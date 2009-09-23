Убийство первого зампреда Банка России Андрея Козлова
Дело Козлова вернули в Мосгорсуд для устранения нарушений
23 сентября Верховный суд РФ вернул в Мосгорсуд уголовное дело об убийстве первого зампредседателя Центробанка РФ Андрея Козлова для устранения процессуальных нарушений. При этом суд снял с рассмотрения данное дело. Нарушения заключались в том, что Мосгорсуд не рассмотрел больше 10 замечаний на...
23 сентября 2009
Присяжным по делу Андрея Козлова предлагали взятки за выход из состава коллегии
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ завершено расследование уголовного дела в отношении присяжного заседателя, участвовавшего в судебном процессе по уголовному делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова и его водителя...
20 марта 2009
Подозреваемый по делу об убийстве Козлова задержан в Москве
Андрей Космынин, подозреваемый по делу об убийстве первого зампредседателя ЦБ РФ Андрея Козлова, задержан в Москве. По данным правоохранительных органов, уроженца Подмосковья задержали утром 1 декабря на ул. Новаторов. Его подозревали в причастности к убийству Козлова с 2006 г. Космынин был...
2 декабря 2008
Защита Френкеля обжаловала приговор
Адвокаты осужденных за убийство первого зампредседателя Центробанка РФ Андрея Козлова подали в Верховных суд РФ жалобу на приговор. Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Мосгорсуд за организацию убийства Козлова приговорил банкира Алексея Френкеля к 19 годам заключения. Остальным шести подсудимым...
24 ноября 2008
Френкель намерен обжаловать приговор
Банкир Алексей Френкель, которого в октябре признали виновным в организации убийства первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, на основании вердикта присяжных приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Сам Френкель намерен обжаловать вынесенный ему приговор. Помимо Френкеля по делу об...
14 ноября 2008
Банкир Алексей Френкель проведет за решеткой 19 лет
Банкир Алексей Френкель приговорён Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы за организацию убийства первого зампредседателя Центробанка РФ Андрея Козлова. Суд вынес обвинительный приговор на основании вердикта коллегии присяжных. Один из фигурантов дела Алексей Половинкин приговорён к пожизненному...
13 ноября 2008
Алексею Френкелю грозит пожизненное заключение
30 октября в Мосгорсуде прошло обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных заседателей по делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка РФ Андрея Козлова. В ходе заседания прокурор попросил приговорить банкира Алексея Френкеля к пожизненному заключению. Для еще шестерых...
31 октября 2008
Банкир Френкель может провести остаток жизни за решеткой
Обвинитель попросил приговорить банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова, к пожизненному заключению. Другим фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 25 лет. В частности, прокурор Гюльчахра Ибрагимова просит суд...
30 октября 2008
СКП расследует уголовное дело в отношении присяжного, выведенного из процесса по делу об убийстве Андрея Козлова
В отношении одного из присяжных заседателей в процессе по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка РФ Андрея Козлова и его водителя Сергея Левина главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ было возбужденного уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СКП...
29 октября 2008
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Козлова
По делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка РФ Андрея Козлова вынесен вердикт. На скамье подсудимых - семь человек. Троих, в том числе и банкира Алексея Френкеля, следствие считает заказчиками преступления, еще четверых - исполнителями. Присяжные после шестичасового совещания признали...
29 октября 2008
Алексей Френкель признан виновным в убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова
Банкир Алексей Френкель признан коллегией присяжных виновным в убийстве первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда, такое решение присяжные приняли большинством голосов. Первый заместитель председателя Центробанка РФ и его водитель были...
28 октября 2008
В суде начинаются прения по делу об убийстве первого зампреда Банка России
В Мосгорсуде сегодня, 14 октября, начинаются прения по громкому делу - убийству первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Накануне было объявлено о завершении судебного следствия, сообщает "Эхо Москвы". Судебные прения - довольно эмоциональная часть процесса, отмечает радиостанция. Адвокаты...
14 октября 2008
Суд по делу об убийстве Андрея Козлова может начаться заново?
Присяжным, рассматривающим дело об убийстве первого заместителя Центробанка России Андрея Козлова, предлагали взятки за вынесение оправдательного приговора. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета при Прокуратуре РФ. В отношении одного из присяжных возбуждено уголовное дело по...
16 июля 2008
Банкира Алексея Френкеля поместили в карцер (Москва)
Обвиняемого по делу об убийстве первого зампреда Центрального банка РФ Андрея Козлова поместили на семь суток в карцер в следственном изоляторе "Матросская тишина". По словам банкира Алексея Френкеля, "формально он помещен туда за то, что установил межкамерное общение". "Помещение, в котором он...
18 июня 2008
Перед смертью Козлов признался: "Надоело эту грязь разгребать"
Зам. председателя ЦБ РФ Виктор Мельников, вызванный для допроса на суд по делу об убийстве Андрея Козлова, заявил, что покойный незадолго до гибели планировал сменить пост в Центробанке РФ. По его словам, Козлов признался, что "хорошо бы поменять участок банковского надзора", так как ему "надоело...
21 марта 2008
На слушаниях по делу Френкеля выступил свидетель, предупреждавший Козлова о готовящемся убийстве в анонимных письмах
Сегодня, 19 марта, на судебных слушаниях по делу банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова, выступил свидетель Андрей Ухабов-Богуславский, передает корреспондент ИА REGNUM. Ухабов-Богуславский до поступления на работу...
19 марта 2008
В Мосгорсуде проходят слушания по делу банкира Алексея Френкеля
В Мосгорсуде 19 марта продолжаются слушания по делу банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства заместителя руководителя Центрального банка РФ Андрея Козлова, курировавшего банковский надзор в ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в данный момент на заседании выступает...
19 марта 2008
Объявлен в розыск еще один подозреваемый убийца Андрея Козлова
Андрей Космынин, восьмой фигурант уголовного дела об убийстве заместителя руководителя Центробанка РФ Андрея Козлова, объявлен в международный розыск, сообщил журналистам начальник отдела Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. Покушение на Андрея Козлова, курировавшего...
13 марта 2008
Отбор присяжных по делу об убийстве зампреда Центробанка Козлова состоится 20 февраля
В Мосгорсуде закончилось предварительное судебное заседание по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Отбор присяжных по делу состоится 20 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. На суде было рассмотрено 76...
7 февраля 2008
В Мосгорсуде проходит предварительное заседание по делу банкира Андрея Козлова
В Мосгорсуде продолжается предварительное заседание по делу об убийстве первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. На данный момент защита банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства, заявила 76 ходатайств, в том числе о назначении коллегии присяжных по делу, а...
7 февраля 2008