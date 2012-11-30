Расследование деятельности мэра Владивостока
Скрывшийся за границей бывший глава Владивостока может в 2013 году вернуться на родину
Решение, принятое судом Советского района Владивостока в октябре и вступившее в силу 28 ноября, позволяет экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, осужденному в 2008 году и в последние годы жившему за границей, вернуться на родину, не боясь за свою свободу. Как пишет "Эксперт", суд 17 октября...
30 ноября 2012
Бывший мэр Владивостока получил еще три года условно за злоупотребления полномочиями
25 декабря в ходе очередного заседания в Ленинском районном суде Владивостока бывший глава города Юрий Копылов, ранее осужденный на четыре года условно за превышение должностных полномочий, получил еще три года условно по аналогичному обвинению, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, на...
25 декабря 2008
Прокуратура потребовала приговорить бывшего мэра Владивостока к 4 годам условно
Государственный обвинитель в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Владивостока по делу бывшего главы города Юрия Копылова, осужденного на 4 года условно за превышение должностных полномочий, просит приговорить Копылова еще к 4 годам условно по аналогичному обвинению. Об этом...
16 декабря 2008
Суд оставил в силе изменение наказания экс-мэру Владивостока с условного на реальный
Приморский краевой суд 15 декабря оставил в силе приговор Советского районного суда Владивостока об изменении экс-мэру города Владимиру Николаеву, осужденному на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, меры наказания на реальный срок лишения свободы. Как...
15 декабря 2008
Рассмотрение жалобы осужденного экс-мэра Владивостока Николаева перенесено на 15 декабря
Приморский краевой суд 26 ноября частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, осужденного на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими. Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, адвокат Николаева Ольга Коровина...
26 ноября 2008
Суд рассмотрит жалобу защиты экс-мэра Владивостока Николаева на отмену условного срока
Приморский краевой суд, сегодня, 26 ноября рассмотрит жалобу защиты бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, осужденного на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, на отмену условного срока заключения, санкционированную решением Советского районного суда...
26 ноября 2008
Защита экс-мэра Владивостока Юрия Копылова обжаловала решение суда о взыскании 21,5 млн рублей
Защитой экс-мэра Владивостока Юрия Копылова, осужденного на четыре года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, обжаловано решение Советского районного суда о взыскании с него 21,5 млн рублей в счет причиненного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября сообщил...
26 ноября 2008
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-мэра Владивостока 21,5 млн рублей
Судья Федерального суда Советского района Владивостока Михаил Буйначев 14 ноября удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с экс-мэра столицы Приморья Юрия Копылова, осужденного на четыре года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, 21,5 млн рублей в счет...
17 ноября 2008
Рассмотрение дела экс-мэра Владивостока отложено до 26 ноября
Приморский краевой суд сегодня, 10 ноября, отложил до 26 ноября рассмотрение жалобы защиты экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, осужденного на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, на отмену условного срока заключения. Как сообщает корреспондент ИА...
10 ноября 2008
Жалобу на отмену условного срока экс-мэру Владивостока 10 ноября рассмотрит суд Приморья
Приморский краевой суд назначил на 10 ноября рассмотрение жалобы защиты экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, осужденного на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, на отмену условного срока заключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября сообщил...
20 октября 2008
Суд по делу экс-мэра Владивостока Юрия Копылова в очередной раз отложен из-за его болезни
Судебные слушания по делу о взыскании с экс-мэра Владивостока Юрия Копылова 21,5 млн рублей в очередной раз отложены из-за болезни ответчика. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября из зала суда, судебное производство приостановлено из-за болезни ответчика. Соответствующий документ был...
15 октября 2008
Экс-мэр Владивостока намерен отсудить недостроенный колумбарий себе в собственность
Экс-мэр Владивостока Юрий Копылов в случае повторного удовлетворения решения о взыскании с него 21,5 млн рублей, намерен подать встречный иск о том, чтобы недостроенный колумбарий перешел к нему в собственность. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, сразу после судебного...
10 октября 2008
Суд отменил решение о взыскании с экс-мэра Владивостока 21,5 млн рублей
10 октября суд Советского района Владивостока удовлетворил жалобу экс-мэра столицы Приморья Юрия Копылова об отмене приговора о взыскании с него 21,5 млн рублей причиненного ущерба. Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, новое рассмотрение дела о взыскании с Копылова 21,5 млн рублей...
10 октября 2008
Защита экс-мэра Владивостока Копылова обжалует решение суда о взыскании 21,5 млн рублей
Защита бывшего главы города Владивостока Юрия Копылова, осужденного на четыре года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, намерена обжаловать решение суда о взыскании с бывшего мэра 21,5 млн рублей причиненного ущерба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщил...
1 октября 2008
Суд обязал экс-главу Владивостока Юрия Копылова выплатить 21,5 млн рублей в бюджет города
Федеральный суд Советского района Владивостока удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы города Юрия Копылова, осужденного на четыре года условно, 21,5 млн рублей в бюджет города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина...
30 сентября 2008
Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев объявлен в розыск (Приморье)
Бывшей глава администрации города Владивостока Владимира Николаева, осужденный на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, 22 сентября объявлен в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Прокуратуре Приморского края. По данным прокуратуры...
23 сентября 2008
Защита бывшего мэра Владивостока Николаева обжалует решение об изменении ему меры наказания
Адвокаты бывшего главы Владивостока Владимира Николаева, осужденного на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, намерены обжаловать решение суда об изменении ему меры наказания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября сообщила адвокат Николаева Ольга...
22 сентября 2008
Суд изменил меру наказания осужденному экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву (Приморье)
Федеральный суд Советского района Владивостока сегодня, 22 сентября, изменил бывшему главе города Владимиру Николаеву, осужденному на 4,5 года условно за превышение должностных полномочий и злоупотребления ими, меру наказания на реальное лишение свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила...
22 сентября 2008
Верховный суд оставил в силе приговор в отношении экс-мэра Владивостока Юрия Копылова
Верховный суд РФ оставил в силе приговор федерального суда Ленинского района Владивостока в отношении бывшего главы города Юрия Копылова, осудившего его за превышение должностных полномочий на четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности. Об этом...
25 июня 2008
Суд о взыскании с экс-мэра Владивостока 21,5 млн рублей перенесен из-за болезни ответчика
Судебные слушания о взыскании с бывшего главы Владивостока Юрия Копылова 21,5 млн рублей в пользу бюджета города перенесены из-за ухудшения состояния здоровья ответчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня сообщила помощник городского прокурора Дарья Савельева. "Суд принял решение перенести...
23 июня 2008