Кончина Мстислав Ростроповича и Кирилла Лаврова 27.04.2007
Кирилла Лаврова проводили под аплодисменты и крики "Браво!"
Под 15-минутные аплодисменты и крики "Браво!" петербуржцы проводили в последний путь художественного руководителя Большого драматического театра Кирилла Лаврова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Примерно в 16 часов 15 минут гроб с телом Кирилла Лаврова вынесли из театра. Траурную процессию...
29 апреля 2007
Тело Мстислава Ростроповича предано земле под песнопения монахов
Сегодня, 29 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича. Его тело было предано земле под песнопения хора Сретенского мужского монастыря, сообщает ВВС. "Несмотря на свою величайшую славу, он всегда оставался доступным для всех людей и...
29 апреля 2007
Больше тысячи человек пришли проститься с Кириллом Лавровым
Больше тысячи человек стоят у входа в Большой драматический театр в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, они пришли, чтобы проститься с художественным руководителем театра Кириллом Лавровым. По словам милиционеров, охраняющих общественный порядок около театра, люди начали...
29 апреля 2007
Мэр Москвы присутствовал на отпевании Мстислава Ростроповича
В храме Христа Спасителя завершилось отпевание Мстислава Ростроповича. На нем присутствовали вдова Ростроповича Галина Вишневская, родные и близкие, а также мэр Москвы Юрий Лужков. Всего на службу, которую возглавил архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, собралось около двух тысяч человек. После...
29 апреля 2007
В Москве и Санкт-Петербурге проходит отпевание Мстислава Ростроповича и Кирилла Лаврова
В ближайшее время в храме Христа Спасителя в Москве пройдет отпевание выдающегося виолончелиста и дирижёра Мстислава Ростроповича. Сегодня же, 29 апреля, в Санкт-Петербурге состоялось отпевание известного актера Кирилла Лаврова. Отпевание прошло в храме на Леушинском подворье. Похоронят актера на...
29 апреля 2007
Мстислава Ростроповича похоронят справа от могилы Бориса Ельцина
Доступ в храм Христа Спасителя, куда вчера, 28 апреля, после гражданской панихиды был доставлен гроб с телом Мстислава Ростроповича, будет открыт до 12 часов 29 апреля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоится отпевание, после чего Мстислав Ростропович будет похоронен на Новодевичьем...
29 апреля 2007
В Большом зале Московской консерватории продолжается прощание с Мстиславом Ростроповичем
В Москве в Большом зале Московской консерватории проходит церемония прощания с великим музыкантом и общественным деятелем Мстиславом Ростроповичем. Гражданская панихида закончится в 20 час., после чего гроб с телом Мстислава Ростроповича будет перевезен в храм Христа Спасителя. Доступ в храм для...
28 апреля 2007
Президент России поклонился великому виолончелисту
Президент России Владимир Путин пришел сегодня, 28 апреля, поклониться Мстиславу Ростроповичу в знаменитом Большом зале Московской консерватории, где проходит прощание с великим музыкантом, скончавшимся накануне на 81-м году жизни, сообщают "Вести". Президент подошел к вдове музыканта Галине...
28 апреля 2007
В нижегородской филармонии имени Ростроповича пройдет концерт, посвященный его памяти
В Нижегородской государственной академической филармонии, носящей имя Мстислава Ростроповича, на 40 день после смерти музыканта (5 июля) пройдет бесплатный концерт, посвященный его памяти. Как сообщили ИА REGNUM в филармонии, в этот день будет исполняться 6 симфония Чайковского. Имя Мстислава...
28 апреля 2007
В БДТ откроют Книгу памяти Кирилла Лаврова (Санкт-Петербург)
Сегодня, 28 апреля, с 17 часов в одном из храмов Санкт-Петербурга начнется прощание с народным артистом СССР, художественным руководителем Большого драматического театра Кириллом Лавровым. Прощание в храме продлится до 8 утра 29 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
28 апреля 2007
Одна из улиц Воронежа будет носить имя Ростроповича
В Воронеже появится улица Ростроповича. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель информационно-аналитического отдела мэрии Алла Холденко, глава Воронежа Борис Скрынников принял такое решение после известия о смерти великого музыканта. Пока не определено, какая улица будет носить имя...
28 апреля 2007
Патриарх выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Лаврова
В связи с кончиной Кирилла Лаврова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II выразил соболезнование творческому коллективу театра, родным и близким актера. "Будучи человеком талантливым, неординарным и деятельным, Кирилл Юрьевич прошел непростой жизненный и творческий путь. Много сил и...
28 апреля 2007
Глава Чувашии скорбит вместе с близкими Кирилла Лаврова
"Глубоко скорблю в связи с кончиной художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Кирилла Юрьевича Лаврова и выражаю искренние соболезнования близким и коллегам покойного. Имя великого артиста, выдающегося мастера сцены и кино навсегда останется в нашей памяти"...
28 апреля 2007
Карабахский музыкант: "Ростропович был наделен лучшими человеческими качествами"
Своим мнением о Мстиславе Ростроповиче делится преподаватель теории и истории музыки Степанакертского музыкального училища Сусанна Агаджанян. "Мстислав Ростропович - один из лучших музыкантов нашей современности, прекрасный виолончелист, сыгравший классические и современные произведения...
28 апреля 2007
Президент Азербайджана примет участие в церемонии похорон Мстислава Ростроповича
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 28 апреля отправится в Москву для участия в церемонии похорон всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Азербайджана. Похороны состоятся 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Ростропович будет...
28 апреля 2007
Путин: Мир потерял великого музыканта и гуманиста
28 апреля президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Мстислава Ростроповича. По данным пресс-сдужбы Кремля, в телеграмме, в частности, говорится: "Сегодня вы потеряли самого дорогого и близкого человека, а Россия, весь мир - великого музыканта и гуманиста". Ростропович -...
28 апреля 2007
Ростропович будет похоронен рядом с первым президентом России
28 апреля в Москве прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся 27 апреля на 81-м году жизни. Панихида пройдет в Большом зале Московской консерватории, после чего его перевезут в храм Христа Спасителя. Похороны состоятся 29 апреля на Новодевичьем кладбище...
28 апреля 2007
Скончался Кирилл Лавров: биографическая справка
В Санкт-Петербурге скончался знаменитый артист театра и кино Кирилл Лавров. Ему был 81 год. Последние месяцы он болел, но продолжал руководить Большим драматическим театром и выходить на сцену. Похороны пройдут на Богословском кладбище 29 апреля. Кирилл Юрьевич Лавров родился в 1925 г. в семье...
28 апреля 2007
Важа Азарашвили: Смерть Мстислава Ростроповича - это огромная утрата для всего музыкального мира
"Смерть Мстислава Ростроповича - это огромная утрата для всего музыкального мира", - заявил ИА REGNUM известный композитор, председатель Союза композиторов Грузии Важа Азарашвили. "Это был феноменальный музыкант, великолепный виолончелист, пианист, а также дирижер. Многие композиторы, в том числе...
27 апреля 2007
Армянский композитор: Мстислав Ростропович - необыкновенный человек, который не имел себе равных
"Мне очень нелегко говорить, потому что я потерял необыкновенного, родного человека, который не имел себе равных". Так начал разговор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM известный армянский композитор Эдуард Мирзоян о своем близком друге Мстиславе Ростроповиче. По словам Эдуард Мирзояна, его...
27 апреля 2007