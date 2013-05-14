Авария на шахте "Ульяновская" в Кузбассе
Обвиняемые во взрыве на шахте "Ульяновская" частично признали вину (Кузбасс)
Все подсудимые по уголовному делу о взрыве на кузбасской шахте "Ульяновская", кроме электрослесаря Олега Козявина, частично признали вину. Козявин вину не признал полностью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области, подсудимые выразили своё отношение к обвинению на...
14 мая 2013
В судебном заседании по делу о взрыве на "Ульяновской" объявлен перерыв (Кузбасс)
Сегодня, 30 апреля, в Новокузнецком районном суде Кемеровской области продолжено судебное заседание по уголовному делу о взрыве на шахте "Ульяновская", повлекшем гибель 110 человек и причинившем материальный ущерб на сумму почти 616,38 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в...
30 апреля 2013
Три сотрудника Ростехнадзора избежали наказания за аварию на "Ульяновской" (Кузбасс)
В Новокузнецком районном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу о взрыве на кузбасской шахте "Ульяновская", повлекшем гибель 110 человек и причинившем материальный ущерб на сумму около 616,38 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области, суд...
30 апреля 2013
Суд не стал прекращать дело о взрыве на шахте "Ульяновская" (Кузбасс)
В Новокузнецком районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу о взрыве на кузбасской шахте "Ульяновская", повлекшем гибель 110 человек и причинившем материальный ущерб на сумму почти 616,38 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области...
18 апреля 2013
В Кузбассе пройдёт предварительное слушание по делу о взрыве на шахте "Ульяновская"
В Новокузнецком районном суде 17 апреля 2013 года пройдёт предварительное слушание по уголовному делу о взрыве на кузбасской шахте "Ульяновская", повлекшем гибель 110 человек и причинившем материальный ущерб на сумму почти 616,38 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре...
11 апреля 2013
Завершено расследование дела по взрыву на шахте "Ульяновская" в Кузбассе
Завершено расследование уголовного дела о произошедшем в марте 2007 года взрыве на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, повлекшем гибель находившихся в подземных выработках 110 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России. Директор шахты Андрей Функ, начальник смены Юрий...
13 февраля 2013
По делу о взрыве на шахте "Ульяновская" будут судить еще девять человек (Кузбасс)
Завершается расследование уголовного дела о произошедшем 19 марта 2007 года взрыве на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, повлекшем гибель находившихся в подземных выработках 110 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в Следственном комитете РФ, по результатам...
21 октября 2011
Закончено расследование дела о взрыве на шахте "Ульяновская", унесшем жизни 110 человек (Кузбасс)
В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера участка вентиляции и техники безопасности и диспетчера филиала "Шахта "Ульяновская" ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь", которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК...
20 ноября 2009
Шахта "Ульяновская" возобновляет работу (Кузбасс)
В Кемеровской области шахта "Ульяновская" (ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь", предприятие " Евраз Груп "), где 19 марта произошла крупнейшая за последние годы авария, унесшая жизни 110 человек, возобновила свою работу в экспериментальном режиме. Как 8 октября сообщил...
8 октября 2007
Ростехнадзор подписал акт о вводе в эксплуатацию шахты "Ульяновская" (Кузбасс)
Сегодня, 5 сентября 2007 года, специалистами Ростехнадзора РФ подписан акт о приемке в эксплуатацию кузбасской шахты "Ульяновская" (ОАО "ОУК "Южкузбассуголь", предприятие " Евраз Груп "). Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в компании "Южкузбассуголь", приемка восстановленной после аварии шахты...
5 сентября 2007
Ростехнадзор: Запуск шахт "Ульяновская" и "Юбилейная" откладывается на неопределенный срок (Кузбасс)
По результатам работы комиссий, расследующих причины аварий на шахтах "Ульяновская" и "Юбилейная" в Кемеровской области, где в авариях в марте и мае погибли 149 человек, были разработаны мероприятия по недопущению таких ЧП. Однако в конце июля в ходе проверки выполнения лицензионных требований и...
8 августа 2007
Ростехнадзор проверяет лицензионные требования на всех шахтах "Южкузбассугля"
До 20 июля комиссия управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области будет проверять лицензионные требования на филиалах ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь". Как 18 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь кузбасского...
18 июля 2007
Ростехнадзор вновь доработает требования к безопасности шахт после ЧП в Воркуте
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) дополнит перечень, предъявляемых к обеспечению безопасности шахт после взрыва в Воркуте. Об этом заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM в Новосибирске 27...
27 июня 2007
Константин Пуликовский: Конфликта с Аманом Тулеевым у нас нет
"Противостояния и тем более конфликта с главой администрации Кемеровской области Аманом Тулеевым у нас нет", - заявил журналистам руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский в Новосибирске 27 июня, отвечая на вопрос корреспондента ИА...
27 июня 2007
Глава Ростехнадзора удивлен кадровыми назначениями в кемеровской обладминистрации
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константин Пуликовский выразил недоумение в связи с назначениями в руководство администрации Кемеровской области уволенных из Ростехнадзора специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об...
27 июня 2007
Ростехнадзор выявил 29 нарушений норм безопасности на двух шахтах Кузбасса
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки выявил 29 нарушений норм безопасности на двух шахтах Кемеровской области. Об этом сообщается в материалах проверки крупных поднадзорных предприятий Сибирского федерального округа, проведенной...
27 июня 2007
Бывший глава Ростехнадзора Кузбасса стал вице-губернатором
В структуре администрации Кемеровской области введена должность заместителя губернатора по угольной промышленности и энергетике. Как 18 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе кузбасской администрации, на эту должность назначен бывший руководитель Управления Федеральной службы по экологическому...
18 июня 2007
Кузбасские единороссы просят Грызлова разобраться, кто ответственен за аварию на шахте "Юбилейная"
Делегаты XIII отчетно-выборной конференции Кемеровского регионального отделения политической партии " Единая Россия " поддерживают позицию губернатора Кузбасса и областного Совета народных депутатов в отношении необъективности выводов, сделанных комиссией Ростехнадзора о причинах аварии на...
9 июня 2007
"Евраз" завершил покупку "Южкузбассугля"
" Евраз Груп С.А." 8 июня объявил о завершении сделки по покупке 50% акций ОАО "Южкузбассуголь" у его акционеров. Таким образом, "Евраз" стал полноправным собственником этой компании. Как 9 июня сообщили ИА REGNUM в компании, условия сделки не раскрываются. Вслед за объявлением компании от 25 мая о...
9 июня 2007
Губернатор Тулеев, спускаясь в аварийную шахту, поранил руку
Сегодня, 8 июня, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, горноспасатели и другие специалисты спустились в шахту "Юбилейная" и побывали в забое, где при взрыве метана 24 мая погибли 39 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
8 июня 2007