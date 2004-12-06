Взрыв у гостиницы "Националь" в Москве
Уничтоженный Садуев принимал участие в подготовке терактов в Москве
В Ингушетии при задержании уничтожен Алихан Садуев - активный участник банды Шамиля Басаева, организатор подрыва Дома правительства Чечни в декабре 2002г. Следственные органы полагают, что он также являлся организатором взрыва у здания УФСБ по Ингушетии 15 сентября 2003г. Вместе с Садуевым были...
6 декабря 2004
Рассмотрение кассационной жалобы по делу Гизоевых отложено - Уточнение (Москва)
По уточненным данным, шестой состав кассационной инстанции Мосгорсуда (председательствующая судья Брагинская, судьи Нестерова и Лукашенко ) отложил рассмотрение кассационной жалобы родителей Инны Гизоевой, погибшей в результате теракта у гостиницы "Националь" в Москве 9 декабря 2003 г., до...
28 сентября 2004
Мосгорсуд вернул иск родителей И. Гизоевой на повторное рассмотрение
Мосгорсуд сегодня вернул на повторное рассмотрение иск родителей Инны Гизоевой, погибшей при взрыве в гостинице "Националь" в 2003 году к газете "Версия" и концерну "Совершенно секретно" в Пресненский районный суд. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель газеты "Версия", это произошло в...
28 сентября 2004
Правительство США включилo в черный список банду Басаева
Следствие косвенно опровергает наличие в Москве специальной группы подрывников, возглавляемой Шамилем Басаевым. Теракты, произошедшие в августе в Москве и взрывы в двух самолетах были организованы одним и тем же сообществом. К такому выводу следствие пришло в конце сентября 2004 года. Напомним...
28 сентября 2004
Родители Инны Гизоевой продолжают судиться с газетой, назвавшей их дочь шахидкой
28 сентября кассационная инстанция Мосгорсуда приступила к рассмотрению жалобы родителей сотрудницы Министерства по налогам и сборам Инны Гизоевой, 23-летней уроженки Владикавказа, которая погибла во время теракта у столичной гостиниц "Националь" 9 декабря 2003 г. Напомним, что документы погибшей...
28 сентября 2004
Взрыв у "Националя" осуществила 24-летняя уроженка Чечни
Прокурор Москвы Анатолий Зуев назвал имена возможных исполнителей терактов у "Националя". Как сообщил Зуев в интервью "Российской газете", в результате криминалистической экспертизы получены данные, что террористкой-смертницей могла быть Хедижи Мангериева, 1979 года рождения. "Она уроженка и...
28 сентября 2004
Взрыв у "Националя" в Москве: установлена личность террористки
Сегодня стало известно, что следствие установило личность террористки-смертницы, совершившей теракт у гостиницы "Националь" 6 декабря 2003 года. Окончательный вывод следствия о личности подозреваемой даст заключение генетической экспертизы, передает НТВ. Имя погибшей женщины пока не называется...
15 июля 2004
У силовиках нет однозначного мнения об организаторе декабрьских террактов
Помощник президента РФ Сергей Ястржембский заявил, что основной версией следствия по недавним взрывам в Ессентуках и у гостиницы "Националь" в Москве рассматривается причастность международного террориста Шамиля Басаева. "Хорошо известно, что батальон так называемых "черных вдов" создавался под...
24 декабря 2003
Ищите женщину! Ночной план-перехват "Вулкан-5" не дал результатов (Москва)
Специальный милицейский план "Вулкан-5" в Москве не дал положительных результатов в розыске женщины, пытавшейся 16 декабря вечером пройти в ресторан "Паризьен" и её подозрительной сумки. "Это женщина кавказской национальности, на вид ей 35-40 лет, рост 160-170 см, нормального телосложения. Была...
17 декабря 2003
Неудачливая посетительница ресторана "Паризьен" не имеет отношения к взрыву у гостиницы "Националь"
В ГУВД Москвы опровергли информацию о том, что женщина кавказской внешности, пытавшаяся пройти в ресторан "Паризьен" является подозреваемой в совершении теракта у гостиницы "Националь". Более того, оснований утверждать, что женщина, попытавшаяся пройти в ресторан "Паризьен" и объявленная во вторник...
