Дело «Гранда» и «Трех китов»
Генпрокуратура против ареста Бульбова (Москва)
31 октября Мосгорсуд начал рассмотрение кассационной жалобы Генпрокуратуры на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу начальника Департамента оперативного обеспечения ФСКН генерала Александра Бульбова. Адвокаты Бульбова также просят избрать для него любую иную меру пресечения, кроме...
31 октября 2007
Мосгорсуд рассмотрит решение об аресте Бульбова
31 октября Московский городской суд рассмотрит решение Басманного суда Москвы от 5 октября об аресте начальника Департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков ( ФСКН ) РФ генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Кассационную жалобу на арест Бульбова...
16 октября 2007
Генералу Бульбову предъявлено официальное обвинение
Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ 9 октября предъявил начальнику департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ, генерал-лейтенанту Александру Бульбову официальное обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий"...
10 октября 2007
Басманный суд арестовал генерала Бульбова (Москва)
Басманный суд Москвы 5 октября санкционировал арест генерал-лейтенанта Госнаркоконтроля Александра Бульбова, подозреваемого в превышении полномочий и незаконном прослушивании телефонов. При выдаче санкции на арест суд учел, что Бульбов также может быть причастен к совершению особо опасных...
5 октября 2007
Басманный суд решает, арестовывать ли генерал-лейтенанта ФСКН
Басманный суд Москвы 5 октября выдал санкцию на арест старшего оперуполномоченного Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков майора Сергея Донченко, подозреваемого по делу о незаконном прослушивании телефонных переговоров. "Суд избрал меру пресечения Донченко в виде заключения под...
5 октября 2007
Сотрудники ФСКН не верят в виновность генерала Александра Бульбова
В Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) не верят в виновность генерала Александра Бульбова, которого вместе с тремя другими сотрудниками ведомства 3 октября задержали в аэропорту Домодедово. Как сообщает НТВ, начальник департамента межведомственной и информационной...
3 октября 2007
Хинштейн: Лубянка нанесла обидчикам ответный удар?
Задержание сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) может быть очередным витком в деле "Трех китов", полагает депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн (" Единая Россия "). Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, депутат отметил, что он может...
3 октября 2007
Бульбов задержан на 72 часа по техническим причинам, Гевал арестован (Москва)
Начальник департамента оперативного обеспечения ФСКН России генерал-лейтенант полиции Александр Бульбов задержан на 72 часа. По просьбе следователя прокуратуры Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства прокуратуры о его аресте, в связи с тем, что на руках у прокурора не было некоторых...
3 октября 2007
Ветеран Афганистана задержан за превышение должностных полномочий (Москва)
В столичном аэропорту Домодедово оперативники ФСБ задержали четверых сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В их числе и глава департамента оперативного обеспечения ведомства, генерал-лейтенант Александр Бульбов и замначальник Управления собственной безопасности Юрий...
3 октября 2007
Срок ареста двум обвиняемым по делу "Трех китов" продлен до 13 сентября
6 июня Московский городской суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и продлил срок содержания под стражей двум главным фигурантам по делу о торговле контрафактной мебелью в центрах "Гранд" и "Три кита" Сергею Зуеву и Андрею Саенко до 13 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила...
6 июня 2007
"Штыров своих не сдает": обзор СМИ Якутии
Обзор СМИ Якутии за 11-17 сентября Якутия - на грани провала национального проекта "Здоровье". Об этом 15 сентября пишет газета "Наше время". Издание сообщает, что до завершения мероприятий, предусмотренных программами национального проекта "Здоровье" в 2006 году, осталось всего 3 месяца. Между тем...
15 сентября 2006
Герман Греф не подтвердил, связана ли отставка главы РосОЭЗ с делом "Трех китов"
Отставка руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами ( РосОЭЗ ) Юрия Жданова "связана с его пожеланием". Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 13 сентября, заявил журналистам министр экономического развития и торговли Герман Греф. Отвечая на...
13 сентября 2006
Новый генпрокурор РФ: неожиданная версия
Имя нового генерального прокурора России может стать известно уже 19 июня. Президент внес в Совет Федерации для утверждения кандидатуру генпрокурора, сегодня ее намерен обсуждать профильный Комитет верхней палаты по правовым и судебным вопросам, а само утверждение состоится на пленарном заседании...
19 июня 2006
Отставка Устинова связана с "мебельным делом"?
15 июня СМИ комментируют аресты пяти фигурантов уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Таким образом через 6 лет после начала следствия Генпрокуратура РФ реанимировала громкое "мебельное дело", которое может пролить свет на неожиданную отставку...
15 июня 2006
Дело "Трех китов" возобновлено благодаря следователю из Петербурга и Путину
14 июня было возоблено одно из самых фундаментальных дел последних лет: о фирмах "Гранд" и "Три кита", сообщает НТВ. Оно тянется уже 6 лет, и только сегодня Генпрокуратура России объявила о задержании по факту контрабанды пятерых человек - руководителей целой сети фирм, все эти годы занимавшихся...
14 июня 2006
Долг "Трех китов" перед казной за время следствия возрос в 3 раза (Москва)
Официальный представитель Генпрокуратуры России Наталия Вишнякова сообщила 14 июня, что в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры " Три кита " и " Гранд " задержаны 5 человек, в том числе фактический руководитель этих компаний в 2000-м году Сергей Зуев. Напомним...
14 июня 2006
Расследованию дела "Гранд" и "Три кита" мешали прокуроры
Арестованы подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита", сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России. Как полагает следствие, в 2000 году руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-95", а, по сути, фактический...
14 июня 2006