Авария на шахте имени А.Ф.Засядько на Украине 20 сентября 2006 г.
В Донецке похоронили горняков, погибших на шахте имени А.Ф.Засядько (Украина)
Похороны погибших 20 сентября горняков шахты имени А.Ф.Засядько прошли сегодня, 22 сентября, на четырех кладбищах Донецка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На Щегловском кладбище города состоялись похороны 7 из 13 жертв аварии. В траурном митинге приняли участие министр угольной промышленности...
22 сентября 2006
На 11 потенциально опасных шахтах Добнасса введен особый режим (Украина)
Госкомнадзор труда Украины ввел особый режим надзора на потенциально опасных шахтах Донецкой области. Как сообщили сегодня, 22 сентября, ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Госпромгорнадзора по Донецкой области, данный шаг вызван аварией на шахте им. Засядько, в результате которой...
22 сентября 2006
Губернатор Ростовской области выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на Украине
В адрес Донецкой областной государственной администрации (Украина) продолжают поступать телеграммы с соболезнованиями в связи с трагедией на шахте имени А.Ф.Засядько, где 20 сентября погибли 13 горняков. Как сообщили сегодня, 22 сентября, ИА REGNUM в пресс-службе администрации, в обращении главы...
22 сентября 2006
Генеральный прокурор Украины прибыл в Донецк для расследовании аварии на шахте
В Донецк сегодня, 21 сентября, прибыл генпрокурор Украины Александр Медведько. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам прокурора, причиной его поездки стала авария на шахте имени А.Ф.Засядько, повлекшая гибель 13 человек. "Я не тот прокурор, который сидит на месте" - сказал Медведько. Все...
21 сентября 2006
Семьи горняков, погибших на шахте имени Засядько, получат компенсацию в размере 3 млн. гривен (Украина)
Семьи горняков, погибших 20 сентября, в результате аварии на шахте им. А.Ф.Засядько в Донецкой области Украины получат компенсацию в размере 3 миллиона гривен (15 919 342 российских рублей) Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам председатель...
21 сентября 2006
Консул России в Харькове выразил соболезнования по случаю гибели людей на шахте в Донбассе (Украина)
В адрес руководства Донецкой области Украины поступили телеграммы-соболезнования от россиян по случаю гибели людей на шахте имени Засядько. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации. "Генеральное Консульство Российской Федерации...
21 сентября 2006
В Донецкой области Украины объявлен траур по погибшим шахтерам
В связи с гибелью горняков на шахте имени Засядько 21 и 22 сентября в Донецкой области Украины объявлен траур. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 21 сентября, глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев. В эти...
21 сентября 2006
Власти Кузбасса выразили соболезнования в связи с авариями на шахтах в Казахстане и на Украине
Сегодня, 21 сентября, коллегия администрации Кемеровской области почтила память шахтеров, погибших в результате аварий на угольных предприятиях Украины и Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. В связи с трагедиями губернатор Аман...
21 сентября 2006
Путин выразил соболезнования президенту Украины
20 сентября Владимир Путин направил телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей 20 сентября трагедией на шахте имени Засядько в Донецкой области. Как передают Вести, Путин попросил Виктора Ющенко передать слова поддержки и соболезнования...
20 сентября 2006
На ликвидацию последствий аварии на шахте имени Засядько выделено $300 тыс. (Украина)
Сегодня, 20 сентября, правительство Украины выделило из своего резервного фонда полтора миллиона гривен ($297 030) на ликвидацию последствий аварии на шахте имени А.Ф.Засядько в Донецкой области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эта цифра была названа сегодня председателем госкомиссии...
20 сентября 2006
Горняки в донецкой шахте погибли не от взрыва, а от удушья (Украина)
Сегодня, 20 сентября, по завершении первого заседания правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте имени А.Ф.Засядько в Донецкой области вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев выступил с комментариями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Клюев заявил, что взрыва и пожара...
20 сентября 2006
При взрыве на шахте в Казахстане погибли 43 горняка
Сегодня, 20 сентября, на угольных шахтах произошло сразу две трагедии. Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате прогремевшего на шахте имени А.Ф.Засядько на Украине погибли 13 горняков. Второй взрыв прогремел на шахте имени Ленина в Карагандинской области в Казахстане. Его жертвами стали 43...
20 сентября 2006
По факту гибели людей на шахте имени Засядько возбуждено уголовное дело (Украина)
По факту гибели людей на шахте имени А.Ф.Засядько в Донецкой области Украины возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, на месте трагедии сообщил журналистам прокурор Донецкой области Алексей Баганец. "Три следователя следственного отдела...
20 сентября 2006
На шахте имени Засядько завершилось первое заседание комиссии по расследованию причин взрыва (Украина)
На шахте имени Засядько в Донецкой области Украины завершилось первое заседание правительственной комиссии, созданной для расследования причин аварии. Как сообщает с места аварии корреспондент ИА REGNUM, в состав комиссии под руководством вице-премьера Украины Андрея Клюева вошли министр угольной...
20 сентября 2006
Число погибших на шахте имени Засядько выросло до 13 человек (Украина)
Тела двух горняков, судьба которых до последнего времени оставалась неизвестной, найдены на шахте имени Засядько (Донецкая область Украины). Об этом с шахты сообщает кореспондент ИА REGNUM. Таким образом число погибших от взрыва на шахте выросло до 13 человек. 16 человек находятся в больницах...
20 сентября 2006
Судьба двух горняков донецкой шахты остается неизвестной (Украина)
Судьба 2 горняков шахты имени Засядько в Донецкой области Украины остается неизвестной. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, на шахте сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Украины в Донецкой области Леонид Касторский. По его словам погибшими считаются 11 шахтеров, 16...
20 сентября 2006
Причиной взрыва на шахте в Донбассе могло стать газодинамическое явление (Украина)
По предварительным данным, причиной взрыва на шахте имени Засядько в Донецкой области Украины стало газодинамическое явление. Об этом сегодня, 20 сентября, корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник территориального управления Госпромгорнадзора по Донецкой области Николай Малеев. По его словам...
20 сентября 2006
61 человек обратился за медицинской помощью в результате аварии на шахте имени Засядько (Украина)
Общее число обратившихся за медицинской помощью в результате аварии на шахте имени Засядько в Донецкой области Украины составило 61 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник ГУ МЧС Украины в Донецкой области Леонид Касторский. Из этого числа 16 требует медицинского лечения...
20 сентября 2006
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области достигло 11 человек
По данным пресс-службы МЧС Украины, число погибших при взрыве на шахте имени Засядько в Донецкой области увеличилось до 11 человек, еще 10 ранены. По состоянию на 10.30 мск судьба 28 горняков остается неизвестной, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, взрыв произошел сегодня, 20 сентября...
20 сентября 2006
Последствия аварии на шахте в Донецкой области Украины ликвидируют 56 горноспасательных отделений Минуглепрома
Участие в спасении горняков и ликвидации последствий аварии на шахте имени Засядько принимают 56 горноспасательных отделений Минуглепрома Украины. Кроме того, на месте события работает оперативная группа главного управления МЧС Украины в Донецкой области. Как передает корреспондент ИА REGNUM с...
20 сентября 2006