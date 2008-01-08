«Дело Александра Тихонова»
Международный союз биатлонистов продолжает расследование "дела Тихонова"
Доклад юридической комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), посвященный обстоятельствам дела об амнистии после признания виновным в подстрекательстве к убийству губернатора Кемеровской области Амана Тулеева президента Союза биатлонистов России, первого вице-президента IBU, четырехкратного...
8 января 2008
"Дело Тихонова" передано в юридический комитет Международного союза биатлонистов
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU), президент Союза биатлонистов России четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов 10 ноября выступил на исполкоме IBU в Вене с докладом об обстоятельствах уголовного дела и решения суда, согласно которому Тихонов был признан...
12 ноября 2007
Александр Тихонов намерен готовиться к Олимпиаде-2014 в Сочи
23 июля четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признан виновным в подготовке покушения на Амана Тулеева - губернатора Кемеровской области. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству по найму и вынесли ему приговор по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к...
24 июля 2007
Биатлонист Александр Тихонов ожидал худшей участи
23 июля в Новосибирске завершился судебный процесс по делу Александра Тихонова. Председатель союза биатлонистов РФ признан виновным в подготовке покушения на Амана Тулеева - губернатора Кемеровской области. Суд признал Тихонова виновным по статьям, предусматривающим наказание за подстрекательство к...
23 июля 2007
Тягачев: Завтра жду Тихонова у себя в кабинете, впереди много работы
Сегодня, 23 июля, Новосибирский областной суд признал четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону, президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихонова осудили на...
23 июля 2007
Олимпийский чемпион осужден и амнистирован (Новосибирск)
В Новосибирске суд рассматрел дело известного спортсмена Александра Тихонова, которого обвиняют в организации в 2000 году покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. По данным следствия, четырехкратный олимпийский чемпион мог играть роль посредника. Заказчиком покушения...
23 июля 2007
Новосибирский судья назначил дату приговора по делу Александра Тихонова
Приговор по делу президента Союза биатлонистов России Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, будет оглашен 23 июля в новосибирском областном суде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля сообщил судья Олег Ефимов...
6 июля 2007
Оглашение приговора по делу Александра Тихонова перенесено на начало июля (Новосибирск)
Олимпийский чемпион Александр Тихонов не собирается приезжать на оглашение приговора в Новосибирск 27 июня. Об этом 26 июня он сообщил корреспонденту ИА REGNUM. "Оглашение приговора перенесли на начало июля, вроде бы по причине загруженности судьи, - сказал Александр Тихонов. - Точную дату я не...
26 июня 2007
27 июня огласят приговор по делу олимпийского чемпиона Александра Тихонова
27 июня в Новосибирском областном суде будет вынесен приговор по делу президента Союза биатлонистов России Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как корреспонденту ИА REGNUM 26 июня сообщил судья Олег Ефимов...
26 июня 2007
"Новосибирская прокуратура проверит городских интернет-провайдеров на лояльность": обзор новосибирских СМИ
Обзор прессы Новосибирской области за 27 мая - 1 июня Новосибирские единороссы определились с "локомотивами" на выборах в Госдуму. Переход спикера новосибирского горсовета в нижнюю палату российского парламента может спровоцировать жесткую конфронтацию среди местных депутатов. По мнению...
1 июня 2007
Прокурор потребовал пять лет для обвиняемого в покушении на Тулеева
Государственный обвинитель потребовал приговорить к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима известного биатлониста Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом 31 мая сообщают Вести.Ru. Выступая в...
31 мая 2007
Судебные заседания по делу Тихонова продолжатся в конце мая (Новосибирск)
Дело олимпийского чемпиона, президента Союза биатлонистов России Александра Тихонова продолжат рассматривать в Новосибирском областном суде 29 мая в 10:30 по местному времени (7:30 мск). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая сообщили в канцелярии по уголовным делам 1-ой инстанции. В ходе...
21 мая 2007
Экс-помощник Тулеева рассказал о возможных мотивах покушения на губернатора Кузбасса
В новосибирском областном суде продолжается процесс по делу Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 мая свидетельские показания давал Александр Копытов, который с 1999 по...
16 мая 2007
Брат Александра Тихонова о покушении на Тулеева: "Весь заказ от начала до конца придуман мной"
14 мая в новосибирском областном суде продолжилось рассмотрение по существу дела Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после непродолжительных показаний, которые давал...
14 мая 2007
Заседание по делу Александра Тихонова перенесли на май (Новосибирск)
20 апреля в Новосибирском областном суде продолжилось рассмотрение по существу дела Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из 9 заявленных на этот день свидетелей в суд...
20 апреля 2007
Тулеева хотели взорвать в самолете: репортаж с заседания суда по делу Тихонова
19 апреля в 10:30 местного времени (7:30 мск) в новосибирском областном суде продолжилось слушание по существу дела Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе судебного...
19 апреля 2007
Дело Александра Тихонова рассмотрит единоличный судья (Новосибирск)
28 марта в новосибирском областном суде определен порядок судопроизводства по делу олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь кемеровского губернатора Амана Тулеева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе предварительных слушаний выбор...
28 марта 2007
В новосибирском облсуде возобновятся слушания по делу Тихонова
В среду, 28 марта, в новосибирском областном суде начнутся предварительные слушания по делу олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в подстрекательстве к посягательству на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как 26 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил судья Олег...
26 марта 2007
В преддверии суда над президентом Союза биатлонистов России Новосибирск украсили билбордами с его изображением: обзор новосибирской прессы
Обзор прессы Новосибирской области за 26 февраля - 2 марта В преддверии суда над Александром Тихоновым в Новосибирске появились билборды с изображением олимпийского чемпиона. Новосибирского парламентария Николая Мочалина хотели исключить из рядов " Единой России " за поддержку своей помощницы Ирины...
2 марта 2007
Редактор спортивной газеты: "Дело Тихонова приводит к бардаку в российском биатлоне"
Уголовный процесс в отношении олимпийского чемпиона Александра Тихонова негативно влияет на развитие биатлона в стране. Возглавляя Союз биатлонистов России, он не имеет полноценной картины того, что происходит в этом виде спорта и не всегда способен принимать верные решения. Об этом корреспонденту...
29 января 2007