Уголовное дело руководителя администрации Пятигорска Игоря Тарасова
Прокурор Ставропольского края внес надзорное представление по делу бывшего руководителя администрации Пятигорска Тарасова
Прокурор Ставропольского края внес в президиум Ставропольского краевого суда надзорное представление по делу бывшего руководителя администрации города Пятигорска Игоря Тарасова, который 23 августа 2006 года, управляя принадлежащим ему автомобилем " Toyоta Land Cruiser", нарушил правила дорожного...
23 апреля 2007
Суд Ставрополья отклонил ходатайство родственницы погибших в ДТП с участием Игоря Тарасова
4 апреля судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда приобщила к делу ходатайство родственницы погибших в ДТП с участием экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова, но оставила без изменения постановление Кочубеевского районного суда о прекращении уголовного дела. Как сообщили...
4 апреля 2007
Суд Ставрополья оставил решение о прекращении дела Игоря Тарасова без изменения
4 апреля судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда оставила без изменения постановление Кочубеевского районного суда в отношении экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда, таким образом...
4 апреля 2007
Суд Ставрополья рассмотрит кассацию на прекращение уголовного дела в отношении Игоря Тарасова
4 апреля судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда рассмотрит вопрос о возобновлении судебного следствия в отношении экс-главы Пятигорска Игоря Тарасова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда, коллегия рассмотрит представление...
3 апреля 2007
Кассация по делу бывшего руководителя администрации Пятигорска (Ставрополья) отложена из-за болезни
2 марта судебной коллегией по уголовным делам Ставропольского краевого суда в очередной раз отложено рассмотрение кассационного представления прокуратуры Ставропольского края о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации Пятигорска Игоря Тарасова в связи с его...
2 марта 2007
Борис Грызлов: "Неоказание мэром Ставрополя помощи жертвам ДТП... требует оценки Генеральной прокуратуры"
"Ситуация, связанная с ДТП, в котором погибли 5 человек, естественно была предметом возбуждения уголовного дела. Опять же, участие господина Кузьмина в этом ДТП, а участие было как раз в неоказании помощи жертвам этого ДТП, и это неоказание помощи привело к гибели всех тех, кто был в автомобиле...
21 февраля 2007
Госдума намерена инициировать прокурорскую проверку обстоятельств ДТП с участием мэров Пятигорска и Ставрополя
21 февраля Государственная дума РФ рассмотрит проект заявления палаты к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке "О ситуации, сложившейся в связи с дорожно-транспортным происшествием в Ставропольском крае". Такое решение, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, принял президиум фракции " Единая Россия "...
19 февраля 2007
Кассация по делу бывшего руководителя администрации Пятигорска (Ставрополья) отложена
Рассмотрение кассационного представления прокуратуры Ставропольского края о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации Пятигорска Игоря Тарасова отложено на неопределенный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Судебная...
2 февраля 2007
Кассация о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Тарасова состоится 2 февраля (Ставрополье)
В Ставропольском крае назначена дата рассмотрения кассационного представления краевой прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Пятигорска Игоря Тарасова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Судебная коллегия по...
30 января 2007
В райсуд поступила кассация прокуратуры на постановление по делу Игоря Тарасова (Ставрополье)
В Кочубеевский районный суд поступило кассационное представление прокуратуры Ставропольского края на постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Пятигорска Игоря Тарасова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда...
20 декабря 2006
Прокуратура Ставрополья опротестовывает освобождение Игоря Тарасова от уголовной ответственности
19 декабря прокуратурой Ставропольского края внесено кассационное представление на постановление Кочубеевского районного суда по уголовному делу в отношении бывшего руководителя администрации города Пятигорска Игоря Тарасова, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь прокуратуры Ставрополья...
19 декабря 2006
Игорь Тарасов возместил ущерб каждой семье погибших в аварии людей до 1 млн. рублей (Ставрополье)
Экс-глава администрации города Пятигорска Ставропольского края Игорь Тарасов возместил ущерб семьям погибших в аварии людей, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского краевого суда. Как сообщалось ранее, сегодня, 18 декабря в Кочубеевском районном суде на предварительных...
18 декабря 2006
Дело Игоря Тарасова прекращено в связи с примирением сторон (Ставрополье)
В Кочубеевском районном суде на предварительном слушании в связи с примирением сторон прекращено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края Игоря Тарасова, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли пятеро человек, сообщил...
18 декабря 2006
На Ставрополье начинается суд над бывшим руководителем администрации Пятигорска, обвиняемым в ДТП
В Кочубеевском районном суде начинается слушание уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края Игоря Тарасова, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли пятеро человек, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского...
12 декабря 2006
Дело бывшего главы Пятигорска Игоря Тарасова направлено в суд (Ставрополье)
Завершено следствие в отношении бывшего руководителя администрации города Пятигорска Игоря Тарасова, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель пяти человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ставропольского края Татьяна Евтушенко...
4 декабря 2006
В Пятигорске избран новый сити-менеджер вместо подследственного (Ставрополье)
В городе Пятигорске Ставропольского края избран новый руководитель администрации города вместо подследственного и сложившего полномочия Игоря Тарасова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, новым руководителем стал 40-летний Олег Бондаренко. Он избран большинством голосов...
29 ноября 2006
Глава администрации Пятигорска ушел в отставку (Ставрополье)
Глава администрации города Пятигорска Ставропольского края Игорь Тарасов ушел в отставку, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города-курорта. Игорь Тарасов подал заявление об отставке по собственному желанию 27 октября на заседании городской думы. Большинством голосов депутаты...
27 октября 2006
Игорь Тарасов после аварии вернулся к обязанностям главы Пятигорска (Ставрополье)
После почти месяца перерыва Игорь Тарасов вернулся к обязанностям главы администрации города Пятигорска Ставропольского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города-курорта, в понедельник Игорь Тарасов уже в Пятигорске провел совещание администрации. До этого глава...
27 сентября 2006
Исполнять обязанности главы администрации Пятигорска будет заместитель Игоря Тарасова
В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края назначен и.о. главы администрации. Эту должность на период болезни самого Игоря Тарасова занял его заместитель Экман Мардахаев, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. На должность заместителя руководителя...
31 августа 2006
Суд отказал в аресте главы Пятигорска Игоря Тарасова
29 августа Кочубеевский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Ставропольского края об аресте главы администрации Пятигорска Игоря Тарасова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кочубеевском районном суде. При этом в суде пояснили, что решение было принято без участия...
29 августа 2006