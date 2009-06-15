Похищение и убийство 5-летней девочки в Красноярске
Следствие по делу об убийстве Полины Мальковой вновь продлено (Красноярск)
Срок предварительного расследования уголовного дела по факту убийства Полины Мальковой продлен до 24 сентября 2009 года в связи с тем, что производство следственных действий к настоящему моменту не завершено. Об этом ИА REGNUM Новости 15 июня сообщили в Следственном управлении Следственного...
15 июня 2009
Дата суда по делу убийцы Полины Мальковой всё еще не определена
Дата суда по делу об убийстве Полины Мальковой всё еще не определена. Как рассказала 4 августа ИА REGNUM-KNews инспектор по связям со СМИ следственного управления следственного комитета при прокуратуре Красноярского края Ольга Шаманская, обвиняемый в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки до сих...
4 августа 2008
Подозреваемый в изнасиловании восьмилетней девочки в Красноярске признан невменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемым подозреваемого в нападении на восьмилетнюю девочку в Кировском районе Красноярска в январе 2008 года, сообщил источник в правоохранительных органах. Следственное управление получило заключение экспертизы, которая признала, что подозреваемый не...
11 апреля 2008
Глава красноярского ГУВД наградил милиционеров, раскрывших убийство Полины Мальковой
Начальник ГУВД Красноярского края Александр Горовой 9 апреля наградил восьмерых милиционеров, участвовавших в раскрытии убийства Полины Мальковой. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, за высокий профессионализм почетные грамоты получили майор милиции, сотрудник УБОП ГУВД по Красноярскому...
9 апреля 2008
Обвиняемый в убийстве Полины Мальковой переведен в СИЗО
Обвиняемый в убийстве и изнасиловании пятилетней Полины Мальковой в марте прошлого года в Красноярске и в изнасиловании еще одной малолетней девочки в декабре 2006 года переведен из изолятора временного содержания ГУВД Красноярского края в СИЗО-1 ГУФСИН края, сообщила пресс-секретарь ГУФСИН...
8 апреля 2008
Суд по делу Полины Мальковой состоится летом (Красноярск)
Следствие 1 апреля предъявило официальное обвинение подозреваемому в действиях насильственного характера, изнасиловании и убийстве пятилетней Полины Мальковой и изнасиловании еще одной малолетней девочки в декабре 2006 года в Кировском районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщила старший...
1 апреля 2008
Подозреваемому в убийстве Полины Мальковой сегодня предъявят обвинение (Красноярск)
Подозреваемому в изнасиловании и убийстве пятилетней Полины Мальковой в марте 2007 года в Красноярске 1 апреля предъявят официальное обвинение. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщили в следственном управлении Следственного комитета при краевой прокуратуре. Напомним, девочка пропала из двора своего дома...
1 апреля 2008
Подозреваемый в убийстве Полины Мальковой заявил, что девочка добровольно пошла к нему в гости (Красноярск)
Погибшая год назад в Красноярске Полина Малькова ушла с чужим мужчиной из двора собственного дома добровольно. Такие показания дает задержанный по подозрению в совершении этого преступления, рассказал 26 марта на встрече с журналистами начальник следственного управления Следственного комитета при...
26 марта 2008
Подозреваемый в убийстве Полины Мальковой сознался в изнасиловании
Житель Красноярска, задержанный по подозрению в убийстве 5-летней Полины Мальковой, сознался в изнасиловании еще одной девочки. По данным Следственного комитета при прокуратуре, это преступление мужчина совершил, по его словам, в декабре 2006 г. Задержанный арестован судом в рамках уголовного дела...
26 марта 2008
Подозреваемый в убийстве Полины Мальковой рассказал обстоятельства дела
Подозреваемый в убийстве пятилетней Полины Мальковой назвал дату гибели девочки - 19 марта 2007 года, сообщил источник в Следственном комитете при прокуратуре РФ по Красноярскому краю. 26 марта в ходе следственных действий подозреваемый назвал дату гибели ребенка. По его словам, он убил Полину в...
