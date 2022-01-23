Олимпиада — 2008 в Пекине
Сеть: «Очень похоже на правду» — МИД РФ ждёт провокаций накануне Олимпиады
Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной...
23 января 2022
В пробах медалистки ОИ-2008 Татьяны Лебедевой нашли допинг
Член сборной России по легкой атлетике на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, прыгунья в длину Татьяна Лебедева понесла наказание в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный Twitter организации, созданной для борьбы с допингом в легкой...
5 сентября 2018
Лебедева не смогла оспорить решение МОК о лишении её олимпийских медалей
Легкоатлетка Татьяна Лебедева и копьеметательница Мария Абакумова, которые были лишены олимпийских медалей по решению Международного олимпийского комитета (МОК), останутся без наград мирового первенства 2008 года в Пекине. Апелляция российских спортсменок была отклонена Спортивным арбитражным судом...
26 июля 2018
Белорусским спортсменам вернули олимпийские медали Пекина-2008
Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS) принял решение по делу белорусских метателей молота Вадима Девятовского и Ивана Тихона, которые на Олимпийских играх-2008 Пекине были обвинены в применении запрещенного препарата "тестостерон" и лишены завоеванных медалей и дисквалифицированы. 10 июня СAS...
11 июня 2010
Тамбовский легкоатлет получит награду за победу на Олимпиаде в Пекине
Тамбовский легкоатлет Владислав Фролов получит орден "За заслуги перед Отечеством" II степени за победу на Олимпиаду в Пекине, сообщили 10 августа корреспонденту ИА REGNUM Новости в Управлении пресс-службы и информации администрации Тамбовской области. В начале августа президент России Дмитрий...
10 августа 2009
Прибыль Китая от Олимапиды-2008 составила $146 миллионов
Государственная аудиторская служба Китая обнародовала финансовые итоги проведения Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По данным этой организации, Поднебесная заработала более миллиарда юаней, что составляет 146 миллионов долларов. Больше всего до этого на Олимпиаде заработали власти Афин. Прибыль...
19 июня 2009
НОК Узбекистана поощрил серебряного призера Олимпийских игр-2008 автомобилем "Нексия"
Сегодня в Национальном Олимпийском комитете (НОК) Узбекистана состоялось торжественное награждение серебреного призера Пекинской Олимпиады, дзюдоиста Абдуллы Тангриева. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе НОК Узбекистана. По словам собеседника агентства, развивая...
19 мая 2009
Ростовские олимпийцы получили ключи от новых квартир
7 мая в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области состоялось торжественное вручение ключей от квартир победителям, призерам и участникам XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, а также спортсменам, начавшим подготовку к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, сообщили...
8 мая 2009
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко возвращается на ринг
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко возглавит сборную России на международном боксерском турнире Arena Cup, который пройдет в хорватском городе Пула 13-17 мая. Как сообщает агентство "Весь спорт", Тищенко проведет первый поединок после победы на Олимпийских Играх в Пекине в новой для...
4 мая 2009
Олимпийский чемпион-2008 Рахим Чахкиев переходит в профессионалы?
Чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весе до 91 кг россиянин Рахим Чахкиев близок к подписанию контракта с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion. Согласно информации из нескольких источников, Чахкиев будет присутствовать на сегодняшнем вечере бокса в Бремене, после чего у...
2 мая 2009
Российских олимпийцев нет среди шести допинг-подозреваемых
Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев заявил, что российских спортсменов нет среди шести допинг-подозреваемых. Как известно, шесть легкоатлетов, велосипедистов и тяжелоатлетов (в том числе чемпион и призер Игр в Пекине) сдали положительные тесты на ЭПО. " МОК объявил, что уже...
29 апреля 2009
В Пекине появится музей Олимпийских игр
В 2009-м году в Пекине будет открыт музей Олимпийских игр и новый павильон Дворца науки и техники Китая. Сегодня в Пекине около 150 музеев. В этих музеях организовано почти 300 постоянных экспозиций, и каждый год проводится более 400 временных выставок. Ежегодно их посещает в среднем 30 млн человек...
13 апреля 2009
Глава МОК Жак Рогге хотел бы видеть регби в олимпийской программе
Президент Международного олимпийского комитета ( МОК ) Жак Рогге признался, что очень любит регби, но этот факт никак не поможет введению этого вида спорта в программу летних Игр. Рогге участвовал в соревнованиях по парусному спорту на трех Олимпиадах, но также в свое время выступал за сборную...
30 марта 2009
"Гран-при Австралии" находился под угрозой срыва
Команды "Формулы-1" "Рено" и "Макларен" грозили бойкотировать "Гран-При Австралии". Об этом рассказал глава чемпионата Берни Экклстоун. Причина - финансовые разногласия. Команды отказываются подписывать новый "Договор согласия", поскольку их не устраивает доля доходов от телетрансляций. Экклстоун...
25 марта 2009
Самые массовые в Чувашии виды спорта - футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки и борьба
В Чувашии в 2008 году самыми массовыми видами спорта стали легкая атлетика, футбол, лыжные гонки, вольная борьба. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Минспорта Чувашии Анатолий Николаев на расширенном заседании министерства. Существенно увеличилось в прошлом году число...
17 марта 2009
Глава Минспорта Чувашии: Мы утратили свои позиции в спортивной ходьбе
Чувашия значительно утратила свои позиции в спортивной ходьбе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Минспорта Чувашии Анатолий Николаев на расширенном заседании коллегии министерства по итогам 2008 года. "Мы значительно утратили свои позиции в традиционно нашем виде легкой...
17 марта 2009
На лондонской Олимпиаде-2012 китайцы не рассчитывают на повторение успеха Пекина-2008
Заместитель министра спорта Китая Цуй Далинь сомневается в том, что его страна сможет повторить успехи Олимпиады-2008 и выиграть такое же количество золотых медалей. Он уверен, что для того, чтобы должным образом выступить на Играх-2012 в Лондоне, национальной команде необходимо прибавить в игровых...
6 марта 2009
Шамиль Тарпищев вручил Елене Дементьевой золотой значок за победу на Играх-2008
Сегодня, 4 февраля, президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета для России Шамиль Тарпищев вручил Елене Дементьевой значок олимпийской чемпионки за победу на Играх-2008 в Пекине. "Как член Международного олимпийского комитета, я хочу вернуть Лене должок, который ей...
4 февраля 2009
В 2008 году в чемпионатах мира и Европы приняло участие 510 армянских спортсменов
В течение 2008 года в чемпионатах мира и Европы приняло участие 510, а в международных соревнованиях - 1550 армянских спортсменов. Как отмечено в годовом отчете Министерства спорта и по делам молодежи, представленном на заседании правительства 3 февраля, в прошлом году в Армении было организованно...
3 февраля 2009
Виталий Мутко: "Вся политика по развитию спорта высших достижений в России будет в корне изменена"
Вся политика по развитию спорта высших достижений в России будет в корне изменена, а федерации, наконец, станут партнерами государства в развитии своих видов спорта, заявил министр спорта Виталий Мутко. "Вся политика по развитию спорта высших достижений в России будет в корне изменена, - заявил...
2 февраля 2009