Обнаружение останков Звиада Гамсахурдиа
"Лжедимитрий Санакоев": Южная Осетия за неделю
Перезахоронение останков Звиада Гамсахурдиа - Альтернативное правительство - Военный потенциал Грузии - Расклад сил на постсоветском пространстве - Культура Перезахоронение останков Звиада Гамсахурдиа "Долг Михаила Саакашвли увековечить память первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Именно...
20 апреля 2007
Звиада Гамсахурдиа похоронят 1 апреля
Похороны Звиада Гамсахурдиа состоятся 1 апреля, а не 31 марта, как ранее сообщали представители властей Грузии. По данным сына первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа, останки Гамсахурдиа будут преданы земле в Пантеоне выдающихся писателей и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда в...
29 марта 2007
Супруга покойного Звиада Гамсахурдиа поблагодарила Путина
Супруга первого президента Грузии Манана Арчвадзе-Гамсахурдиа направила президенту России, а также Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II письма с выражением горячей признательности за содействие в поиске могилы ее покойного мужа и решении вопроса о его перезахоронении. Об этом говорится в...
28 марта 2007
Тбилиси встретил Гамсахурдиа слезами и снегом
Гроб с останками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа установлен в родовом доме семьи - "Колхской башне" в центре Тбилиси. Сотни людей собрались здесь. Когда ночью кортеж с останками Звиада Гамсахурдиа пересек российско-грузинскую границу, люди в мороз выстроились живой цепью вдоль дороги...
28 марта 2007
Гамсахурдиа будет похоронен в день рождения
Останки первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии минувшей ночью вывезены из России и доставлены в Тбилиси в его фамильный дом "Колхури кошки". Гамсахурдиа будет похоронен в субботу, 31 марта, в день рождения первого президента. Местом захоронения называют Мтацминдский пантеон писателей и...
28 марта 2007
Останки Звиада Гамсахурдиа доставлены на границу
Останки Звиада Гамсахурдиа - первого президента Грузии - доставлены на контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" российско-грузинской границы. Там их встретили семья Гамсахурдиа и члены грузинского правительства. Ожидается, что гроб с останками Гамсахурдиа прибудет в Тбилиси, после чего его...
28 марта 2007
Прах Звиада Гамсахурдиа будет перевезен на территорию Грузии в ближайший час
Прах первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа 27 марта поздно вечером - примерно в 23 часа будет привезен в Тбилиси, - сообщает корреспондент ИА REGNUM. Процедура передачи останков первого президента Грузии российской стороной представителям грузинского правительства и членами семьи пройдет в...
27 марта 2007
"Мы должны снять нашу экономику с иглы федеральных дотаций": обзор чеченских СМИ
Обзор чеченских СМИ с 1 по 15 марта 2007 года. В Чечне продолжается обсуждение материалов круглого стола, посвященного новой экономической стратегии Чеченской Республики (ЧР). " Вести республики ", публикуя тезисы выступления президента ЧР Рамзана Кадырова, отмечают, что "ценой больших потерь...
18 марта 2007
1937 год возвращается: Грузия за неделю
Скандал - Резолюция Конгресса США о поддержке вступления Грузии в НАТО - Возможные кадровые перестановки во властях - Парламент - Законодательство - Конфликтные регионы - опасность минных полей - Абхазия - Южная Осетия - Могила Звиада Гамсахурдиа обнаружена? - Мнение - 37-ой год возвращается? -...
17 марта 2007
Грузинская делегация не примет участия в идентификации останков Гамсахурдиа в ростовской лаборатории
Грузинская официальная делегация не примет участия в процессе идентификации останков первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в лаборатории в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как заявили журналистам в посольстве РФ в Грузии, такое решение принято российской стороной на...
