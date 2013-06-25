Убийство кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова
Последний участник убийства кандидата в мэры Дальнегорска осуждён на 11 лет (Приморье)
Приморский краевой суд признал Александра Вовна виновным в убийстве по сговору в октябре 2006 года кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова и приговорил к 11 годам лишения свободы, двое его подельников осуждены ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре. Суд установил, что в...
25 июня 2013
Третий обвиняемый в убийстве кандидата в мэры Дальнегорска задержан в Приморье
В Приморском крае возобновлено производство по уголовному делу по факту убийства кандидата в мэры города Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, которое произошло в 2006 году. Как сегодня, 15 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ, 10 января 2013 года...
15 января 2013
Вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска (Приморье)
Во Владивостоке на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу об убийстве кандидата на пост главы Дальнегорского городского округа Дмитрия Фотьянова. Как 4 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости старший помощник прокурора Приморья Ирина Володина...
4 июня 2010
Обвиняемые в убийстве мэра Дальнегорска выступили с последним словом (Приморье)
Пять подсудимых по уголовному делу об убийстве кандидата в мэры города Дальнегорска (Приморский край) Дмитрия Фотьянова 3 июня в суде выступили с последним словом. Как передает РИА PrimaMedia, судебное заседание прошло в открытом режиме в Приморском краевом суде. Обвинение в совершении убийства...
3 июня 2010
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска (Приморье)
Коллегией присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесен вердикт по уголовному делу об убийстве кандидата на должность главы Дальнегорского городского округа Дмитрия Фотьянова, совершенного в городе Дальнегорске 19 октября 2006 года. Как 21 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости...
22 мая 2010
Дело об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска возвращено на новое рассмотрение (Приморье)
Верховный Суд РФ отменил решение Приморского краевого суда по делу об убийстве кандидата в мэры города Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Как 2 июня сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда Сергея Игнатенко, в данный момент дело возвращено в краевой суд и находится на...
2 июня 2009
Суд продолжает допрос свидетелей по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска (Приморье)
Приморский краевой суд продолжает слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей Игнатенко, суд продолжает исследование доказательств, представленных стороной обвинения...
28 ноября 2007
Возобновлены судебные слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска (Приморье)
Приморский краевой суд возобновил судебные слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей Игнатенко, сегодня были допрошены двое свидетелей по делу. В данный момент проходит...
6 ноября 2007
В слушаниях по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска объявлен перерыв (Приморье)
Приморский краевой суд объявил длительный перерыв в судебных слушаниях по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 1 октября пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей Игнатенко, перерыв объявлен в связи с отпуском судьи...
1 октября 2007
Cуд Приморья заслушал показания свидетелей по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска
Сегодня, 5 сентября, в Приморском краевом суде продолжились слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, застреленного 19 октября 2006 года накануне второго тура выборов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября представитель пострадавшей стороны, на...
5 сентября 2007
В суде Приморья представлены вещдоки по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска
Сегодня, 4 сентября, в Приморском краевом суде продолжили слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, застреленного 19 октября 2006 года накануне второго тура выборов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября представитель пострадавшей стороны, на...
4 сентября 2007
Суд по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска возобновится 4 сентября (Приморье)
Слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова перенесены на две недели и продолжатся в Приморском краевом суде 4 сентября. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 22 августа представитель пострадавшей стороны, перерыв в слушаниях объявлен в связи с болезнью адвоката...
22 августа 2007
Слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска перенесены (Приморье)
Сегодняшнее судебное заседание по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова перенесено на понедельник 6 августа. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 1 августа представитель вдовы погибшего политика Елены, заседание, которое было назначено на сегодня 14:00 по местному времени...
1 августа 2007
Двое подсудимых согласились с обвинениями в убийстве кандидата в мэры Дальнегорска (Приморье)
Подсудимые по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова Александр Федотов и Александр Фахретдинов в суде согласились с предъявленным им обвинением по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля из зала суда. "Обвинение в убийстве признаю, остальное...
31 июля 2007
Подсудимые по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска просят запретить фото- и видеосъемку (Приморье)
В ходе судебного заседания, проходящего в Приморском краевом суде, подсудимые по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова выступили за то, чтобы доступ средств массовой информации к процессу был ограничен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля из зала суда, такое...
31 июля 2007
В суде Приморья начались слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска
В Приморском краевом суде начались слушания по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM 31 июля из зала судебных заседаний, слушаниях начались в 14:55 по местному времени (7:55 мск), на 55 минут позже запланированного, из-за опоздания...
31 июля 2007
К суду по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска подобраны присяжные (Приморье)
Сегодня в Приморском краевом суде состоялось судебное заседание по уголовному делу по факту убийства кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, совершенного 19 октября 2006 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 30 июля пресс-секретарь суда Сергей Игнатенко, следующее cудебное заседание...
30 июля 2007
Выборы мэра Дальнегорска пройдут 14 октября (Приморье)
Выборы главы администрации Дальнегорского городского округа Приморского края пройдут 14 октября 2007 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе окружной администрации, такое решение поддержали большинство депутатов Думы Дальнегорска на сегодняшнем заседании. Во второе...
20 июля 2007
Суд по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска будет идти 6-8 месяцев (Приморье)
Сегодня в Приморском краевом суде состоялось судебное заседание по уголовному делу по факту убийства кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова, совершенного 19 октября 2006 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 11 июля пресс-секретарь Приморского краевого суда Сергей Игнатенко, на...
11 июля 2007
Следствие: Племянник кандидата в мэры Дальнегорска Теребилова пытался сбить следствие с толку (Приморье)
Обвиняемые по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фотьянова и их защитники препятствовали проведению следственных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня сообщил источник в следственной группе, расследующей убийство политика, совершенное в Дальнегорске 19 октября...
19 июня 2007