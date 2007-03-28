"Дело Луценко"
"Возврат наградного оружия - это унижение": народный депутат Украины Давид Жвания
"Уголовное дело, возбужденное прокуратурой против лидера "Народной самообороны" Юрия Луценко, надуманно", - заявил 27 марта на пресс-конференции народный депутат Украины Давид Жвания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он пояснил, что суд принял решение о прекращении уголовного дела, потому что...
28 марта 2007
Экс-главу МВД Украины Юрия Луценко оправдал суд - прокуратура подаёт апелляцию
Подольский районный суд Киева удовлетворил жалобу экс-министра внутренних дел, лидера общественного движения "Народная самооборона" Юрия Луценко на постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении относительно него уголовного дела за злоупотребление служебным положением. Об этом сегодня, 27...
27 марта 2007
Во Львове не прекращаются пикеты на поддержку Юрия Луценко (Украина)
Уже третий день подряд около 30 представителей координационного совета общественного движения " Народная самооборона " пикетируют прокуратуру Львовской области Украины, выражая против возбуждения уголовного дела в отношении своего лидера, экс-министра внутренних дел страны Юрия Луценко, сообщает...
26 марта 2007
Следствие против Юрия Луценко не является политическими репрессиями: Народный депутат Украины Борис Колесников
Народный депутат заместитель главы депутатской фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Борис Колесников не считает происходящее с Юрием Луценко местью регионалов. "Ни о какой мести речь не идет", - заявил он. Об этом сегодня, 23 марта, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донецкого областного...
23 марта 2007
Во Львове прошел пикет в поддержку Юрия Луценко и сил оппозиции (Украина)
Около двух сотен человек собрались сегодня, 23 марта, у стен Львовского областного совета для того, чтобы таким образом поддержать депутатов обсовета, собравшихся на внеочередную сессию. Внеочередная сессия Львовского областного совета посвящена последним события на Украине - обыску в квартире...
23 марта 2007
Янукович считает инициативу экс-главы МВД Украины Луценко "опасной авантюрой"
Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает общественное движение "Народная самооборона", возглавляемое экс-главой МВД Украины Юрием Луценко, "авантюристической организацией, которая опасно играется". Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, он заявил сегодня, 23 марта, на...
23 марта 2007
Львовяне потребовали свободы для Юрия Луценко и увольнения генпрокурора Украины
Сегодня, 22 марта, во Львове (Украина) у здания прокуратуры Львовской области состоялся пикет на поддержку лидера " Народной самообороны " Юрия Луценко, организованный его львовскими сторонниками. Около трех десятков пикетчиков кричали "Свободу Луценко!" и передали во Львовскую областную...
22 марта 2007
Во Львове объявили мобилизацию населения на защиту Юрия Луценко (Украина)
20 марта состоялось заседание координационного совета гражданского движения " Народная самооборона " во Львовской области Украины, на котором были резко осуждены действия Генеральной прокуратуры Украины относительно лидера движения Юрия Луценко. Об этом сегодня, 21 марта, корреспонденту ИА REGNUM...
21 марта 2007
Ющенко считает "дело Луценко" политическим заказом, "шитым белыми нитками"
Президент Украины Виктор Ющенко считает дело, возбужденное против бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, "белыми нитками шитым политическим заказом". Об этом он заявил в комментарии журналистам сегодня, 21 марта, - передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве. Виктор Ющенко выразил убежденность...
21 марта 2007
Уголовное дело может дискредитировать экс-министра внутренних дел Украины: эксперт
Ожидать каких-либо экстраординарных событий от уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко не стоит, тем более в ближайшее время. Такое мнение сегодня, 21 марта, ИА REGNUM высказал политолог Михаил Погребинский. "Если у прокуратуры есть серьезные аргументы для...
21 марта 2007
Генпрокуратура Украины остановила расследование по его делу Луценко
Экс-глава МВД Украины, лидер общественного движения "Народная самооборона" Юрий Луценко заявляет, что генеральная прокуратура прекратила расследование по уголовным делам против него. Об этом он сам заявил журналистам сегодня, 21 марта, после очередного допроса в генпрокуратуре, - сообщает...
21 марта 2007
Украинская власть использует Луценко для раскола оппозиции: эксперт
Ситуация, которая разворачивается вокруг фигуры Юрия Луценко, создается искусственно. Об этом сегодня, 21 марта, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил украинский политолог Кость Бондаренко. "Я уверен, что ситуация вокруг Луценко искусственна. Таким образом кое-кто в украинской политике...
21 марта 2007
Луценко заверил Ющенко, что справится с проблемами самостоятельно
Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, 20 марта, во время обыска в квартире Юрия Луценко позвонил экс-главе МВД Украины, лидер движения "Народная самооборона" с вопросом - не нарушаются ли его права. Об этом заявил сегодня, 20 марта, журналистам сам Луценко, выходя из здания главного...
20 марта 2007
Юрий Луценко отпущен под подписку о невыезде (Украина)
Экс-глава МВД Украины, лидер движения "Народная самооборона" Юрий Луценко отпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом он заявил сегодня, 20 марта, журналистам, выходя из здания главного следственного управления генпрокуратуры, где провёл около двух часов на допросе, - передаёт корреспондент...
20 марта 2007
Луценко прибыл на допрос, но отмечает что "у уголовного дела нет перспектив"
Экс-глава МВД Украины, лидер общественного движения "Народная самооборона" Юрий Луценко сегодня, около 17-00 (мск.) прибыл в главное следственное управление генеральной прокуратуры Украины на допрос в рамках расследования уголовного дела против него. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве...
20 марта 2007
Депутат "Нашей Украины" допускает возможность ареста Юрия Луценко сегодня
Народный депутат фракции " Наша Украина " Давид Жвания допускает возможность ареста во время допроса в Генпрокуратуре экс-главы МВД Украины и лидера общественного движения "Народная самооборона" Юрию Луценко. Об этом он заявил журналистам сегодня, 20 марта, - передаёт корреспондент ИА REGNUM в...
20 марта 2007
Янукович не будет вмешиваться в расследование дела Луценко
Премьер-министр Украины Виктор Янукович не будет комментировать любые действия правоохранительных органов или генеральной прокуратуры, в том числе относительно расследования дела Юрия Луценко. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве, он заявил сегодня, 20 марта, на брифинге. "Это их...
20 марта 2007
Генеральная прокуратура Украины испытывает новые методы запугивания общества: секретариат Ющенко
Возбужденное уголовное дело и обыск в квартире лидера гражданского движения "Народная самооборона", экс-министра внутренних дел Юрия Луценко убедительно подтвердили факт переведения генеральной прокуратуры Украины в ручной режим управления правительственно-коалиционным властным тандемом. Так...
20 марта 2007
Юрия Луценко сегодня же вызывают на допрос в генпрокуратуру
Следователь генеральной прокуратуры хотел пригласить экс-главу МВД Украины Юрия Луценко на допрос в генпрокуратуру сразу же по окончании обыска в его квартире, но сейчас время приглашения перенесено на 15 часов. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Киеве, журналистам заявил депутат "...
20 марта 2007
Луценко заявляет, что Генпрокуратура Украины ищет у него израильский паспорт
Экс-глава МВД Украины, лидер общественного движения "Народная самооборона" Юрий Луценко заявляет, что генеральная прокуратура Украины ищет в его квартире израильский паспорт, деньги, документы на приобретение офисной техники, а также именное оружие. Такое заявление, как сообщает корреспондент ИА...
20 марта 2007