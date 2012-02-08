Уголовные дела в отношении мэра Тольятти
Самарский облсуд отказал в жалобе экс-мэру Тольятти
7 февраля Самарский областной суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего мэра Тольятти Николая Уткина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе прокуратуры Самарской обласит. Определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда оставлено без изменения...
8 февраля 2012
Экс-мэру Тольятти суд отказал в ходатайстве (Самарская область)
Сегодня, 12 января Промышленный суд Самары рассмотрел ходатайство бывшего мэра Тольятти о снижении категории преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое". Если бы оно было удовлетворено, то у Николая Уткина появилась бы возможность добиваться условно-досрочного освобождения. Однако судья Александра...
12 января 2012
Бывший мэр Тольятти может выйти по УДО (Самарская область)
Завтра, 12 января, в Промышленном суде города Самары судья Александра Мыглан приступит к рассмотрению ходатайства Николая Уткина. Начало заседания в 9.30. Ходатайство бывшего мэра Тольятти, осужденного в 2008 году к шести годам лишения свободы называется вполне замысловато: "О разрешении вопросов...
11 января 2012
Самарский областной суд оставил без изменения приговор экс-мэру Тольятти
Сегодня, 5 июля, Самарский областной суд оставил без изменения приговор по "земельному делу". Напомним, 8 апреля суд Центрального района Тольятти признал экс-мэра Тольятти Николая Уткина, бывшего руководителя департамента земельных ресурсов городской администрации Наталью Немых и начальника...
5 июля 2011
Вынесен приговор экс-мэру Тольятти (Самарская область)
В Тольятти Самарской области вынесен приговор по "земельному делу". Подсудимых трое: бывший мэр Тольятти Николай Уткин, экс-руководитель городского управления земельных ресурсов Наталья Немых и Сергей Чижов, который в настоящее время является начальником инспекции муниципального земельного контроля...
8 апреля 2011
Суд начал оглашение приговора экс-мэру Тольятти (Самарская область)
Сегодня, 30 марта, в суде Центрального района Тольятти Самарской области началось оглашение приговора по так называемому "земельному делу". Его фигурантами являются экс-мэр Тольятти Николай Уткин, бывший руководитель управления по земельным ресурсам Наталья Немых и ее зам Сергей Чижов. По данным...
30 марта 2011
По делу экс-мэра Тольятти начались прения сторон (Самарская область)
15 февраля в суде Центрального района Тольятти Самарской области начались выступления в прениях по "земельному делу" адвокатов подсудимых - бывшего мэра Николая Уткина, экс-главы горкомзема Натальи Немых и ее заместителя по кадастровым вопросам Сергея Чижова. Свою речь зачитали защитник Чижова...
16 февраля 2011
Новые обстоятельства в деле бывшего мэра Тольятти
В ходе процесса по делу бывшего мэра Тольятти Николая Уткина возникли неожиданные обстоятельства. Одна из потерпевших сторон отказалась от претензий в адрес подсудимых. Напомним, основой "земельного дела", по которому проходят Николай Уткин, экс-руководитель управления земельных ресурсов...
14 июля 2010
Началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-мэра Тольятти
В Самарской области, в Центральном районном суде города Тольятти 8 июня началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-мэра Тольятти 61-летнего Николая Уткина, экс-руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по г. Тольятти 48-летней Натальи Немых, а также...
9 июня 2010
Уголовное дело экс-мэра Тольятти вернули в суд (Самарская область)
В Самарской области уголовное дело по обвинению экс-мэра г.Тольятти Николая Уткина, Натальи Немых и Сергея Чижова снова направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе прокуратуре Самарской области. 24 февраля 2010 года Центральным...
21 апреля 2010
В Самарской области рассмотрят уголовное дело в отношении экс-мэра Тольятти
Сегодня, 12 августа, Центральный районный суд Тольятти (Самарская область) начнет рассмотрение уголовного дела экс-мэра Тольятти Николая Уткина и бывшего руководителя земельного комитета мэрии города Тольятти Натальи Немых, сообщает 63.ru. Как сообщало ИА REGNUM-ВолгаИнформ, они обвиняются в том...
12 августа 2009
Бывшему мэру Тольятти предъявили новое обвинение (Самарская область)
Следственным отделом по городу Тольятти следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Самарской области закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра города Тольятти, начальника Управления по земельным ресурсам мэрии города Тольятти и его...
15 июня 2009
Осужденный бывший мэр Тольятти госпитализирован (Самарская область)
Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный за взяточничество и злоупотребление полномочиями и находящийся под следствием по еще одному уголовному делу, госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщает Тольятти-Новости. Уткин перенес две операции на сердце. В связи с болезнью ему была...
2 июля 2008
Начальник УФСБ по Самарской области: Сотрудники правоохранительных органов вовлечены в деятельность преступных группировок
Сегодня, 16 мая в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция начальника Управления ФСБ России по Самарской области генерала-лейтенанта Юрия Рожина, сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Большое внимание в беседе с журналистами Юрий Рожин уделил борьбе с коррупцией. Серьезным успехом...
16 мая 2008
Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор экс-мэру Тольятти
Сегодня, 15 мая 2008 г. в Верховном суде России состоялось кассационное рассмотрение дела бывшего мэра Тольятти Николая Уткина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-центре адвокатов Николая Уткина. Верховный суд страны постановил оставить обвинительный приговор экс-мэру Тольятти...
15 мая 2008
Завтра Верховный суд России рассмотрит дело экс-мэра Тольятти
Завтра, 15 мая, в Верховном суде России состоится кассационное рассмотрение дела бывшего мэра Тольятти 58-летнего Николая Уткина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Пресс-центре адвокатов Николая Уткина. Высшая судебная инстанция страны проверит, насколько законным и обоснованным был...
14 мая 2008
В Самарской области за пост мэра Жигулевска будут бороться 6 человек
В Самарской области за пост мэра Жигулевска будут бороться 6 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в горизбиркоме Жигулевска. 10 мая завершился срок подачи заявлений от желающих выдвинуть кандидатуру на пост мэра. Среди кандидатов - заместитель бывшего мэра Жигулевска Юрий...
12 мая 2008
В Самарской области продолжается регистрация кандидатов на пост мэра Жигулевска
В Самарской области продолжается регистрация кандидатов на пост мэра Жигулевска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в городском избиркоме Жигулевска. На данный момент их шестеро: заместитель бывшего мэра Жигулевска Юрий Смеловский, менеджер по логистике компании "Ю.Г." Алексей Крутов...
6 мая 2008
Глава Кинельском района Самарской области подал в отставку
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в администрации Кинельского района Самарской области, глава района Юрий Зезин добровольно сложил с себя полномочия. Это стало известно на заседании собрания представителей района 25 апреля. После 11 лет работы на этом посту он обратился в...
29 апреля 2008
Назначена дата выборов мэра Чапаевска (Самарская область)
28 апреля на заседании думы Чапавска назначили дату досрочных выборов мэра Чапаевска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в Чапаевской городской думе. Они пройдут 29 июня. Напомним, прежний мэр Чапаевска Николай Малахов ушел со своего поста 14 апреля, официальной причиной этого стало...
29 апреля 2008