26 марта 2008
Суд вынес решение об аресте подозреваемого в убийстве Полины Мальковой (Красноярск)
В Красноярске суд 26 марта вынес решение об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве Полины Мальковой, сроком на 2 месяца. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщил источник в следственном управлении. Напомним, 24 марта по подозрению в совершении похищения и убийства девочки был задержан мужчина 1973 года...
26 марта 2008
Подозреваемый должен был сидеть в тюрьме в момент убийства Полины Мальковой
Задержанный по подозрению в убийстве пятилетней Полины Мальковой подозревается в совершении изнасилования еще одной несовершеннолетней в декабре 2006 года, сообщил журналистам начальник ГУВД Красноярского края Александр Горовой. У следователей нет сомнений в причастности этого человека к...
25 марта 2008
Подозреваемого в убийстве Полины Мальковой вычислили по ДНК
Правоохранительные органы Красноярска объявили о раскрытии убийства 5-летней девочки, погибшей в марте 2007 г. Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 30-37 лет. Известно, что ранее он был судим за изнасилование несовершеннолетней. По имеющимся данным...
25 марта 2008
Подозреваемый в убийстве Полины Мальковой уже был судим за изнасилование несовершеннолетней (Красноярск)
Подозреваемый в убийстве пятилетней Полины Мальковой задержан на основании экспертизы ДНК. Как сообщил источник в правоохранительных органах края, задержанный 1973 года рождения и ранее уже был судим за изнасилование несовершеннолетней девочки. Отметим, что старший помощник руководителя...
25 марта 2008
Раскрыто убийство Полины Мальковой (Красноярск)
Убийство пятилетней Полины Мальковой, которое произошло в Красноярске год назад, раскрыто, сообщил ИА REGNUM-KNews источник в Следственном комитете при прокуратуре РФ. По данным источника, это произошло 24 марта. Подробную информацию в правоохранительных органах обещали обнародовать в конце дня...
25 марта 2008
Следствие по делу Полины Мальковой продолжается (Красноярск)
Следствие по делу об убийстве пятилетней Полины Мальковой в Красноярске продолжается. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, об этом 11 марта сообщил начальник экспертно-криминалистического центра ГУВД по краю Сергей Колесников в ходе пресс-конференции. "Наше оборудование и сейчас...
11 марта 2008
ГУВД: В деле Полины Мальковой резко сузился круг подозреваемых (Красноярск)
Расследование убийства 5-летней Полины Мальковой продолжается. Об этом сообщил начальник ГУВД по Красноярскому краю Александр Горовой в ходе пресс-конференции 18 января. "Я не могу комментировать стадию расследования, однако скажу, что определенные результаты, которые были достигнуты еще в сентябре...
18 января 2008
В прокуратуре опровергли слухи о том, что убийцу красноярской девочки ищут в Подмосковье
Информация о том, что убийцу пятилетней Полины Мальковой ищут в Подмосковье, не соответствует действительности. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, об этом 19 апреля журналистам заявила старший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко. По ее словам, следствие по делу об...
19 апреля 2007
Распространен портрет предполагаемого убийцы Полины Мальковой (Красноярск)
Прокуратура Красноярского края распространила портрет предполагаемого убийцы Полины Мальковой. Как стало известно ИА REGNUM-KNews, он нарисован со слов двух возможных очевидцев двумя разными художниками. В итоге следователи располагают двумя изображениями, которые имеют определенное сходство...
19 апреля 2007
Нашедшие труп Полины Мальковой получат вознаграждение
500 тыс. рублей за информацию о местонахождении пропавшей Полины Мальковой будут выплачены. Как сообщил 5 апреля глава Красноярска Петр Пимашков, мэрия ждет окончательного заключения прокуратуры по уголовному делу. После этого 500 тыс. рублей будут выплачены, как и было обещано. Напомним, 27 марта...
5 апреля 2007