17 декабря 2003
Милиция возобновила поиски женщины, участвовавшей в организации взрыва (Москва)
План-перехват "Вулкан-5" объявлен в Москве для розыска и задержания неизвестной женщины, которая пыталась проникнуть в одно из московских кафе (по данным РИА "Новости" - ресторан "Паризьен") с подозрительной сумкой, содержимое которой она отказалась показать охранникам предприятия. Неизвестная...
16 декабря 2003
В Липецке похоронили одну из жертв взрыва у гостиницы "Националь"
Похороны погибшей при взрыве у гостиницы "Националь" в Москве липчанки Татьяны Комаровой состоялись 14 декабря на Сокольском кладбище в Липецке - сообщила липецкая телекомпания ТВК. Тело погибшей было выдано родственникам после длительной процедуры опознания. 23-летняя Татьяна Комарова закончила...
16 декабря 2003
Газеты и террор: На первых полосах русских газет 10 декабря 2003
В центре внимания прессы теракт возле гостиницы "Националь" в двух шагах от Госдумы. СМИ развязывают панику: "В Москву пришел страх"... "Уже при выходе из метро "Охотный Ряд" на улицу в нос ударяет запах горелого мяса"... "Что это, как не откровенная демонстрация силы, подготовленности, технической...
11 декабря 2003
Следы организаторов взрыва у "Националя" ищут в Тамбове
10 декабря в 22:00 на посту ГИБДД "Стрельцы" сотрудники дорожно-патрульной службы остановили рейсовый автобус "Икарус", следовавший по маршруту Москва-Тамбов. Принимавшие участие в операции сотрудники Советского РОВД Тамбова и УВД Тамбовской области попросили всех покинуть салон. После этого они...
11 декабря 2003
На территории московской городской больницы найден предмет, напоминающий бомбу
На территории московской городской больницы № 64 найден подозрительный пакет с проводами, сейчас там работают саперы. Скорее всего, пакет будет расстрелян из водной пушки, сообщает "Эхо Москвы". 64-я городская больница расположена на улице Вавилова -это юго-запад столицы. Сегодня прокуратура Москвы...
10 декабря 2003
"Международная Амнистия" осуждает теракты в России
Авторитетная международная правозащитная организация "Международная Амнистия" выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: "Взрывы бомб, прогремевшие в последнее время на юге РФ и в Москве, демонстрируют вопиющее неуважение к жизни гражданских лиц. "Международная Амнистия"...
10 декабря 2003
Число погибших у "Националя" в Москве выросло до 6 человек, ограничен въезд транспорта в аэропорт "Шереметьево"
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по работу со СМИ ГУВД г. Москвы, вечером стало известно о гибели от взрыва у гостиницы "Националь" не 5, как сообщалось ранее, а 6 человек. В результате осмотра останков тел погибших был обнаружен еще один фрагмент тела. В больницах Москвы остаются...
9 декабря 2003
Взрыв у гостиницы "Националь": список погибших
Установлены личности четырех погибших в результате взрыва у гостиницы "Националь": Сергей Каштанов, Иван Анисинкин, Игорь Акимов уроженка Северной Осетии Инга Гезоева. При этом источник подчеркнул: " Инга Гезоева, которую раньше подозревали в причастности к организации взрыва, скорее всего, просто...
9 декабря 2003
Установлены личности пострадавших от взрыва в центре Москвы
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по работе со СМИ столичного ГУВД, установлены личности пострадавших от взрыва у гостиницы "Националь": 1. Пецкий Олег Владимирович, 19 лет. Госпитализирован в Боткинскую больницу с рваной раной бедра. Медики расценивают его состояние как "средней...
9 декабря 2003
От взрыва у гостиницы "Националь" погибло 6 человек
Взрывное устройство, по последним данным мощностью около 5 кг тротила для большего радиуса поражения было начинено металлическими шариками, гайками и гвоздями. На фасаде здания гостиницы "Националь" поэтому вплоть до 4 этажа отчетливо видны многочисленные щербины и выбоины.Предположительно...
9 декабря 2003