Убийство редактора армянской газеты в Турции
Убийца Гранта Динка обвиняет во всем заголовки турецких газет
Убийца главного редактора издаваемого в Стамбуле армянского еженедельника " Акос " Гранта Динка Огюн Самаст заявил, что совершил убийство под воздействием публикаций в турецких СМИ, в которых постоянно фигурировали заявления о том, что "Динк является предателем", пишет турецкая газета Hurriyet...
5 апреля 2011
Угроза нацбезопасности или граждане второго сорта - Грант Динк об армянах Турции
Турецкая республика никогда не рассматривала представителей нацменьшинств как своих граждан, армяне всегда считались в этой стране людьми второго сорта. Об этом заявил в ноябре 2006 года турецкий журналист и общественный деятель армянской национальности Грант Динк на встрече с тогдашним послом США...
29 марта 2011
В Турции арестован журналист, ведущий собственное расследование по делу об убийстве Гранта Динка
Стамбульский суд приговорил журналиста газеты Milliyet Недима Шенера и публициста Ахмета Шыка к лишению свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что 3 марта 11 турецких журналистов были арестованы по обвинению в причастности к так называемой организации "Эргенекон". Как сообщают...
7 марта 2011
Стамбульский суд признал МВД Турции виновным в убийстве Гранта Динка
Административный суд Стамбула признал вину министерства внутренних дел Турции в деле об убийстве турецкого журналиста и общественного деятеля армянского происхождения Гранта Динка и обязал ведомство выплатить компенсацию за то, что не предотвратило своевременно данное преступление и не обеспечило...
19 февраля 2011
По делу об убийстве Гранта Динка допросят полицейских (Турция)
Генпрокуратура Трабзона (Турция) получила запрос на проведение допроса некоторых сотрудников полиции в рамках расследования убийства известного турецкого журналиста и общественного деятеля армянского происхождения Гранта Динка, пишет газета Hürriyet Daily News. В списке подлежащих допросу...
16 февраля 2011
Станислав Тарасов: Кто же убил Гранта Динка?
Как и предполагало ИА REGNUM, расследование по делу "Бальоз" ("Кувалда") в Турции преподносит одну сенсацию за другой. На днях был предан гласности список журналистов и общественных деятелей, которых, по плану "Бальоз" предполагалось убрать в первую очередь. Большинство турецких журналистов не...
26 января 2011
Убийство Гранта Динка обеспечило победу националистам на парламентских выборах в Турции - тюрколог
Редактор стамбульской армяноязычной газеты "Агос" Грант Динк был убит, в первую очередь, за то, что был свободным, инакомыслящим журналистом, что не первый случай в этой стране. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 января заявил армянский тюрколог Артак Шакарян, напомнив об убийстве...
19 января 2011
Убийство Гранта Динка было предопределено - тюрколог
Прошедшие четыре года показали, что судебный процесс по делу убийства главного редактора стамбульской армяноязычной газеты " Акос " Гранта Динка не зафиксировал никаких серьезных раскрытий. Об этом в беседе с корреспондентом ИА 19 января заявил армянский тюрколог Рубен Мелконян. По словам Мелконяна...
19 января 2011
Четыре года со дня смерти Гранта Динка
Сегодня исполняется четыре года со дня убийства известного журналиста, главного редактора стамбульской армяноязычной газеты " Акос " Гранта Динка. Он был застрелен 19 января 2007 года в Стамбуле. Неизвестные выстрелили в Гранта Динка из огнестрельного оружия перед входом в редакцию газеты "Акос"...
19 января 2011
Убийство Гранта Динка - спланированная антихристианская кампания в Турции?
Новая книга турецкого журналиста Адема Явуза Арслана должна пролить свет на некоторые темные аспекты убийства турецкого журналиста и общественного деятеля армянского происхождения Гранта Динка, застреленного националистом четыре года назад, пишет газета Today's Zaman. Книга под названием "There's...
