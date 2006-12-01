ДТП Керимова в Ницце
Сулейман Керимов покинул ожоговый центр в Марселе
Депутат Госдумы миллиардер Сулейман Керимов, пострадавший 25 ноября в ДТП во Франции, покинул ожоговый центр Conception в Марселе, сообщают Вести. Представители генерального консульства РФ в Марселе отказались предоставить какие-либо сведения о положении Керимова, сославшись на просьбу его...
1 декабря 2006
Сулейман Керимов находится в искусственной коме
Состояние депутата Госдумы Сулеймана Керимова, который в результате автокатастрофы 25 ноября получил ожоги 70% поверхности тела, оценивается французскими СМИ как "между жизнью и смертью". Он по-прежнему подключен к аппарату искусственного дыхания в марсельском госпитале "Консепсьон". Французские...
28 ноября 2006
Катастрофы Ferrari Enzo в 2006 году: справка
Ferrari Enzo - 12-цилиндровый суперкар, названный по имени основателя компании Энцо Феррари. Машина выпускалась с 2002 по 2004 годы. Всего таких машин было выпущено 400. Из известных людей Ferrari Enzo когда-либо владели американский актер Николас Кейдж и британский гитарист Эрик Клэптон, хоккеист...
27 ноября 2006
Полиция исключила версию покушения на Керимова
Французские следователи, изучающие обстоятельства ДТП в Ницце с участием депутата Госдумы и одного из богатейших людей России Сулеймана Керимова, не исключают версию покушения на парламентария. Об этом пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах выходящая в Ницце газета "Нис-матен"...
27 ноября 2006
Керимов купил Ferrari в день ДТП
Агентство Associated Press настаивает на том, что в ДТП с участием российского депутата в Ницце все-таки была Канделаки, и что у нее ожоги на бедрах и руках. Полиция знает, что женщине 31 год, её зовут Тина Канделаки, однако не уверена, что это именно российская телерадиоведущая. Напомним, по...
27 ноября 2006
Эксперты комментируют влияние Сулеймана Керимова на политическую жизнь Дагестана
После аварии, в которую попал депутат Госдумы Сулейман Керимов, ряд высокопоставленных чиновников и экспертов Дагестана по просьбе корреспондента ИА REGNUM прокомментировали роль этого политика и бизнесмена в жизни Дагестана. Публикуем некоторые из полученных комментариев: Пресс-секретарь...
27 ноября 2006
Версии: Свинка не позволила Канделаки быть рядом с Керимовым
"Я вчера была в Москве, и в субботу была в Москве. У меня свинка. Год назад у меня была корь. Я уже подумала, а не выйти ли в эфир со свинкой, чтобы все увидели, что со мной все в порядке и успокоились. Есть закон бумеранга. И все плохое вернется в адрес тех людей, которые распространяют такую...
27 ноября 2006
У депутата Керимова, попавшего в ДТП, 30% ожогов тела
Сулейман Керимов, попавший 25 ноября в автокатастрофу в Ницце, находился за рулем чужой машины. Черный Ferrari, где ехали Керимов и его спутница Тина Канделаки, принадлежала другу бизнесмена. Об этом со ссылкой на французские правоохранительные органы сообщает AFP. На телеканале СТС подтверждают...
27 ноября 2006
Канделаки отрицает своё участие в ДТП с Керимовым
Телеведущая Тина Канделаки говорит, что её в машине Керимова в момент аварии не было. Об этом РСН рассказал актер, близкий друг Канделаки Станислав Садальский. Мобильный самой Канделаки, утверждают журналисты, отключен. Напомним, автокатастрофа произошла 25 ноября во Франции на набережной...
27 ноября 2006
Жириновский не видит в ДТП с Керимовым политического следа
Сотрудники генерального консульства РФ в Марселе с утра находятся в больнице, чтобы получить сведения о состоянии депутата Госдумы Сулеймана Керимова, пострадавшего в автокатастрофе во Франции. В настоящее время Керимов находится без сознания и по-прежнему подключен к аппарату искусственного...
27 ноября 2006
Медики дают сдержанный прогноз по поводу состояния Керимова
Российские дипломаты прибыли в больницу в Марселе (Франция), в которую помещен после ДТП депутат Госдумы РФ Сулейман Керимов. В больничной администрации отказываются предоставлять какие-либо сведения по телефону. Ранее представитель службы "скорой помощи" сообщил, что Керимов, помещенный в...
27 ноября 2006
Самый богатый депутат Госдумы Сулейман Керимов: биография
Сулейман Керимов - самый богатый депутат Госдумы и один из богатейших людей России - попал в аварию на автомобиле Ferrari Enzo в Ницце (Франция). Автомобиль, в котором находился предприниматель, а также телеведущая Тина Канделаки, врезался в дерево и загорелся. Канделаки серьезно не пострадала и...
27 ноября 2006
Следователи: Ferrari Керимова буквально распался на части
Состояние российского депутата и бизнесмена Сулеймана Керимова, госпитализированного в госпиталь в Марселе (Франция) после ДТП, стабилизировалось, сообщил представитель больницы агентству Bloomberg 26 ноября. В то же время он отказался давать прогнозы. 40-летний депутат Госдумы от ЛДПР получил...
27 ноября 2006
В момент аварии в Ferrari Керимова находилась Канделаки
Спутницей депутата Госдумы РФ Сулеймана Керимова в момент аварии в Ницце была телеведущая Тина Канделаки. В больнице Saint-Roch, куда доставили пострадавшую женщину, "Ведомостям" сообщили, что пациентка под таким именем действительно поступала к ним 25 ноября, но в тот же день выписалась. ДТП...
27 ноября 2006
Керимова подключили к аппарату искусственного дыхания
Пострадавший в автокатастрофе во Франции депутат Госдумы Сулейман Керимов подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил 26 ноября представитель службы "скорой помощи" Марселя. Он добавил, что Керимов получил ожоги, но отказался уточнить характер полученных пострадавшим повреждений и травм...
26 ноября 2006
Депутат Госдумы Сулейман Керимов попал в автокатастрофу во Франции
Депутат Госдумы РФ и предприниматель Сулейман Керимов тяжело ранен в дорожно-транспортном происшествии в Ницце во Франции. Французские врачи дают сдержанный прогноз относительно шансов Керимова на выживание. Об этом сообщили "Франс-пресс" в местной полиции. Черный "Феррари", которым управлял...
26 ноября 2006
Долги "ЮКОС" выкупит не Керимов?
"НАФТА-Москва" официально сообщила, что не ведет никаких переговоров с представителями ОАО "НК " ЮКОС " о покупке акций этой компании. "Ни "Нафта-Москва", ни ее представители не участвовали, и не намерены участвовать в переговорах, связанных с "ЮКОСом", либо покупке акций компании", - говорится в в...
4 августа 2006
СМИ: долги "ЮКОСа" может выкупить депутат Керимов
Владелец АО "Нафта-Москва", депутат Госдумы Сулейман Керимов может спасти НК " ЮКОС " от банкротства, пишет газета " Коммерсант ". Как сообщили изданию сразу несколько информированных источников, близких к "ЮКОСу", именно Керимов является тем "таинственным инвестором", который намеревается выкупить...
4 августа 2006
До Олимпиады-2008 Керимова выделит 1 млрд рублей на развитие борьбы
В рамках финансовой поддержки, об оказании которой было объявлено на сегодняшнем бюро Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), известный меценат, депутат Госдумы РФ Сулейман Керимов до Олимпийских игр в Пекине-2008 выделит на развитии борьбы один миллиард рублей. Об этом агентству "Весь спорт"...
24 мая 2006