14 марта 2007
Ахмед Закаев намерен приехать в Грузию на церемонию перезахоронения останков Звиада Гамсахурдиа
Старший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, лидер партии "Свобода" Константин Гамсахурдиа, подводя итоги своих встреч в Лондоне с бывшим спецпредставителем Аслана Масхадова - Ахмедом Закаевым, заявил, что у него нет полной уверенности в том, что обнаруженная в Грозном 3 марта могила...
13 марта 2007
Константин Гамсахурдиа намерен обсудить с Ахмедом Закаевым обстоятельства перезахоронения праха своего отца
Старший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, лидер партии "Свобода" Константин Гамсахурдиа утром 8 марта направился с краткосрочным визитом в Великобританию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В беседе с журналистами перед отлетом Константин Гамсахурдиа не исключил, что в ходе визита он...
8 марта 2007
Министр юстиции Грузии: Экспертиза останков Гамсахурдиа будет проведена после прибытия в Ростов-на-Дону грузинских экспертов
Эксперты Национального бюро экспертизы министерства юстиции Грузии направятся в Ростов-на-Дону для участия в проведении экспертизы обнаруженных 3 марта в Грозном останков Звиада Гамсахурдиа в срочном порядке - как только будет улажен вопрос с их российскими визами, заявил журналистам министр...
7 марта 2007
Военные считают сообщения об опознании Гамсахурдиа в Ростове домыслами
Опознание останков, которые - как предполагается - принадлежат Звиаду Гамсахурдиа, началось, сообщает "Первый канал", уточняя, что 5 марта вечером тело было направлено на судебно-медицинское исследование в Центр судебно-медицинских экспертиз Ростова-на-Дону, и сейчас проводится экспертиза. Однако...
7 марта 2007
В Ростове-на-Дону не знают, где будут опознавать Звиада Гамсахурдиа
Останки первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа будут доставлены для идентификации в Ростов-на-Дону, сообщили журналистам 5 марта в пресс-службе прокуратуры Чеченской республики. В свою очередь руководитель пресс-службы СКВО Андрей Бобрун высказал сомнение корреспонденту ИА REGNUM в том, что...
5 марта 2007
Рабочая группа из Грузии отправится в Россию для участия в идентификации обнаруженных в Грозном останков Звиада Гамсахурдиа
Заседание государственной комиссии Грузии по вопросам перезахоронения праха первого президента страны Звиада Гамсахурдиа в Грузию состоялось 5 марта в Государственной канцелярии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По итогам заседания было принято решение о формировании в срочном порядке рабочей...
5 марта 2007
Премьер Грузии: О деталях перезахоронения праха Звиада Гамсахурдиа можно будет говорить только по завершении экспертизы
О конкретных деталях перезахоронения праха первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа в Грузию, в том числе о дате, до заключения экспертизы о том, является ли обнаруженная в Грозном 3 марта могила действительно могилой Звиада Гамсахурдиа, говорить преждевременно, заявил журналистам...
5 марта 2007
Россия окажет содействие в вопросе перезахоронения праха экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия
Россия окажет содействие в решении вопросов, связанных с перезахоронением праха бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Как говорится в сообщении МИД России, размещенном на его официальном сайте, "некоторое время назад семья бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия обратилась к российским...
5 марта 2007
Гамсахурдия похоронят в Тбилиси 31 марта
Пеpезахоpонение останков Звиада Гамсахуpдиа в Тбилиси запланиpовано на 31 маpта. В этот день пеpвому пpезиденту Гpузии, могила которого обнаружена в Грозном, исполнилось бы 68 лет. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил 4 марта вице-мэp Тбилиси Мамука Ахвледиани после заседания специальной...
5 марта 2007
Семья Гамсахурдиа готовится к перезахоронению его останков
Младший сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Георгий не сомневается в подлинности могилы отца, но считает необходимым проведение экспертизы. По его словам, для получения результатов анализа ДНК нужно как минимум две недели. Все это время тело его отца будет находиться в офисе ОБСЕ или...
4 марта 2007