18 января 2011
В Стамбуле почтили память Гранта Динка
Вчера, 16 января, на армянском кладбище Стамбула состоялась церемония почтения памяти главного редактора армянской газеты "Агос" Гранта Динка, убитого 19 января 2007 года. Почтить память Гранта Динка на армянское кладбище Балекле Зейтинбурну пришли его вдова, дети, братья, а также многие его друзья
17 января 2011
Недим Шенер: Убийцу Гранта Динка планировалось уничтожить
Новая книга об убийстве турецкого журналиста и общественного деятеля армянского происхождения Гранта Динка говорит о том, что убийца был рад своему аресту, потому что знал, что его также планируется убить, пишет газета Hurriyet Daily News. Автор книги под названием "Красная пятница. Кто сломал перо...
14 января 2011
Убийство Гранта Динка - следствие политики турецких властей: Леандро Деспуи
Осуждение факта геноцида, борьба за его признание и, следовательно, предотвращение в дальнейшем повторения таких событий, в настоящее время уже не является лишь проблемой Армении, это вопрос международной значимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 14 декабря журналистам в...
14 декабря 2010
Убийца Гранта Динка выйдет в декабре на свободу?
Опон Самаст, обвиняемый в убийстве Гранта Динка - главного редактора издающейся в Турции армянской газеты " Акос ", может быть выпущен на свободу. Как сообщает турецкая газета Aksam, это может произойти в соответствии с законом, который вступит в силу в Турции с 31-го декабря 2010 года. Согласно...
3 ноября 2010
Убийцу Гранта Динка признали несовершеннолетним и вскоре выпустят на свободу
Городской суд Стамбула вынес решение о передаче дела обвиняемого в убийстве главного редактора газеты армянской общины Турции "Агос" Гранта Динка Огюна Самаста в суд по делам несовершеннолетних. Суд признал, что на момент убийства Самаст был несовершеннолетним, хотя ранее он проходил по этому делу...
25 октября 2010
В Италии Гранта Динка посмертно наградили премией
Власти итальянского города Падова посмертно наградили убитого главного редактора газеты "Агос" Гранта Динка премией за борьбу в области признания факта Геноцида армян. Кроме этого, в парке "Истин" города в его честь высажено дерево и открыта мемориальная доска. Как сообщает турецкое агентство Dogan...
18 октября 2010
Европейский суд осудил Турцию по делу об убийстве Гранта Динка
Европейский суд по правам человека вынес решение против Турции по делу об убийстве главного редактора газеты "Агос" Гранта Динка. Как сообщает Hurriyet, Европейский суд обвинил Турцию в нарушении 5 пунктов Конвенции о защите прав человека, обязав ее выплатить семье Динка компенсацию в 105 тыс. евро...
14 сентября 2010
В Стамбуле открывается парк имени Гранта Динка
Один из парков в Стамбуле (Турция) будет назван в честь убитого главного редактора газеты "Агос" Гранта Динка. Как сообщает турецкая газета Bugun, церемония присуждения имени и открытия игровой площадки в парке в стамбульском районе Адалар состоится сегодня 11 сентября. "Грант был талантливейшим...
11 сентября 2010
Правительство Турции решило отказаться от "гитлеровской защиты" по делу Гранта Динка
Правительство Турции решило изменить текст письма-ответа в Европейский суд по правам человека ( ЕСПЧ ) по делу Гранта Динка. Об этом, как сообщает CNN-TÜRK, заявил министр внутренних дел Турции Бешир Аталай. По его словам, правительство не намерено строить свою защиту прежними методами и решило...
26 августа 2010
Европейский суд осудил Турцию по делу Гранта Динка
Европейский суд по правам человека 23 августа вынес решение с осуждением турецкого правительства по делу главного редоктора газеты "Агос" Гранта Динка и его семьи. В постановлении ЕСПЧ под номером 301 отмечается, что Турция нарушила свободу слова, обвинив Динка в "оскорблении турецкой нации", а...
24 августа 2010