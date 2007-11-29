Смерть первого президента России Бориса Ельцина
Уральскому техническому университету могут присвоить имя Бориса Ельцина (Екатеринбург)
Больше половины преподавателей и сотрудников Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ) поддержали присовение вузу имени первого президента РФ Бориса Ельцина. Как сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM в УГТУ-УПИ, опрос проводился в конце октября 2007 года. Вдова...
29 ноября 2007
Наина Ельцина поддержала идею присвоения Уральскому техуниверситету имени первого президента России
Семья первого президента России Бориса Ельцина никогда не выступала инициатором создания памятников первого президента России. Об этом 8 ноября в Екатеринбурге заявила вдова Бориса Ельцина - Наина Ельцина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она также опровергла информацию о том, что ее семья...
8 ноября 2007
На родине первого президента России Ельцина появилась улица его имени
На малой родине первого президента России - в поселке Бутка Свердловской области - теперь есть улица Ельцина. Раньше она носила имя Карла Маркса. Однако почти все жители поселка проголосовали за переименование. Решение вступило в силу, и на торжественной церемонии старые таблички заменили на новые...
25 октября 2007
На Камчатке будет открыт филиал Президентской библиотеки им. Ельцина
По распоряжению губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого создан оргкомитет для содействия созданию и развитию Камчатского регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе главы региона. Камчатский Центр...
10 октября 2007
Филиал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина появится в Алтайском крае
Вице-губернатор Николай Черепанов возглавил рабочую группу по организации филиала в Алтайском крае Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, создаваемой по распоряжению президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 10 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
10 сентября 2007
В Тюмени открывается региональный центр президентской библиотеки имени Ельцина
Вопросы о подготовке концепции президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, о разработке ее структуры и состава основных функциональных подразделений, о финансировании работ по созданию библиотеки обсудят 19 июля на первом заседании организационного комитета по созданию президентской библиотеки...
19 июля 2007
Имя Бориса Ельцина, скорее всего, получит Уральский государственный технический университет (Екатеринбург)
Переименование Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ) в Екатеринбурге - наиболее приемлемый вариант увековечить память Бориса Ельцина. Так считает вдова первого президента России Наина Ельцина. 4 июля она встречалась с однокурсниками Бориса Ельцина, которые учились вместе...
4 июля 2007
В Екатеринбурге появится филиал президентской библиотеки имени Бориса Ельцина
Екатеринбургская библиотека Белинского станет филиалом президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. По распоряжению президента РФ Владимира Путина книгохранилище разместится в здании синода в Санкт-Петербурге, и будет иметь филиалы по всей стране. "На Урале это будет Белинка", - сказала 20 июня...
20 июня 2007
Владимир Путин выразил соболезнования Наине Ельциной
Панихиду по Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище Москвы провел на сороковой день после кончины первого президента России патриарх Алексий II. На заупокойной службе присутствовали около 100 человек. После панихиды патриарх побеседовал с семьей Ельциных, а также с Галиной Вишневской. Наина Ельцина...
1 июня 2007
Во Владимире почтили память Бориса Ельцина
1 июня на Соборной площади прошла гражданская акция памяти первого президента России Бориса Ельцина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ней приняли первый мэр города Владимира Игорь Шамов, член ревизионной комиссии СПС Сергей Казаков, главный редактор газеты "Молва" Евгений Скляров, председатель...
1 июня 2007
В Екатеринбурге пройдет панихида по Борису Ельцину
Панихида по первому президенту России Борису Ельцину пройдет 1 июня в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, она состоится в полдень. До этого в Уральском центре Бориса Ельцина будет представлена книга, посвященная годам студенчества бывшего главы...
1 июня 2007
В Екатеринбурге представят книгу о первом президенте России Борисе Ельцине
На 40-й день со дня смерти Бориса Ельцина в Екатеринбурге пройдет панихида и будет представлена книга о первом президенте России, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в уральском центре Ельцина. 1 июня в 10.00 по местному времени (8.00 мск) на улице Коминтерна 16 соберутся однокурсники Ельцина...
31 мая 2007
Екатеринбургский аэропорт может получить имя Бориса Ельцина
Найти адекватный формат увековечения памяти первого президента России Бориса Ельцина на Урале будет довольно сложно. Об этом 29 мая заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге член Совфеда Геннадий Бурбулис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Бурбулиса, не стоит следовать бессодержательным...
29 мая 2007
"Ельцинбурга не будет": обзор прессы Свердловской области
Обзор СМИ Свердловской области с 22 по 25 мая 2007 года. 23 мая газета "Коммерсант" пишет о том, что тендер на строительство первого квартала в районе "Академический" выиграла крупнейшая европейская компания из Австрии Strabag AG ( Страбаг Эй Джи). По договору, заключенному с " Реновой Строй Групп"...
28 мая 2007
В Свердловской области создана комиссия по увековечению памяти Бориса Ельцина
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 17 мая подписал Указ о создании комиссии по увековечению памяти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики губернатора. В состав комиссии вошли главы религиозных...
17 мая 2007
Пресс-служба владимирского горсовета: Об улице Ельцина говорить рано
16 мая депутат Дмитрий Кушпита на заседании владимирского горсовета предложил назвать одну из новых улиц города в честь первого президента Бориса Ельцина, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пресс-служба горсовета распространила экспресс-комментарий по данному поводу: "На сегодняшний день это не...
16 мая 2007
Во Владимире может появиться улица Ельцина
16 мая на заседании владимирского городского Совета народных депутатов председатель местного отделения партии "Яблоко" Дмитрий Кушпита зачитал обращение к главе города и депутатам горсовета с предложением "назвать одну из улиц Владимира, являющегося колыбелью российской государственности, именем...
16 мая 2007
Мэрия Екатеринбурга знает, как увековечить память Бориса Ельцина
Рабочая комиссия мэрии Екатеринбурга приняла решение о том, как увековечить в городе память Бориса Ельцина. Однако глава пресс-службы мэра Константин Пудов сообщил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, что пока не готов раскрыть тайну. "Сначала власти города хотят посоветоваться с семьей первого...
16 мая 2007
Командиру Егорова и Кантарии компенсировали историческую несправедливость: Обзор ростовских СМИ
Обзор ростовских СМИ за 2-7 мая Политика Газета "Город N" в публикации "Ельцин как зеркало донской "самостийности"" (16(724) за 25 апреля - 2 мая) размышляет над становлением региональной элиты на Дону. Как пишет ""Город N", "весь процесс становления местной политической элиты в 1990 - е происходил...
7 мая 2007
Путин решил подружить своего преемника с Кадыровым? Обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 15 по 30 апреля 2007 года "На прошлой неделе произошло знаковое событие, оказавшееся вытесненным на периферию общественного внимания", - так " Чеченское общество " в статье "Медведев - Кадыров: начало большой дружбы?" охарактеризовало визит первого вице-премьера Российской...
5 мая 2007