Олимпийские игры-2012 в Лондоне
Лукашенко: "Евровидение" политизировано и фальсифицировано
На самом деле россияне отдали 12 баллов (наибольшее количество) участнице музыкального конкурса " Евровидение " от Белоруссии. Об этом 21 мая на встрече в Минске с детьми и молодёжью заявил Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, финал "Евровидения" состоялся 18 мая в...
22 мая 2013
Белорусские спортсмены вновь уличены в употреблении допинга
Международный союз велосипедистов и Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировали шесть белорусских спортсменов за употребление допинга. Белорусские федерации уведомлены о выявленных нарушениях. На сайте Международной федерации тяжелой атлетики опубликован список спортсменов, в...
24 апреля 2013
Лукашенко: "Я против того, чтобы выдавать стипендию за победу, даже на Олимпийских играх"
Поддержка белорусских спортсменов не должна быть чрезмерной, но основанной на перспективности и результативности. Об этом 9 апреля заявил Александр Лукашенко, принимая чиновников с докладом по вопросам государственной поддержки в спорте, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. С докладом о...
9 апреля 2013
Кузбасские спортсмены за год завоевали 725 медалей
2012-й год выдался для спортивного Кузбасса урожайным на победы: спортсмены Кемеровской области завоевали 725 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, об этом губернатор Аман Тулеев сообщил сегодня, 20 марта, на...
20 марта 2013
В Кузбассе удесятерили вознаграждение победителям Олимпиад
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев увеличил в десять раз - до 10 млн рублей - вознаграждение для кузбассовцев, которые победят на Олимпиаде или Паралимпиаде. Об этом глава региона сообщил сегодня, 20 марта, на губернаторском приёме, посвящённом спортивным итогам 2012 года. Участниками...
20 марта 2013
Олимпийскому чемпиону саратовские власти учредили стипендию 20 тыс. рублей
Специальных стипендий саратовского облправительства удостоены четыре саратовских спортсмена, прославивших Россию на Олимпийских играх и на мировых чемпионатах. Они будут получать ежемесячно по 20 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM. Такое поощрение назначено олимпийскому чемпиону по...
12 марта 2013
Лукашенко стыдно за белорусских спортсменов: "Это позорище!"
Ситуация с зарплатами в белорусском спорте и достижения белорусских спортсменов, не оправдывающих своих высоких зарплат, будет обсуждена в конце февраля на специальном совещании. Об этом 22 февраля заявил Александр Лукашенко, посещая Минский комбинат хлебопродуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
22 февраля 2013
Эстонский Олимпийский комитет высказался за сохранение спортивной борьбы в программе ОИ
Эстонский Олимпийский комитет (ЭОК) однозначно выступает за сохранение спортивной борьбы в программе Летних Олимпийских Игр и готов поддержать эту позицию вместе с олимпийскими организациями других стран. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, сообщили в канцелярии ЭОК со ссылкой на генерального...
13 февраля 2013
Казахстанская тяжелоатлетка признана лучшей штангисткой мира по итогам 2012 года
Олимпийская чемпионка Лондона, казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло признана лучшей штангисткой мира по итогам 2012 года, сообщают Vesti.kz. Это звание Чиншанло удостоилась по итогам голосования Международной федерации тяжелой атлетики. "Я очень рада получить эту награду, для меня это было...
5 февраля 2013
Лукашенко настаивает на сокращении господдержки спортивным организациям
Спортивные организации должны активнее привлекать внебюджетные средства, сами зарабатывать и не рассчитывать "все время висеть на шее у государства". Об этом 29 января заявил Александр Лукашенко на совещании о мерах государственной поддержки спортивных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
29 января 2013
Белоруссия в 2012 году: политические и экономические итоги
Политические итоги Главным политическим итогом 2012 года для Белоруссии стало сохранение статус-кво. Оппозиции не удалось получить представительства в органах государственной власти и управления, Александр Лукашенко сохранил полный контроль над политическими процессами внутри республики...
14 января 2013
Якутия в 2012 году: Игры "Дети Азии", Ленские столбы и 190 млрд рублей инвестиций
Главными политическими событиями 2012 года, по мнению главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, стали мартовские выборы президента России и осенние выборы местных органов власти в регионе. Главным же социальным проектом для Якутии в уходящем году, безусловно, являлись IV Международный форум...
29 декабря 2012
Аман Тулеев о рекордах Кузбасса в 2012 году: 200 млн т угля, 1 млн кв. м жилья, новые производства и рост зарплат
Уходящий год в Кемеровской области прошёл под знаком подготовки к 70-летнему юбилею региона, который состоится 26 января 2013 года. В 2012 году Кузбасс поставил новые рекорды: угольщики впервые добыли 200 млн тонн "чёрного золота", строители ввели более 1 млн квадратных метров жилья, высадили...
29 декабря 2012
Рубен Айрапетян раскритиковал выбор лучшего спортсмена Армении-2012
Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Рубен Айрапетян прокомментировал выбор лучшего спортсмена Армении 2012 года. "Как мне стало известно, так называемая Федерация спортивных журналистов Армении в очередной раз опубликовала список лучших спортсменов года, который является не чем иным, как...
26 декабря 2012
Участник Олимпиады-2012 россиянин Кирилл Иконников попался на допинге
Участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне в метании молота россиянин Кирилл Иконников сдал положительную пробу на запрещенный препарат и получил временное отстранение от соревнований, сообщает пресс-служба РУСАДА. 28-летний Иконников занял пятое место в олимпийском финале, а чуть раньше уверенно...
8 декабря 2012
Белоруссия обвиняет МОК в предвзятости
Официальный Минск обвинил Международный Олимпийский комитет в пристрастном отношении к спортсменам Национальной сборной Белоруссии, уличенным в употреблении допинга на играх 2004 года в Афинах. Соответствующие заявления распространило 6 декабря государственное телевидение Белоруссии. Напомним, 5...
7 декабря 2012
Генсек национального олимпийского комитета Литвы перепродавал билеты на Олимпиаду в Лондон
В Литве сегодня, 6 декабря, разразился новый коррупционный скандал. Экс-генсек Национального олимпийского комитета Литвы Витаутас Зубярнис, еще занимая эту должность, перед Олимпиадой в Лондоне занимался перепродажей билетов на Игры. Официальные обвинения в нелегальной торговле выдвинул...
6 декабря 2012
Спортсмены-сибиряки привезли с Олимпийских игр в Лондоне 11 медалей
В Олимпийских играх в Лондоне приняли участие 35 спортсменов из восьми сибирских регионов. Ими завоевано 11 медалей: четыре золотых, одна серебряная и шесть бронзовых. В итоговый рейтинг среди субъектов РФ по количеству завоеванных наград в число 10 лучших вошли Новосибирская область (7 место - 2...
29 ноября 2012
Узбекского борца лишат медали Олимпиады-2012
Допинг-проба борца вольного стиля Сослана Тигиева (Узбекистан), завоевавшего "серебро" на Олимпийских играх-2008 в Пекине и бронзу - в Лондоне-2012, дала положительный результат. 29-летний спортсмен будет лишен медали лондонской Олимпиады, которую он завоевал в категории до 74 кг, сообщает...
7 ноября 2012
Александр Карелин: "Россия наконец-то пережила провальный период в спорте"
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оптимистично оценил перспективы спорта в России. "После Игр-2012 в Лондоне было много криков по поводу якобы провального выступления России. Однако многие наши спортсмены остановились в миллиметре от пьедестала. Олимпиада...
6 ноября 2012