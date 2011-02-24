Уголовное дело и отстранение от должности губернатора Амурской области
Оправдательный приговор в отношении экс-губернатора Приамурья оставлен в силе
Амурский областной суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении экс-губернатора Амурской области Леонида Короткова, оставив без удовлетворения кассационное представление областной прокуратуры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, прокуратура не согласилась с вынесенным в конце декабря...
24 февраля 2011
Амурская прокуратура требует отменить оправдательный приговор бывшему губернатору
Прокуратура Амурской области требует отменить оправдательный приговор, вынесенный 27 декабря 2010 года бывшему губернатору региона Леониду Короткову. 11 января в областной суд поступило кассационное представление на приговор Благовещенского городского суда. Гособвинитель просит отменить решение и...
11 января 2011
Суд оправдал бывшего начальника департамента здравоохранения Приамурья
Бывший начальник департамента здравоохранения Амурской области Нина Лесик невиновна в злоупотреблении должностными полномочиями. Как 10 февраля передает ИА "Амур.инфо", оправдательный приговор ей сегодня вынес Благовещенский городской суд. Материальный ущерб, нанесенный областному бюджету, ей не...
10 февраля 2010
Судебное заседание по делу бывшего губернатора Приамурья перенесено на 2 февраля
Благовещенский городской суд в начале февраля вернется к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как 25 января передает РИА PrimaMedia, первое в этом году заседание назначено на...
25 января 2010
В Приамурье начались судебные слушания по делу бывшего губернатора
29 декабря в Благовещенске Амурской области после двух с половиной лет разбирательств начались открытые слушания по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Приамурья Леонида Короткова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Как пишет ИА "Амур.инфо", по этой статье...
30 декабря 2009
В Приамурье завершились предварительные слушания по делу бывшего губернатора
В Благовещенском городском суде завершились предварительные слушания по уголовному делу бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова. Как 23 декабря передает ИА "Амур.инфо", рассмотрение дела по существу начнется уже в уходящем году. Первое открытое заседание назначено на 29 декабря. На...
24 декабря 2009
В суд переданы три уголовных дела, возбужденных в отношении бывшего губернатора Приамурья
В Амурской области переданы в суд три уголовных дела, возбужденные в отношении бывшего губернатора Приамурья Леонида Короткова по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Как 9 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе ГУ МВД РФ в Дальневосточном федеральном округе...
9 ноября 2009
Дело бывшего губернатора Приамурья опять возвращено в прокуратуру для устранения недочетов
Дело бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова снова будет возвращено в прокуратуру. Как передает РИА "Восток-Медиа", 20 августа областной суд подтвердил принятое ранее городским судом решение, согласно которому необходимо устранить ряд недочетов в обвинительном заключении. В деле...
21 августа 2009
Дело бывшего губернатора Приамурья вернулось в прокуратуру для устранения нарушений
Дело бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова вернули из суда в прокуратуру. Как 18 июня передает ИА "Амур.инфо", городской суд принял решение передать дело для устранения нарушений в обвинительном заключении. В частности, оказалось, что по одному из эпизодов в обвинительном...
18 июня 2009
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего амурского губернатора
В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова, обвиняемого в совершении трех эпизодов превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как 28 апреля сообщили корреспонденту Новости REGNUM в пресс-службе Следственного...
28 апреля 2009
В Приамурье возобновлено расследование дел, возбужденных в отношении бывшего губернатора
В Амурской области возобновлено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего губернатора Леонида Короткова. Об этом 11 сентября сообщает ИА "Амур.инфо" со ссылкой на данные следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Амурской области. Провести новое...
11 сентября 2008
С экс-губернатора Приамурья снято еще одно обвинение
Генеральная прокуратура отказалась от претензий к бывшему губернатору Амурской области Леониду Короткову по одному из эпизодов возбужденного в отношении него уголовного дела. Документы об этом поступили в Приамурье из следственного управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу...
16 июля 2007
Инвалид выкрал из аптеки свое лекарство: обзор СМИ Приамурья
Обзор СМИ Амурской области за 23-30 июня Инвалид выкрал из аптеки свое лекарство. Офицер элитной части вымогал у солдат дорогие "подарки". С бывшего амурского губернатора сняли одно обвинение. Стихия стоимостью 50 млн руб, 100 баллов по ЕГЭ набрали только трое амурчан. В Приамурье продолжаются...
30 июня 2007
В амурской тюрьме 30 заключенных вскрыли вены: обзор СМИ Приамурья
Обзор СМИ Амурской области за 2 - 9 июня В амурской тюрьме 30 заключенных вскрыли вены. Экс-губернатора Приамурья просят освободить квартиру для нового главы. Туроператоров меньше - путевки дороже. Бизнесмен за долги держал работника на цепи. 30 заключенных исправительной колонии поселка Тахтамыгда...
9 июня 2007
Футбольные полномочия экс-губернатора Приамурья принял спикер облсовета
Новым президентом футбольного клуба "Амур" стал председатель областного Совета народных депутатов, руководитель Амурского футбольного союза Олег Турков. Так решил совет учредителей клуба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-центре "Амура". Спикер областного парламента сменил на посту...
30 мая 2007
Амурские коммунисты: При назначении губернаторов мнение жителей регионов Кремль не интересует
Представители Амурского отделения КПРФ выразили недовольство итогами предварительных консультаций с лидерами региональных отделений партий по кандидатуре губернатора. Как заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM глава Благовещенского горкома партии и секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, предложенный...
30 мая 2007
Спикер облсовета Приамурья: "Лично для меня кандидатура Колесова - неожиданность"
Председатель Амурского областного совета народных депутатов Олег Турков признался, что предложение президентом кандидатуры Николая Колесова на пост главы региона лично для него стало неожиданным. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 мая, когда в облсовет факсом поступил пакет документов...
29 мая 2007
Амурский облсовет получил президентское представление на Николая Колесова
В Амурский областной совет народных депутатов 29 мая поступило письмо президента РФ с предложением наделить полномочиями губернатора Приамурья Николая Колесова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM спикер регионального Заксобрания Олег Турков, указ президента датирован 24 мая. Турков сообщил, что...
29 мая 2007
Президент предлагает Приамурью в качестве губернатора казанского единоросса
Губернатором Амурской области может стать депутат парламента Татарстана Николай Колесов. Его кандидатуру президент РФ Владимир Путин предлагает на должность главы Амурской области, сообщил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM спикер облсовета Олег Турков, оговорив, что официальные документы в...
29 мая 2007
Облизбирком Приамурья обновил состав
В Приамурье утвержден новый состав областной избирательной комиссии. Как сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсовета, половину из 14 новых членов облизбиркома утвердили региональные законодатели, остальных - и.о. губернатора. Срок полномочий избирательной комиссии истекает 3...
28 мая 2007