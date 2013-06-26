Уголовное дело мэра Томска
На экс-мэра Томска Александра Макарова совершено нападение в иркутской колонии
В иркутской колонии №3 совершено нападение на экс-мэра Томска Александра Макарова. Об этом в ходе телефонной беседы 26 июня городскому порталу "В Томске" рассказала его супруга Елена Макарова. "После этого инцидента, когда все журналисты и официальные лица уже уехали, к мужу подошли четверо...
26 июня 2013
Экс-мэра Томска приговорили к 12 годам заключения
Суд приговорил бывшего мэра Томска Александра Макарова, признанного присяжными виновным в совершении ряда должностных преступлений, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом срока содержания в СИЗО Макаров проведет в колонии около девяти лет, передает "Маяк". Как уже сообщало...
15 ноября 2010
Экс-мэр Томска не признал свою вину
Бывший мэр Томска Александр Макаров не признал в суде свою вину. Об этом он заявил в своем последнем слове в ходе состоявшегося сегодня, 13 ноября, судебном заседании. Макаров считает, что дело носит заказной характер, и добавил, что не понимает, в чем его обвиняют. Гособвинение в ходе прений...
13 ноября 2010
Сторона обвинения предлагает посадить экс-мэра Томска на 13 лет
Обвинение просит для бывшего мэра Томска Александра Макарова 13 лет колонии и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее коллегия присяжных заседателей признала Макарова виновным по семи из девяти инкриминируемых ему эпизодов. Следственные органы Томской области инкриминировали экс-мэру злоупотребление...
12 ноября 2010
Экс-мэру Томска изменена мера пресечения
Коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации удовлетворила кассационную жалобу адвоката бывшего мэра Томска Александра Макарова. Как сообщили корреспонденту Новости REGNUM 10 апреля в пресс-службе Томского областного суда, Макарову изменена мера пресечения с содержания под...
10 апреля 2009
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 8 тыс. евро экс-мэру Томска
Экс-мэр Томска Александр Макаров выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. Адвокаты Макарова обжаловали в Страсбурге законность и обоснованность его содержание под стражей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе экс-мэра, также в обращении к Европейскому суду...
13 марта 2009
У подсудимого экс-мэра Томска случился сердечный приступ
У экс-мэра Томска Александра Макарова в здании суда сегодня, 13 февраля, случился сердечный приступ. Медики скорой кардиологической помощи, прибывшие на место, поставили диагноз - приступ стенокардии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Макарова. Заседание по причине плохого...
13 февраля 2009
Прокуратура просит продлить срок заключения экс-мэра Томска еще на три месяца
Сегодня, 17 ноября, в томском облсуде вновь прошли слушания по делу отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова. Несмотря на то, что экс-мэр обвиняется по 14 эпизодам преступной деятельности, слушания два месяца все еще идут по первому эпизоду, в котором экс-мэру вменяется...
17 ноября 2008
В Томске возобновятся судебные слушания по делу арестованного экс-мэра
Томский областной суд должен возобновить сегодня, 28 октября, в 14:00 по местному времени (11:00 МСК) слушания по уголовному делу отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова. Возобновленные после месячного перерыва слушания вчера, 27 октября, были отложены по причине неявки двух из...
28 октября 2008
Томский облсуд отстранил от защиты одного из адвокатов экс-мэра Томска Александра Макарова
Сегодня, 7 июля, на прошедшем в томском облсуде процессе по уголовному делу отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова заместитель прокурора области Татьяна Мелихова заявила ходатайство об отводе основного адвоката подсудимого Виктора Бакуревича. Как сообщили корреспонденту ИА...
7 июля 2008
Томский облсуд подтвердил кандидатуру адвоката для защиты экс-мэра Томска Александра Макарова
Сегодня, 2 июля, президиум томского областного суда прекратил надзорное производство об отводе от ведения защиты экс-мэра Александра Макарова адвоката Виктора Бакуревича. Таким образом, было отклонено представление Генпрокуратуры РФ, направленное в Верховный суд РФ об отводе от ведения защиты...
2 июля 2008
В Томске начинаются предварительные слушания по делу экс-мэра Александра Макарова
В пятницу, 30 мая, в томском областном суде пройдут слушания по уголовному делу отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова. Заседание пройдет в закрытом режиме. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 29 мая пресс-секретарь экс-мэра Ольга Богданова, на предварительных слушаниях, в...
29 мая 2008
Дело экс-мэра Томска передано в суд
Прокурор Томской области Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Томска Александра Макарова. Дело передано в областной суд для рассмотрения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе облпрокуратуры, Александру Макарову предъявлены обвинения...
20 мая 2008
Следствие по делу экс-мэра Томска завершено
Следственное управление следственного комитета прокуратуры (СКП) РФ по Томской области передало уголовное дело в отношении мэра Томска Александра Макарова прокурору области на утверждение обвинительного заключения. В соответствии с законодательством, у прокуратуры на это есть 10 дней. Как сообщила...
14 мая 2008
ФСБ: После возбуждения уголовного дела в отношении экс-мэра Томска часть чиновников региона отказалась от злоупотреблений
В Томской области на данный момент действует две комиссии по борьбе с коррупцией. Первая - областная - была создана властями региона еще в 2005 г. Вторая, имеющая название "рабочая группа по координации деятельности органов власти и правоохранительных структур в борьбе с коррупцией", была создана...
8 апреля 2008
Срок содержания под стражей экс-мэра Томска продлен до 6 июня
Томский областной суд удовлетворил ходатайство следственного управления следственного комитета прокуратуры (СКП) РФ по Томской области о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Томска Александра Макарова до 6 июня 2008 г. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе томского...
3 марта 2008
Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Томска
Следственное управление следственного комитета прокуратуры (СКП) РФ по Томской области направило в областной суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей экс-мэра Томска Александра Макарова до 6 июня 2008 г. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля старший помощник руководителя...
28 февраля 2008
Прокурор Томской области: После дела мэра Макарова коррупционеры в регионе затаились
За 2007 г. прокуратурой Томской области было выявлено 928 нарушений в сфере государственной и муниципальной службы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 30 января прокурор Томской области Сергей Панов, по всем нарушениям были предприняты меры, в основном - административного характера. По итогам...
30 января 2008
"Роснефть" приобрела "Томскнефть", милиционер убил предпринимателя, рублевых миллионеров стало больше 2 тысяч: Томская область в 2007 году
Ни один месяц 2007 года в Томской области не обходился без скандальных и значимых для региона событий. К их ряду можно причислить уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Томской области Владимира Дурнева, постоянное продление даты предварительного заключения экс-мэра Александра...
27 декабря 2007
В 2007 году ФСБ возбудило около 40 дел, связанных с коррупцией (Томская область)
В результате работы Управления ФСБ России по Томской области по линии обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией за 2007 г. в регионе выявлена и пресечена коррупционная деятельность почти 40 должностных лиц. Это чиновники областного и муниципального уровней, руководители и...
18 декабря 2007