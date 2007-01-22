Гибель певца Мурата Насырова
Покинув родину, Мурат Насыров нарушил уйгурскую традицию
В Алма-Ате простились с певцом Муратом Насыровым. В национальный Уйгурский театр, где состоялась траурная церемония, пришли родственники, школьные товарищи, друзья, коллеги и представители уйгурской диаспоры. М.Насыров родился в Алматы в простой семье. Пятый, младший сын в семье, он, по традиции...
22 января 2007
Дочь Мурата Насырова предупредила мать о трагедии
19 января за несколько минут до того, как певец Мурат Насыров погиб, выпав с балкона своей квартиры на V этаже, его дочь от гражданской жены Наталии Бойко Лия набрала номер мобильного своей мамы. Плача, ребенок сказал: "Мама, папа хочет выброситься из окна", - утверждает "Твой день". Услышав это...
22 января 2007
В Алма-Ате простились с Муратом Насыровым
Сегодня, 22 января, в Алма-Ате простились с известным певцом Муратом Насыровым, передает корреспондент ИА REGNUM. На панихиду, которая состоялась в Уйгурском театре, пришли представители городской администрации, творческих коллективов, известные исполнители, представители общественных организаций...
22 января 2007
Мурат Насыров находился под воздействием ЛСД
Основная версия гибели в Москве певца Мурата Насырова - самоубийство. Как отметил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, сомнений в том, что погибший употреблял наркотики, нет. Экспертизой установлено, что погибший находился под воздействием наркотического вещества ЛСД. Как...
22 января 2007
Гитарист "А-Студио": Насыров не выдержал жизненных траекторий
19 января в Москве погиб 37-летний музыкант и певец Мурат Насыров. Он выпал с балкона V этажа из своей квартиры на ул. Вучетича. Следствие рассматривает 2 основные версии: несчастный случай и самоубийство. По словам Аллы Пугачёвой, "в последнее время Мурат переживал творческий кризис". "Надо быть...
22 января 2007
Мурат Насыров знал, что "создан только для сцены"
Мурат Насыров не помышлял о карьере певца. Он примерно учился в школе и особенно любил "щелкать" задачки по математике, для разнообразия чередуя их с опытами по физике. Об этом сказано в биографии певца на его сайте. Мурат родился в Алма-Ате в семье простых людей. Он был пятым ребёнком в семье - у...
21 января 2007
Похороны певца Мурата Насырова пройдут 22 января в Алма-Ате
По предварительным данным, похороны известного певца Мурата Насырова состоятся 22 января в Алма-Ате. На данный момент решается вопрос об отправке тела певца на родину, передает радиостанция "Эхо Москвы". Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы расследуют причины гибели известного певца. В...
20 января 2007
Милиция расследует причины смерти Мурата Насырова
Московская милиция расследует причины смерти известного певца Мурата Насырова. В качестве основной версии правоохранительные органы рассматривают несчастный случай. Также не исключается и самоубийство. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, передает радиостанция "Эхо Москвы". Как...
20 января 2007
Певец Мурат Насыров скончался до приезда медиков
Эстрадный певец Мурат Насыров, погибший 19 января в Москве, скончался до того, как медики смогли ему оказать помощь. Мурат Насыров упал с балкона своей квартиры на 5 этаже. При этом в руках он держал православную икону, передает радиостанция "Эхо Москвы". Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что...
20 января 2007
В Москве погиб певец Мурат Насыров, выбросившись с балкона своей квартиры
Вечером 19 января в Москве погиб известный эстрадный певец и композитор Мурат Насыров. Как передает Эхо Москвы, он выбросился с балкона своей квартиры на улице Вучетича. Упав с высоты пятого этажа, музыкант скончался. Милиционеры рассказывают, что 37-летний Мурат Насыров прыгнул с балкона, держа...
20 января 2007