"Дело Курочкина"
Секретариат Ющенко обещает "отработать убийство Курочкина по внешним каналам"
Украина обещает "отработать с Россией" ситуацию с убийством в Киевском суде российского бизнесмена Максима Курочкина "соответствующим образом согласно требованиям современного международного права". Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве, заявил сегодня, 28 марта, заместитель главы...
28 марта 2007
Блок Тимошенко требует немедленной отставки министра внутренних дел Украины
Блок Юлии Тимошенко БЮТ требует немедленной отставки министра внутренних дел Василия Цушко в связи с тем, что министр не располагает информацией о совершенном в Киеве циничном преступлении. Об этом готовится в сообщении пресс-службе блока, которое поступило в распоряжение корреспондента ИА REGNUM в...
28 марта 2007
У Януковича есть своя версия убийства Курочкина
Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает, что убийство российского бизнесмена Максима Курочкина не имеет политических мотивов и связано с конфликтом в бизнесе. Об этом он заявил сегодня, 28 марта, в комментарии журналистам, - передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Я всё же считаю, что...
28 марта 2007
Янукович не склонен отправлять в отставку главу МВД Украины
Премьер-министр Украины Виктор Янукович не отвечает на вопрос журналистов о возможной отставке министра внутренних дел Василия Цушко в связи с убийством российского бизнесмена Максима Курочкина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве сегодня, 28 марта, выслушав этот вопрос глава украинского...
28 марта 2007
МВД Украины рассматривает несколько версий убийства Курочкина, но не политическую
Министерство внутренних дел Украины рассматривает несколько версий о мотивах убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, кроме политической. Об этом сегодня, 28 марта, на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Николай Купянский, - сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "У нас...
28 марта 2007
Глава МВД Украины отказывается комментировать убийство Курочкина ввиду пребывания на больничном
Министр внутренних дел Украины Василий Цушко отказался комментировать вчерашнее убийство российского бизнесмена Максима Курочкина и ход его расследования журналистам перед сегодняшним заседанием Кабинета министров. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, глава ведомства заявил: "В это время я...
28 марта 2007
Курочкина убил бывший работник спецподразделений: источник
Российского бизнесмена Максима Курочкина убил бывший работник спецподразделений. Такое мнение выражает украинский канал НТН со ссылкой на собственный источник. По информации источника, в российского бизнесмена стреляли через окно с расстояния 400 м, пуля попала прямо в сердце. Винтовку, из которой...
28 марта 2007
Депутат Верховной рады: В смерти Курочкина полностью виновата украинская милиция
Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, депутат фракции блока " Наша Украина " Владимир Стретович считает, что в смерти российского бизнесмена Максима Курочкина полностью виновата украинская милиция. Такое заявление он сделал...
28 марта 2007
По факту убийства российского бизнесмена возбуждено дело (Украина)
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту преднамеренного убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, сообщает " Эхо Москвы ". Как уже сообщало ИА REGNUM, Максим Курочкин был убит 27 марта в помещении Святошинского районного суда Киева. По данным милиции, снайпером было совершено 2...
28 марта 2007
"А ведь Ющенко предупреждал Януковича": секретариат президента Украины комментирует убийство Курочкина
Сегодняшнее заказное убийство в районном суде Киева подсудимого Максима Курочкина в очередной раз подтвердило, что в последнее время криминалитет в нашей стране чувствует себя все свободнее и действует все наглее. Об этом заявил журналистам сегодня, 27 марта, глава секретариата президента Украины...
27 марта 2007
Черномырдин возмущён "беспрецедентным убийством прямо в украинском суде"
Посол Российской Федерации на Украине Виктор Черномырдин считает "беспрецендентным случаем" убийство российского бизнесмена Максима Курочкина прямо на территории украинского суда и заявляет, что украинские власти должны разобраться в произошедшем. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM в...
27 марта 2007
Блок Тимошенко возложил ответственность за убийство Курочкина на правительство Януковича
Блок Юлии Тимошенко БЮТ требует от правительства Виктора Януковича и представителей правоохранительных органов найти виновников циничного убийства российского бизнесмена Максима Курочкина практически в помещении украинского суда и привлечь их к ответственности. Об этом говорится в заявлении БЮТ...
27 марта 2007
Курочкина застрелил снайпер с чердака многоэтажного дома напротив здания суда (Украина)
Российский бизнесмен Максим Курочкин был застрелен снайпером, который располагался на чердаке жилого многоэтажного дома напротив здания Святошинского районного суда Киева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве с места событий, такова предварительные оценки правоохранителей. Место, где был...
27 марта 2007
В Киеве убит российский бизнесмен Максим Курочкин
Российский бизнесмен Максим Курочкин был убит сегодня, 27 марта, в помещении Святошинского районного суда Киева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, по данным милиции, проводящей следствие, снайпером было совершено 2 выстрела, одним из которых был ранен сотрудник конвоя, а вторым убит сам...
27 марта 2007
Российский бизнесмен Максим Курочкин объявил себя в украинском суде "сыном Бога"
Святошинский районный суд Киева перенес начало рассмотрения дела российского бизнесмена Максима Курочкина по сути на 27 марта в связи с нарушением подсудимым дисциплины во время судебного заседания сегодня, 21 марта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, на требование судьи представиться...
21 марта 2007
Друзья Максима Курочкина материально помогли киевскому СИЗО
Лукьяновскому СИЗО в Киеве сторонниками российского бизнесмена Максима Курочкина перечислена благотворительная помощь в сумме 125 тысяч гривен ($25 тыс.). Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, на пресс-конференции 26 декабря заявил глава государственного департамента по вопросам...
27 декабря 2006
В Днепропетровске расстрелян директор центрального рынка (Украина)
В ночь с 15 на 16 декабря в Днепропетровске (Украина) расстрелян председатель правления ОАО "Днепропетровский центральный рынок" Владимир Воробьев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию центра связей с общественностью УМВД в Днепропетровской области, Владимир Воробьев был...
16 декабря 2006
Генеральная прокуратура Украины справится с рейдерами без помощи законодателей
Одной из самых серьезных проблем на сегодняшний день на Украине, по мнению генерального прокурора Александра Медведько, является рейдерство. Об этом сегодня, 15 декабря он заявил, выступая перед журналистами в Донецке. "Сегодня в государстве действуют организованные группы, которые используют...
15 декабря 2006
Генпрокурор Украины не видит разницы между делом экс-губернатора и убийством старушки
Генеральная прокуратура Украины доведет до суда все резонансные дела. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил, как передает корреспондент ИА REGNUM, генеральный прокурор Украины Александр Медведько. Речь шла о делах экс-главы Сумской областной государственной администрации Владимира Щербаня...
15 декабря 2006
Уголовное дело против Курочкина находится на Украине в ведении МВД: генеральный прокурор Украины
Генеральная прокуратура Украины не намерена брать в свое производство дело российского бизнесмена Максима Курочкина, хоть об этом и просят его адвокаты. Об этом сообщил сегодня, 28 ноября, на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Александр Медведько, - сообщает корреспондент ИА REGNUM в...
28 ноября 2006