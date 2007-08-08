Взрыв на шахте "Юбилейная" в Кузбассе
Ростехнадзор: Запуск шахт "Ульяновская" и "Юбилейная" откладывается на неопределенный срок (Кузбасс)
По результатам работы комиссий, расследующих причины аварий на шахтах "Ульяновская" и "Юбилейная" в Кемеровской области, где в авариях в марте и мае погибли 149 человек, были разработаны мероприятия по недопущению таких ЧП. Однако в конце июля в ходе проверки выполнения лицензионных требований и...
8 августа 2007
Ростехнадзор проверяет лицензионные требования на всех шахтах "Южкузбассугля"
До 20 июля комиссия управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области будет проверять лицензионные требования на филиалах ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь". Как 18 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь кузбасского...
18 июля 2007
Ростехнадзор вновь доработает требования к безопасности шахт после ЧП в Воркуте
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дополнит перечень, предъявляемых к обеспечению безопасности шахт после взрыва в Воркуте. Об этом заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM в Новосибирске 27...
27 июня 2007
Константин Пуликовский: Конфликта с Аманом Тулеевым у нас нет
"Противостояния и тем более конфликта с главой администрации Кемеровской области Аманом Тулеевым у нас нет", - заявил журналистам руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский в Новосибирске 27 июня, отвечая на вопрос корреспондента ИА...
27 июня 2007
Глава Ростехнадзора удивлен кадровыми назначениями в кемеровской обладминистрации
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пуликовский выразил недоумение в связи с назначениями в руководство администрации Кемеровской области уволенных из Ростехнадзора специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об...
27 июня 2007
Ростехнадзор выявил 29 нарушений норм безопасности на двух шахтах Кузбасса
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки выявил 29 нарушений норм безопасности на двух шахтах Кемеровской области. Об этом сообщается в материалах проверки крупных поднадзорных предприятий Сибирского федерального округа, проведенной...
27 июня 2007
Бывший глава Ростехнадзора Кузбасса стал вице-губернатором
В структуре администрации Кемеровской области введена должность заместителя губернатора по угольной промышленности и энергетике. Как 18 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кузбасской администрации, на эту должность назначен бывший руководитель Управления Федеральной службы по экологическому...
18 июня 2007
Губернатор Кузбасса: Аварию на шахте "Юбилейная" заложил Ростехнадзор
Причиной аварии на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области (компания "Южкузбассуголь"), где 24 мая погибли 39 человек и шестеро получили ожоги и травмы различной степени тяжести, стала ошибка в проекте, который был утвержден Ростехнадзором. Об этом, как 15 июня передает корреспондент...
15 июня 2007
Губернатор Кузбасса объяснил шахтерам, почему не подписал акт о причинах аварии на "Юбилейной"
На сегодняшний день акт расследования причин аварии на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области, где при взрыве метана 24 мая погибли 39 человек, которое проводили специалисты Ростехнадзора, по-прежнему не подписан четырьмя членами госкомиссии. Как 15 июня передает корреспондент ИА...
15 июня 2007
Кузбасский депутат: Назрела необходимость не давать лицензии на разработку газообильных угольных месторождений
В ближайшее время в России необходимо выходить с законодательной инициативой по вопросу лицензирования отработки угольных месторождений и не выдавать лицензии на разработку тех из них, в которых наблюдается повышенное содержание взрывоопасного газа метана. Как 15 июня передает корреспондент ИА...
15 июня 2007
Читинская область получит новые полномочия по ликвидации чрезвычайных ситуаций
13 июня в Чите заместитель министра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Чуприян, губернатор Читинской области Равиль Гениатулин и глава администрации Агинского Бурятского автономного округа (АБАО) Баир Жамсуев подписали соглашение о передаче части полномочий по защите от...
13 июня 2007
Авария на шахте "Юбилейная" нанесла ущерб почти в 167 млн. рублей (Кузбасс)
Экономический ущерб от аварии, происшедшей 24 мая на пласте 16 филиала "Шахта Юбилейная" ОАО "Объединенная Угольная компания "Южкузбассуголь" в Новокузнецке Кемеровская области, где при взрыве метана погибли 39 человек, еще шестеро получили ожоги и травмы, составляет 167,7 млн. рублей. Как 9 июня...
9 июня 2007
Кузбасские единороссы просят Грызлова разобраться, кто ответственен за аварию на шахте "Юбилейная"
Делегаты XIII отчетно-выборной конференции Кемеровского регионального отделения политической партии " Единая Россия " поддерживают позицию губернатора Кузбасса и областного Совета народных депутатов в отношении необъективности выводов, сделанных комиссией Ростехнадзора о причинах аварии на...
9 июня 2007
Глава комиссии по расследованию взрыва на шахте "Юбилейная" не согласен с главой Ростехнадзора
Руководитель государственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области, где 24 мая при взрыве метана погибли 39 человек, Андрей Малахов не согласился с заявлением главы Ростехнадзора Константина Пуликовского об ответственных в происшествии на угледобывающем...
9 июня 2007
"Евраз" завершил покупку "Южкузбассугля"
" Евраз Груп С.А." 8 июня объявил о завершении сделки по покупке 50% акций ОАО "Южкузбассуголь" у его акционеров. Таким образом, "Евраз" стал полноправным собственником этой компании. Как 9 июня сообщили ИА REGNUM в компании, условия сделки не раскрываются. Вслед за объявлением компании от 25 мая о...
9 июня 2007
Горный инженер: Стыдно смотреть на полемику Тулеева и Пуликовского
Произошедшая 24 мая авария на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области, унесшая жизни 39 человек, свидетельствует о системном кризисе в угольной отрасли. Это не просто одиночная авария, так же как и на "Ульяновской", где погибли 110 человек. Такое мнение 8 июня высказал корреспонденту...
8 июня 2007
Ростехнадзор запретит системы подавления взрывов, которые использовали на двух аварийных шахтах Кузбасса
С 15 июля Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) запрещает использовать на всех шахтах России автоматические системы подавления взрыва, аналогичные тем, которые применялись на шахтах "Ульяновская" и "Юбилейная" в Кемеровской области, где в...
8 июня 2007
Ростехнадзор: в аварии на шахте "Юбилейная" виновны 35 человек
Комиссия Ростехнадзора, которая сегодня, 8 июня, провела в Новокузнецке Кемеровской области итоговое совещание по расследованию обстоятельств и причин аварии на шахте "Юбилейная" компании "Южкузбассуголь", где 24 мая при взрыве метана погибли 39 человек, установила, что к трагедии на шахте...
8 июня 2007
Губернатор Кузбасса отказался участвовать в заседании комиссии Ростехнадзора по аварии на "Юбилейной"
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отказался участвовать в сегодняшнем заключительном заседании комиссии Ростехнадзора по расследованию причин аварии на шахте "Юбилейная", где при взрыве метана 24 мая погибли 39 человек. Заседание проходит сегодня, 8 июня, в Новокузнецке. Как передает...
8 июня 2007
Комиссия Ростехнадзора: Взрыв на шахте "Юбилейная" произошел из-за замыкания (Кузбасс)
Государственная комиссия Ростехнадзора, расследующая обстоятельства и причины аварии на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области, при которой 24 мая погибли 39 человек и шестеро получили ожоги и травмы различной степени тяжести, установила, что там произошел взрыв метано-воздушной смеси...
8 июня 2007