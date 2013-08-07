Чемпионат Европы по футболу на Украине и в Польше 2012 г.
"Можно ли еще сильнее ухудшить имидж Украины?": эксперты о галицко-донецком конфликте вокруг Евро-2012
На Украине в самом разгаре конфликт между галицким и донецким бизнесом. Так, строительные компании из Западной Украины намерены пикетировать аэропорт "Львов", требуя от генподрядчика "Донецкая строительная компания" рассчитаться за строительные работы, проведенные в рамках подготовки к Евро-2012...
7 августа 2013
Бизнес-конфликт Галичины и Донецка: кто кому должен за подготовку к Евро-2012
Предприниматели Львовской и Ивано-Франковской областей Украины настроены пикетировать международный аэропорт "Львов", требуя от донецкого генподрядчика расчета за работу при строительстве аэропорта в рамках подготовки к Евро-2012, пишет 5 августа "Немецкая волна". Как говорится в материале, со...
6 августа 2013
Украина намерена добиться права на проведение Олимпиийских игр в 2022 году
Украина намерена участвовать в конкурсе на право проведения зимних Олимпийских игр в 2022 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства, заявил 27 июня во Львове на первом заседании по подготовке заявки на получение права проведения в 2022 году зимней...
27 июня 2013
Донецкий губернатор отказался давать совет Львову по эффективному использованию стадиона
Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий отказался давать советы львовским властям по эффективному использованию стадиона "Арена Львов". Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 1 апреля, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM. "Совет коллегам я...
1 апреля 2013
Львовский чиновник: Заявления о разборе нового стадиона на стройматериалы - абсурд (Украина)
Во Львовской областной государственной администрации (ОГА) признают, что с функционированием стадиона "Арена Львов" есть проблемы, однако расценивают заявления о том, что стадион могут разобрать на строительные материалы как абсурдные. Об этом 30 марта в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во...
30 марта 2013
Львовский политолог: Строительство нового стадиона к Евро-2012 - преступление местной власти
"Решение Львовского городского совета о строительстве нового стадиона к Евро-2012 в обход местного футбольного клуба ФК "Карпаты" было один из самых противоречивых решений местной власти", - заявил 28 марта в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во Львове львовский политолог Юрий Шведа. По словам...
28 марта 2013
Донецкий экономист: Разбирать стадион во Львове - это неверное решение
"Львовским властям необходимо эффективнее работать над развитием и коммерческим использованием стадиона "Арена Львов", поскольку этот стратегический объект может дать серьезный стимул для развития города", - заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM 28 марта донецкий экономист Юрий Макогон...
28 марта 2013
Жизнь после Евро-2012: Новый стадион во Львове могут разобрать на стройматериалы
"26 марта на стадионе "Арена Львов" состоялся матч между молодежными сборными Украины и Польши. Этот поединок отложил на несколько дней отключения электроэнергии спортивной арене из-за долгов перед " Львовоблэнерго ". С 1 января государство прекратило финансирование стадиона, построенного к...
27 марта 2013
Премьер Украины: Мы "подарили" Львову стадион, а они не могут им распорядиться
"Львовский аэропорт и стадион строились на перспективу, и в ближайшее время они будут загружены", - заявил на пресс-конференции сегодня, 19 марта, премьер-министр Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос о недостаточной загруженности построенных во Львове для Евро-2012 аэропорта и стадиона...
19 марта 2013
Донецк до сих пор не может расплатиться за подготовку к Евро-2012
"В 2013 году власти Донецка не смогут рассчитаться с кредитом, выделенным на закупку транспорта в рамках подготовки к Евро-2012", - заявил сегодня, 5 марта, на пресс-конференции мэр Донецка Александр Лукьянченко, передает корреспондент ИА REGNUM. Городской глава напомнил, что согласно программе...
5 марта 2013
Мишель Платини: "Я очень горжусь Евро-2012"
Президент УЕФА Мишель Платини посетил с официальным визитом Польшу, где провел рабочую встречу с президентом страны Брониславом Коморовским. Напомним, что Польша и Украина провели Евро-2012. "Польша и Украина сделали все от них зависящее, дабы провести успешный турнир, - цитирует Платини...
18 февраля 2013
Украина: итоги-2012 и вызовы-2013: "житница" Китая, раб МВФ, "Веймарская республика", умирающая ГТС и грядущий бунт
Кардинальная смена структуры исполнительной власти, новый парламент, в котором впервые за время независимости Украины представлена ультраправая политическая сила - "Свобода", нарастающий как снежный ком социально-экономический кризис, фактическая внешнеполитическая изоляция для украинских лидеров...
15 января 2013
РФС выплатит футболистам сборной России премиальные за Евро-2012
Задолженность по премиальным игрокам сборной России за выступление на Евро-2012 будут выплачены до 10 октября, сообщает "Советский спорт". Деньги получат футболисты, тренеры, а также административный штаб команды. Премиальные за победу над сборной Чехии составили 30 тысяч евро, за ничью с Польшей -...
10 октября 2012
Лучано Спаллетти: "Мы заложили первый камень построения того "Зенита", который я хочу видеть"
Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти после домашнего поражения в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Милана" (2:3) заявил, что его команде не повезло. Напомним, что в дебюте встречи "Зенит" пропустил два гола, однако затем усилиями Халка и Романа Широкова восстановил...
4 октября 2012
Самюэль Это'О: "Очень расстроился, когда сборная России не вышла из группы на Евро-2012"
Камерунский форвард "Анжи" (Махачкала) Самюэль Это'О признался, что очень расстроился, когда сборная России не сумела выйти из группы на Евро-2012. "Я играю в России, живу здесь, поэтому, конечно, слежу за выступлениями национальной сборной этой страны. Был недавно на матче против Кот-д'Ивуара...
29 августа 2012
Янукович надеется провести чемпионат мира по футболу на Украине
Виктор Янукович надеется, что в перспективе Украина примет один из чемпионатов мира по футболу. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского президента, он заявил 28 августа после встречи с президентом УЕФА Мишелем Платини. "Мы уже мечтаем, что когда-нибудь состоится...
28 августа 2012
Вячеслав Малафеев приостановил карьеру в сборной России
Вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев принял решение временно приостановить свою карьеру в сборной России. Футболист сообщил об этом исполняющему обязанности президента РФС Никите Симоняну и главному тренеру национальной дружины Фабио Капелло. Малафеев объяснил свое решение тем, что...
28 августа 2012
Лукашенко поздравил Януковича
Александр Лукашенко поздравил президента Украины Виктора Януковича с Днем Независимости, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. По мнению Лукашенко, белорусско-украинские отношения приобрели поистине стратегический характер за годы суверенитета двух постсоветских республик, однако потенциал...
24 августа 2012
Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис: "Я выстрадал Евро-2012"
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Григорий Суркис прокомментировал заявление известного российского футбольного функционера Вячеслава Колоскова о том, что Евро-2012 достался Украине в первую очередь благодаря усилиям главы ФФУ. "Мне очень приятно слышать подобную оценку от своего друга и...
17 августа 2012
Андрей Аршавин: "Я старался абстрагироваться и играть"
Форвард сборной России Андрей Аршавин, вышедший на замену во втором тайме товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (1:1), заявил, что он старался не обращать внимания на свист болельщиков в его адрес. "Во-первых, нам противостоял сильный соперник. Периодами мы в атаке показывали тот футбол, который от...
16 августа 2012