)
По последним данным, во время пожара в 3-х этажном кирпичном здании дома-интерната для престарелых в селе Екатерининское Тарского района Омской области погибли 10 человек, семь человек травмированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России. ИА...
21 июня 2007
Пожар в доме престарелых в Екатерининском ликвидирован (Омская область)
В селе Екатерининское Тарского района Омской области ликвидирован пожар в 3-х этажном кирпичном здании дома-интерната для престарелых. Об этом 21 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. Очаг возгарания находился на последнем этаже здания...
21 июня 2007
В Омской области загорелся дом престарелых - 10 человек погибли
Пожар в доме престарелых в селе Екатеринское Тарского района Омской области произошел 20 июня в 21:28 мск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, в момент возгорания в здании находилось 327 человек, из них 311 пациентов. Первый пожарный расчет прибыл к дому...
21 июня 2007